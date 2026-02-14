Ajker Patrika
রেসিপি

বসন্তের প্রথম দিন পাতে থাকুক বাসন্তী পোলাও

ফিচার ডেস্ক
বসন্তের প্রথম দিন পাতে থাকুক বাসন্তী পোলাও
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

আজ ফাল্গুনের ১ তারিখ। মানে বসন্তের প্রথম দিন। এই দিন বাসন্তী রঙের পোশাক পরে তো ঘুরে বেড়াবেনই, নিশ্চয় খাবার টেবিলেও থাকবে রকমারি আয়োজন। আজকের রাতের ভোজে সাধারণ পোলাও না রেঁধে রান্না করতে পারেন বাসন্তী পোলাও। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

পোলাওয়ের চাল ৫০০ গ্রাম, গাজর ১ টা, বুটের ডাল সেদ্ধ আধা কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, এলাচ ও দারুচিনি ২ পিস করে, ঘি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

হাঁড়িতে সয়াবিন তেল গরম করে এলাচ ও দারুচিনি ফোড়ন দিন। এবার আদাবাটা, লবণ দিয়ে পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে গুঁড়া দুধ, ঘি দিন। এবার ধুয়ে রাখা চাল দিন। ঢাকনাসহ রান্না করুন। তারপর গাজর কিউব করে কাটা, বুটের ডাল সেদ্ধ দিয়ে নেড়ে ১০ মিনিট রান্না করুন ঢাকনাসহ। নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল বাসন্তী পোলাও।

বিষয়:

বসন্তজীবনধারাবসন্ত উৎসবরেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণে নিহত ২

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

নির্বাচিত ২৯৭ সংসদ সদস্য ও গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

ছয়জন এমপি পেয়েও শঙ্কায় এনসিপি

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

নতুন-পুরোনোতে হবে মন্ত্রিসভা

সম্পর্কিত

বসন্তের প্রথম দিন পাতে থাকুক বাসন্তী পোলাও

বসন্তের প্রথম দিন পাতে থাকুক বাসন্তী পোলাও

কেমন হবে ভালোবাসার ভাষা

কেমন হবে ভালোবাসার ভাষা

ভালোবাসা দিবসে সিঙ্গেলরা যা করতে পারেন

ভালোবাসা দিবসে সিঙ্গেলরা যা করতে পারেন

আজকের রাশিফল: সিঙ্গেলদের জীবনে বিশেষ কারও আগমন, বিবাহিতরা রান্নাঘরে একটু হাত লাগান

আজকের রাশিফল: সিঙ্গেলদের জীবনে বিশেষ কারও আগমন, বিবাহিতরা রান্নাঘরে একটু হাত লাগান