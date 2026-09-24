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খাবারদাবার

জেনে নিন এ বছরের সেরা ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁগুলোর নাম

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
জেনে নিন এ বছরের সেরা ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁগুলোর নাম
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ প্ল্যাটফর্ম ট্রিপ অ্যাডভাইজার প্রকাশ করেছে এ বছরের ট্রাভেলার্স চয়েস বেস্ট অব দ্য বেস্ট রেস্তোরাঁর তালিকা। ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

ভ্রমণ মানেই এখন শুধু কোনো কিছু দেখতে বেরিয়ে পড়া নয়। পাহাড়, সমুদ্র, সমাধি দেখেই ভ্রমণকারী থেমে থাকেন না। বর্তমানে ভ্রমণের বড় একটা অংশজুড়ে থাকে খাবার। সুস্বাদু খাবারের তৃপ্তি আর আরাম—দুইয়ের মেলবন্ধন যখন চমৎকার কোনো পরিবেশে ঘটে, তখন তা হয়ে ওঠে জীবনের অন্যতম সেরা স্মৃতি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লাখ লাখ খাদ্যরসিক ও ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা এবং পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ প্ল্যাটফর্ম ট্রিপ অ্যাডভাইজার প্রকাশ করেছে এ বছরের ট্রাভেলার্স চয়েস বেস্ট অব দ্য বেস্ট রেস্তোরাঁর তালিকা। প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা প্রায় ৮০ লাখ রেস্তোরাঁর তালিকার মধ্যে শীর্ষ ১ শতাংশের কম রেস্তোরাঁ এই অনন্য স্বীকৃতি পেয়েছে।

২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংগৃহীত দীর্ঘ ১২ মাসের ভ্রমণকারীদের রিভিউ এবং রেটিংয়ের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের সেরা ১০ ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁর তালিকা। চলুন, জেনে নেওয়া যাক ভোজনরসিকদের প্রিয় এই জায়গাগুলোর গল্প।

আর্জেন্টিনার ফগোন আসাদো রেস্তোরাঁয় বিশাল আকারের মাংসের টুকরা কাঠের আগুনে পুড়িয়ে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হয় ৮ কোর্সের টেস্টিং মেনু। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার
আর্জেন্টিনার ফগোন আসাদো রেস্তোরাঁয় বিশাল আকারের মাংসের টুকরা কাঠের আগুনে পুড়িয়ে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হয় ৮ কোর্সের টেস্টিং মেনু। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার

লাতিন সুর ও আগুনের খেলা: ফগোন আসাদো

পরপর দুই বছর বিশ্বসেরা ডাইনিংয়ের শীর্ষ স্থানটি ধরে রেখে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের ফগোন আসাদো। ঐতিহ্যবাহী আর্জেন্টাইন ওপেন-ফায়ার গ্রিলিং বা আসাদোর এক দারুণ অভিজ্ঞতা দেয় রেস্তোরাঁটি। বিশাল আকারের মাংসের টুকরা কাঠের আগুনে পুড়িয়ে অতিথিদের সামনেই পরিবেশন করা হয় ৮-কোর্সের টেস্টিং মেনু। রিবেই, প্রোভোলেটা এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী ওয়াইনের অনন্য পরিবেশনা ভোজনরসিকদের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে।

বিশ্বজুড়ে শরতে যা খাওয়া হয়বিশ্বজুড়ে শরতে যা খাওয়া হয়

কিয়োটোর আমেজ ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ: কোমা সিঙ্গাপুর

আধুনিক জাপানি খাবারের জন্য পরিচিত কোমা সিঙ্গাপুর রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতেই মনে হবে যেন কিয়োটোর ফুশিমি ইনিয়ারি শাইনে এসে পড়েছেন। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার
আধুনিক জাপানি খাবারের জন্য পরিচিত কোমা সিঙ্গাপুর রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতেই মনে হবে যেন কিয়োটোর ফুশিমি ইনিয়ারি শাইনে এসে পড়েছেন। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত মারিনা বে স্যান্ডসে অবস্থিত কোমা সিঙ্গাপুর। আধুনিক জাপানি খাবারের জন্য পরিচিত এই রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতেই মনে হবে যেন কিয়োটোর ফুশিমি ইনিয়ারি শাইনে এসে পড়েছেন। প্রবেশপথে তৈরি প্রায় ২০ মিটার দীর্ঘ লাল রঙের তোরি গেট অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা মেলে বিশাল ডাইনিং রুমের। যেখানে একটি ২ দশমিক ৫ মিটার লম্বা ঐতিহ্যবাহী জাপানি বেল এবং লাল ফুটব্রিজ সবার নজর কাড়ে। তাদের মেনুর অন্যতম আকর্ষণ হলো মিজো-ম্যারিনেটেড ব্ল্যাক কড, ইউনি পাস্তা এবং স্নো-এজড নিগাতা ওয়াগিউ।

