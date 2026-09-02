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আলু-ডিমে স্পেনের স্বাদ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আলু-ডিমে স্পেনের স্বাদ
স্প্যানিশ টর্টিলা। ছবি: সংগৃহীত

স্পেনের জনপ্রিয় খাবারের তালিকায় স্প্যানিশ টর্টিলা বেশ পরিচিত একটি নাম। আলু, ডিম, পেঁয়াজ ও অলিভ অয়েলের মতো সহজ কয়েকটি উপকরণে তৈরি হয় এই খাবার। নরম আলু, পেঁয়াজ ও ডিমের মোলায়েম মিশ্রণে তৈরি এই পদ তৈরি যেমন সহজ, স্বাদেও তেমনি অনন্য।

উপকরণ

আলু ৪টি, বড় পেঁয়াজ ১টি, ডিম ৬টি, অলিভ অয়েল প্রয়োজনমতো, লবণ এবং মিষ্টি পাপরিকা পরিমাণমতো।

প্রণালি

প্রথমে আলু ও পেঁয়াজ পাতলা করে কেটে নিন। একটি প্যানে পর্যাপ্ত অলিভ অয়েল গরম করে আলু ও পেঁয়াজ দিন। আঁচ কমিয়ে আলু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত ধীরে ধীরে রান্না করুন। এরপর আলু ও পেঁয়াজ তেল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন। এবার অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে লবণ ও পাপরিকা মিশিয়ে নিন। এবার এর সঙ্গে রান্না করা আলু ও পেঁয়াজ দিয়ে আলতোভাবে মিশিয়ে কয়েক মিনিট রেখে দিন। প্যানে অল্প অলিভ অয়েল গরম করে মিশ্রণটি ঢেলে মাঝারি আঁচে ৩-৪ মিনিট রান্না করুন। নিচের অংশ জমে এলে একটি বড় প্লেট প্যানের ওপর রেখে সাবধানে টর্টিলাটি উল্টে নিন। এরপর অন্য পাশটি আবার প্যানে দিয়ে আরও ৩-৪ মিনিট রান্না করুন।

দুধের মিষ্টিতে স্প্যানিশ চমকদুধের মিষ্টিতে স্প্যানিশ চমক

পরিবেশন

টর্টিলা রান্না হয়ে গেলে কিছুক্ষণ রেখে টুকরা করে পরিবেশন করুন। সঙ্গে পাউরুটি, সালাদ বা অন্যান্য হালকা খাবার রাখতে পারেন।

সূত্র: মেডিটেরিয়ান ডিশ

বিষয়:

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