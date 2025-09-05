Ajker Patrika
ছুটির দিনে টিফিনবক্সের জাদু

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ছুটির দিনটিকে করে তুলুন সুস্বাদু।
শুক্রবার মানেই কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব। মনে হয় সব খাবার বাইরে থেকে আনিয়ে খেয়ে আবার একটা ঘুম দিই। কিন্তু সেটা তো আর সব সময় সম্ভব নয়। মিলেমিশেই খেতে হবে। কখনো বাড়িতে রেঁধে, তো কখনো ইচ্ছে হলে বাইরে থেকে আনিয়ে।

তবে রান্নাটা যদি হয় মজ্জাগত, ছুটির দিনটিকে আপনি কাজে লাগাবেনই— আমি জানি। মানে একটি দিন ঘুমাবেন না রান্না করবেন, এই মানসিক ঝগড়ায় না গিয়ে আপনি সোজা চলে যাবেন রান্না ঘরে। তারপর মনের মতো কিছু একটা রেঁধে ফেলবেন। এরপর খেয়ে সোজা ভাতঘুম। এমন হলেও কিন্তু চলে।

সবই ঠিক আছে। এই ছুটির দিনটিকে আরও একটু স্মরণীয় করে রাখুন টিফিনবক্সের জাদুতে। টিফিনবক্স শুধু খাবার বহনের জন্য ব্যবহার না করে, রান্নার কাজেও ব্যবহার করে দেখুন। সত্যিই জাদু দেখিয়ে দেবে।

ছুটির দিনটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলার জন্য দুটি একেবারে অফট্র্যাক খাবারের রেসিপি পাঠিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন রিংকু। নিন, চেষ্টা করে দেখুন।

ভাপা মুরগি

ভাপা মুরগি।
উপকরণ

একটা টিফিনবক্স, হাড় ছাড়া বা সহ ২৫০ গ্রাম চিকেন, একটা বড় পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কাটা, আদা রসুন বাটা ২ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা, সাদা সর্ষে বাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লবণ, ৩টি ছোট এলাচি, সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ।

সাদা ভাতের সঙ্গে ভাপা মুরগির মাংস।
প্রণালি

টিফিনবক্সের মধ্যে ধুয়ে রাখা চিকেন নিয়ে তার মধ্যে সর্ষে ও পোস্ত বাটা, হলুদ-মরিচ গুঁড়া, লবণ, এক চা-চামচ, সর্ষের তেল আর খুব অল্প একটু পানি দিয়ে ভালো করে মেখে মিনিট দশেক রেখে দিন।

এবার একটা কড়াইতে বাকি সর্ষের তেলটুকু গরম করে ছোট এলাচি ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। তার মধ্যে আদা-রসুন বাটা ও কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে মসলার কাঁচা গন্ধটা মেরে নিন। এরপর তেলসহ সব মসলা টিফিনবক্সের মুরগি মাংসে ঢেলে চামচ দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার প্রেসারকুকারে অল্প পানি দিয়ে একটা স্ট্যান্ডের ওপর টিফিনবক্সটা রেখে তিন বা চারটি সিটি দিয়ে নিন।

সিটি বাজলেই নামিয়ে নিয়ে ধবধবে সাদা সুগন্ধি চালের ভাতের সঙ্গে গরম-গরম খেয়ে নিন।

গন্ধরাজ ভাপা ইলিশ

গন্ধরাজ ভাপা ইলিশ।
উপকরণ

একটা স্টিলের টিফিনবক্স, ৪ টুকরো ইলিশ মাছ, সাদা সর্ষে বাটা ২ টেবিল চামচ, ১ চা-চামচ গন্ধরাজ লেবুর রস, লবণ, হলুদ গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, ৪টি গন্ধরাজ লেবুর পাতা, সর্ষের তেল।

প্রণালি

স্টিলের টিফিনবক্সের মধ্যে মাছ, সর্ষে বাটা, লবণ, হলুদ গুঁড়া, লেবুর রস, সর্ষের তেল সব এক সঙ্গে ভালো করে মেখে নিন। এবার লেবুর পাতাগুলো হাত দিয়ে একটু কচলে মাছের ওপর দিয়ে দিন। তাতে কাঁচা মরিচগুলো চিরে দিয়ে দিন। একটা কড়াইতে কিছুটা পানি গরম করতে দিন। টিফিনবক্সটা পানির ওপরে রেখে একটা ঢাকনা দিয়ে কড়াইটা ঢেকে দিন। ১৫ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন। তারও ১৫ মিনিট পর টিফিনবক্স খুলে গন্ধরাজ ভাপা ইলিশ গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

