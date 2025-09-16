নিরামিষে খেতে পারেন মুগ ডালে কাঁকরোল

ফিচার ডেস্ক
কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আলাদা করে ভাত, ডাল, তরকারি রাঁধতে মন চাইছে না? বাড়িতে মুগ ডাল আর মৌসুমি সবজি কাঁকরোল থাকলে ঝটপট রেঁধে ফেলুন মুগ ডালে কাঁকরোল। সময় বাঁচবে, খেতেও হবে সুস্বাদু। খাবারটির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ভাজা মুগ ডাল এক কাপ, কাঁকরোল ৩০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, টমেটো ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, এলাচি ও দারুচিনি দুই টুকরো, গোটা জিরা আধা চা-চামচ, শুকনা মরিচ দু-তিনটি, তেজপাতা দুটি, রসুন থেঁতো করা দুই কোয়া, লবণ-চিনি স্বাদমতো, ঘি দুই টেবিল চামচ, সরিষার তেল আধা কাপ, হলুদ গুঁড়ো সামান্য, কাঁচা মরিচ ও আদা বাটা এক টেবিল চামচ করে।
প্রণালি
মুগ ডাল ভেজে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এবার আলু, কাঁকরোল, টমেটো ধুয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে রাখুন আলাদা করে। এবার কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে আলু-কাঁকরোল লবণ ও হলুদ মাখিয়ে দিয়ে লালচে করে ভেজে উঠিয়ে রাখুন। সেই তেলে আবারও তেল দিয়ে শুকনো মরিচ, আস্ত জিরা, ছেঁচা রসুন, এলাচি, দারুচিনি ও তেজপাতা দিয়ে ফোড়ন দিন। পরে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, আদা বাটা, লবণ, হলুদ, চিনি ও ভেজানো ডাল একসঙ্গে কষিয়ে তাতে ভাজা কাঁকরোল ও আলু দিন। পরে টমেটো, কাঁচা মরিচ, ঘি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে রান্না করে লবণ দেখে নামিয়ে নিন।
