নবমীর পাতে থাকুক সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাবার

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

নবমীর দিন সাধারণত পাতে নিরামিষ পোলাও, মটর পনির, আলু ফুলকপির রসা, বুটের ডাল, ফুলকপি ভাজা, চাটনি ও মিষ্টি থাকে। সংক্ষেপে খাবার তৈরির কাজ সারতে চাইলে সহজ আইটেম বেছে নেওয়াটাও তো জরুরি। এবার গরমও পড়েছে বেশ। তাই হালকা, স্বাস্থ্যকর কিন্তু মুখরোচক খাবার রান্না করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আপনাদের জন্য নবমীতে খাওয়ার উপযোগী কয়েকটি খাবারের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।

গুড় মাখানো ফল ও চিড়া

উপকরণ: চিড়া ২ কাপ, আখের গুড় ৪ টেবিল চামচ, কলা ২টি, ডালিমের দানা ৪ টেবিল চামচ, আপেলকুচি ১ কাপ, স্ট্রবেরি ৬টি, ঘন দুধ ২ কাপ ও মধু ২ চা-চামচ।

প্রণালি: চিড়া ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন, পরে লিকুইড দুধ চুলায় জ্বাল দিয়ে সামান্য ঘন করে নিন। এবার ফল ধুয়ে আলাদা করে কেটে রাখুন। তারপর সার্ভিং ডিশে ভিজানো চিড়া দিন। পরে ঘন দুধ ঢেলে দিন। এবার এক এক করে ফল সাজিয়ে নিন। শেষে আখের গুড় কুচি ফলের মাঝে দিয়ে মধু দিন। ঢাকনা দিয়ে রেখে দিন। নরমাল ফ্রিজে ২-৩ ঘণ্টা, তৈরি হয়ে গেল ফলেল চিড়া।

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

ভেজ পোলাও

উপকরণ: বাসমতী চাল ২৫০ গ্রাম, সয়াবিন ১০০ গ্রাম; গাজর, ফুলকপি ও ব্রকলি ১ কাপ করে, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, এলাচ ও দারুচিনি ২ পিস করে, কাঁচা মরিচ ৩-৪টা, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, গোলাপজল ২ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ও ঘি ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি: বাসমতী চাল ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ১ ঘণ্টা। সয়াবিন কুসুম গরম পানিতে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এবার মাইক্রো ওভেনের ১০০% উচ্চ তামাত্রায় রান্নার বাটিতে সয়াবিন তেল ও ঘি গরম হলে এলাচ ও দারুচিনি ফোড়ন দিন। এক মিনিট পরে আদা ও রসুনবাটা, লবণ, পেঁয়াজকুচি, গাজর, ফুলকপি, ব্রকলি দিয়ে ঢাকনাসহ ৬ মিনিট রান্না করুন। এবার সয়াবিন, ভেজানো চাল, কাঁচা মরিচ ও গরম পানি দিয়ে ঢাকনাসহ ১২-১৫ মিনিট রান্না করুন। তারপর ওভেনের ভেতর ঢাকনাসহ আরও ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর পরিবেশন করুন।

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

ফুলকপির রোস্ট

উপকরণ: ফুলকপি একটা, টক দই হাফ কাপ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়া এক চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাজুবাদামবাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানাবাটা এক চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ, এলাচ, দারুচিনি, লং, শাহি জিরা, গোলমরিচ, তেজপাতা ২-৩ পিস করে, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, গরম মসলাগুঁড়া হাফ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি চার থেকে পাঁচটা।

প্রণালি: গরম পানিতে ফুলকপি, লবণ ও হলুদগুঁড়া দিয়ে পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এবার বাটিতে টক দই ভালো করে ফাটিয়ে নিন। পরে কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া, লবণ ও চিনি দিয়ে পেস্ট করে নিন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে ফুলকপি ৫ মিনিট এপিঠ-ওপিঠ করে হালকা ভেজে নিন। পেস্ট মসলায় ফুলকপি রেখে দিন। সেই কড়াইতে আবার সয়াবিন তেল ও ঘি গরম হলে তেজপাতা, লং, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি ও শাহি জিরা দিয়ে ফোড়ন দিন। পরে পেস্টের মসলা আর ফুলকপি দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। পরে গরম মসলা ও আদা-রসুনবাটা দিয়ে নেড়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। ঘন হলে কাঁচা মরিচ সামান্য ঘি দিয়ে দমে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল ফুলকপির রোস্ট।

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

গাজরের লাড্ডু

উপকরণ: গাজর ৫০০ গ্রাম, চিনি ৫০০ গ্রাম, এলাচ ও দারুচিনি দুই পিস করে, ঘি হাফ কাপ, গুঁড়া দুধ হাফ কাপ, পেস্তাবাদামকুচি এক টেবিল চামচ।

প্রণালি: গাজরের খোসা ফেলে ধুয়ে গ্রেট করে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম করে গাজর, চিনি, এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। হয়ে এলে গুঁড়া দুধ ও কাঠবাদামকুচি দিয়ে নাড়ুন। আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। হাতে ঘি মাখিয়ে গাজরের লাড্ডু তৈরি করুন। তৈরি হয়ে গেল গাজরের লাড্ডু।

