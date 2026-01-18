Ajker Patrika
রেসিপি

আচারি ফুলকপি

ফিচার ডেস্ক
ছবি: রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর
ছবি: রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর

ফুলকপির মৌসুমে প্রায় রোজই নানান পদে এই সবজি ব্যবহার করি আমরা। সেসব তো থাকবেই। এবার একটু অন্যরকমে আচারি ফুলকপি রেঁধে দেখুন। আপনাদের জন্য আচারি ফুলকপির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর

উপকরণ

ছোট টুকরো করে নেওয়া ফুলকপি একটি, টমেটো দুটি টুকরো করে নেওয়া, পেঁয়াজ কিউব করে কাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি এক চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো এক চা-চামচ, আস্ত পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো এক চা-চামচ, শুকনো মরিচ দুটি, কাঁচামরিচ ৪-৫টি, লবণ পরিমাণমতো, আমের আচার এক চা-চামচ, চিনি সামান্য, তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

প্রথমে হাঁড়িতে কিছু পানি গরম করে ফুলকপিগুলো আধসেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে রেখে অন্য একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে আস্ত পাঁচফোড়ন দিয়ে সঙ্গে শুকনা মরিচ দিন। তারপর পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দিয়ে হালকা ভেজে সব মসলা একে একে দিতে হবে। তারপর সেদ্ধ করে রাখা ফুলকপি এবং কেটে রাখা টমেটো দিয়ে নেড়েচেড়ে কম আঁচে রান্না করতে হবে ১০ মিনিট। তারপর আচার ও চিনি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনে রাজি ‘না’ আয়ারল্যান্ড

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

১০০ কোটি ডলার দিলেই কেবল মিলবে ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের সদস্যপদ

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

সম্পর্কিত

আচারি ফুলকপি

আচারি ফুলকপি

জীবনে ভালো থাকতে চাইলে যা করবেন, যা করবেন না

জীবনে ভালো থাকতে চাইলে যা করবেন, যা করবেন না

শীতে উজ্জ্বল ত্বক, হাতের কাছে সহজ সমাধান

শীতে উজ্জ্বল ত্বক, হাতের কাছে সহজ সমাধান

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর, গুপ্তবিদ্যায় ঝোঁক বাড়বে

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর, গুপ্তবিদ্যায় ঝোঁক বাড়বে