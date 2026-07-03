Ajker Patrika
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রেসিপি

ছুটির দিনের বিকেলের নাশতা শির খুরমা

ফিচার ডেস্ক
ছুটির দিনের বিকেলের নাশতা শির খুরমা
শির খুরমার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

ছুটির দিনে বিকেলে অতিথি এলে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু একটি ডেজার্ট। আপনাদের জন্য শির খুরমার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

ফুল ফ্যাট মিল্ক আধা লিটার, ঘি এক টেবিল চামচ, চিনি ১ থেকে দেড় চা-চামচ, সেমাই দেড় কাপ, খেজুর ৭-৮টি কাজুবাদাম কুচি ৭-৮টি, কাঠবাদাম কুচি ৮-৯ টি, পেস্তাবাদাম ৮-৯টি, এলাচ ৪টি, কিশমিশ এক টেবিল চামচ, গোলাপজল ১-২ চা-চামচ।

প্রণালি

ফ্রাইপ্যানে সেমাই ঘিয়ে ভেজে নিন। সোনালি রং হলে নামিয়ে নিন। একই প্যানে বাদাম ও খেজুর ৩-৪ মিনিট ভেজে তুলে নিন। সসপ্যানে দুধ জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে ৮-১০ মিনিট অল্প আঁচে রেখে দুধ ঘন হতে দিন। দুধে চিনি মেশান। চিনি কতটা দেবেন, তা নির্ভর করবে কতটা খেজুর ও কিশমিশ ব্যবহার করবেন তার ওপর। খেজুর ও কিশমিশ বেশি দিলে চিনির পরিমাণ কম দিতে হবে। এবার ভাজা সেমাই দুধের পাত্রে ঢেলে খুব অল্প আঁচে ৮-১০ মিনিট রাখুন। সেমাই ও দুধ যেন আঠালো হয়ে যায়। ভেজে রাখা বাদাম ও খেজুর এবং এলাচ দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন। শুকনো খেজুর ব্যবহার করলে তা সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এতে খেজুর নরম হবে। গরম বা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন মজাদার শির খুরমা।

বিষয়:

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