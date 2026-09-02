আলু-ডিমে স্পেনের স্বাদ

স্পেনের জনপ্রিয় খাবারের তালিকায় স্প্যানিশ টর্টিলা বেশ পরিচিত একটি নাম। আলু, ডিম, পেঁয়াজ ও অলিভ অয়েলের মতো সহজ কয়েকটি উপকরণে তৈরি হয় এই খাবার। নরম আলু, পেঁয়াজ ও ডিমের মোলায়েম মিশ্রণে তৈরি এই পদ তৈরি যেমন সহজ, স্বাদেও তেমনি অনন্য।
আলু ৪টি, বড় পেঁয়াজ ১টি, ডিম ৬টি, অলিভ অয়েল প্রয়োজনমতো, লবণ এবং মিষ্টি পাপরিকা পরিমাণমতো।
প্রথমে আলু ও পেঁয়াজ পাতলা করে কেটে নিন। একটি প্যানে পর্যাপ্ত অলিভ অয়েল গরম করে আলু ও পেঁয়াজ দিন। আঁচ কমিয়ে আলু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত ধীরে ধীরে রান্না করুন। এরপর আলু ও পেঁয়াজ তেল ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন। এবার অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে লবণ ও পাপরিকা মিশিয়ে নিন। এবার এর সঙ্গে রান্না করা আলু ও পেঁয়াজ দিয়ে আলতোভাবে মিশিয়ে কয়েক মিনিট রেখে দিন। প্যানে অল্প অলিভ অয়েল গরম করে মিশ্রণটি ঢেলে মাঝারি আঁচে ৩-৪ মিনিট রান্না করুন। নিচের অংশ জমে এলে একটি বড় প্লেট প্যানের ওপর রেখে সাবধানে টর্টিলাটি উল্টে নিন। এরপর অন্য পাশটি আবার প্যানে দিয়ে আরও ৩-৪ মিনিট রান্না করুন।
টর্টিলা রান্না হয়ে গেলে কিছুক্ষণ রেখে টুকরা করে পরিবেশন করুন। সঙ্গে পাউরুটি, সালাদ বা অন্যান্য হালকা খাবার রাখতে পারেন।
সূত্র: মেডিটেরিয়ান ডিশ
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