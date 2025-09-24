পূজায় মিষ্টিমুখ হবে না? বাড়িতেই তৈরি করুন রসগোল্লা

ফিচার ডেস্ক
পূজায় বাড়িতে মিষ্টি থাকবে না, তা কি হয়? কয়েক ধরনের মিষ্টির অর্ডার করার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন? এবার পূজায় জলখাবারের জন্য রসগোল্লাটা না হয় নিজেই তৈরি করে চমকে দিলেন পরিবারের সবাইকে। আপনাদের জন্য রসগোল্লার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ছানা ২০০ গ্রাম, সুজি ১ চা-চামচ, ময়দা ৩ চা-চামচ, এলাচ গুঁড়ো ১ চিমটি, চিনি আধা চা-চামচ, চিনির সিরা ২৫০ গ্রাম, পানি দেড় কাপ।
প্রণালি
১ লিটার তরল দুধ চুলায় ফুটিয়ে নিন। ফুটে উঠলে দুধের মধ্য়ে টক দই বা লেবুর রস বা সিরকা দিয়ে ছানা তৈরি করে নিন। এরপর ছানা একটি পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে পুঁটুলির মতো বেঁধে ৩০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখুন। ছানা থেকে সব পানি ঝরে গেলে ছানা, সুজি, ময়দা, চিনি, এলাচ গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে হাতে তেল মাখিয়ে ১৬টি ভাগ করে মিষ্টি বা বল বানিয়ে নিন। এরপর চিনি, পানি একসঙ্গে জাল দিয়ে সিরা তৈরি করে নিন। সিরা ফুটে উঠলে সব মিষ্টি ছেড়ে চুলার তাপ বাড়িয়ে ১০ মিনিট ঢাকনাসহ রান্না করুন। পরে চুলার তাপ মাঝারি করে ঢাকনাসহ ২০ মিনিট রান্না করুন। এরপর মিষ্টিসহ সিরা চুলা থেকে নামিয়ে সিরার ভেতর ৮-১০ ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর পরিবেশন করুন। ব্যস, হয়ে গেল পূজার মিষ্টিমুখের জন্য তৈরি রসগোল্লা।