দ্য রিদমস রেস্টুরেন্ট: হ্যানয়, ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে অবস্থিত দ্য রিদমস রেস্টুরেন্ট তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোকে আধুনিক রূপে উপস্থাপন করে। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার
ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে অবস্থিত দ্য রিদমস রেস্টুরেন্ট তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোকে আধুনিক রূপে উপস্থাপন করে। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার

তালিকায় তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে অবস্থিত দ্য রিদমস রেস্টুরেন্ট। ভিয়েতনামের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশনার এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটেছে এই রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁটি ভিয়েতনামের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোকে আধুনিক রূপ দিয়ে উপস্থাপন করে। স্থানীয় তাজা মসলা এবং উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি ডিশগুলো ভিয়েতনামের নিজস্ব খাদ্যসংস্কৃতিকে তুলে ধরে। রেস্তোরাঁটির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় আধুনিকতার পাশাপাশি ভিয়েতনামের শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। হ্যানয়ের ওল্ড কোয়ার্টারের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় রেস্তোরাঁটি থেকে শহরের মনোরম দৃশ্য ও সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করা যায়।

ঐতিহ্য ও গথিক রোমাঞ্চের এক অনন্য আশ্রয়স্থল: দ্য উইচারি

তালিকায় জায়গা পাওয়া যুক্তরাজ্যের একমাত্র রেস্তোরাঁ দ্য উইচারি। ছবি: সংগৃহীত
তালিকায় জায়গা পাওয়া যুক্তরাজ্যের একমাত্র রেস্তোরাঁ দ্য উইচারি। ছবি: সংগৃহীত

এডিনবরার ঐতিহাসিক আবহে অবস্থিত দ্য উইচারি। এটি চার শ বছরের ইতিহাস আর বিলাসবহুল গথিক রোমাঞ্চের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। তালিকায় এর অবস্থান চতুর্থ। ১৫৯৫ সালের একটি ঐতিহাসিক ভবনে গড়ে ওঠা এই স্থাপনা বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপ্রেমী ও খাদ্যরসিকদের কাছে এক অনন্য নাম। খাবারের পাশাপাশি এখানে থাকার জন্য রয়েছে ৯টি ফ্ল্যামবয়েন্ট এবং আলাদা ডিজাইনের বিলাসবহুল সুইট। প্রাচীন ফোর-পোস্টার বেড এবং ওভারসাইজড সিলভার রোল-টপ বাথটাবে সাজানো এই সুইটগুলো রাজকীয় অভিজ্ঞতা দেয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এটি অ্যাডাল্টস-অনলি বা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত জায়গা।

মিট মার্কেট: ভ্যালেন্সিয়া, স্পেন

স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় অবস্থিত মিট মার্কেট রেস্তোরাঁটি শুধু স্পেন এবং ইউরোপের সেরা খামারগুলো থেকে সংগৃহীত বিশেষ জাতের মাংস পরিবেশন করে। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার
স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় অবস্থিত মিট মার্কেট রেস্তোরাঁটি শুধু স্পেন এবং ইউরোপের সেরা খামারগুলো থেকে সংগৃহীত বিশেষ জাতের মাংস পরিবেশন করে। ছবি: ট্রিপ অ্যাডভাইজার

তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় অবস্থিত মিট মার্কেট। রেস্তোরাঁটি শুধু স্পেন ও ইউরোপের সেরা খামারগুলো থেকে সংগৃহীত বিশেষ জাতের মাংস পরিবেশন করে। প্রতিটি কাঁচামাল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে প্রতিপালিত গবাদিপশু থেকে সংগৃহীত। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, স্টেকগুলো বেশ কিছুদিন বা কয়েক মাস পর্যন্ত সঠিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বিশেষ ড্রাই-এজিং প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এর ফলে মাংসের স্বাদ বহুগুণ বাড়ে এবং তা অত্যন্ত নরম হয়। ওক ও চারকোলের আগুনে মাংসের টুকরাগুলো নিখুঁতভাবে গ্রিল করা হয়। গ্রাহকেরা রেস্তোরাঁয় বসে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী মাংসের টুকরা এবং এজিং সময়কাল বেছে নিতে পারেন। শেফরা গ্রাহকের পছন্দমতো মিডিয়াম-রেয়ার বা ওয়েল-ডান হিসেবে তা প্রস্তুত করে দেন।

সেরা ১০ ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁ

তালিকার বাকি পাঁচ রেস্তোরাঁ হলো যথাক্রমে আর্জেন্টিনার গুয়ায়মেলেনের আব্রাসাদো, ব্রাজিলের গ্রামাদোর ক্যাথরিন গ্রামাদো, মেক্সিকোর কানকুনের কারেয়েস রেস্টুরেন্ট ও সান হোসে দেল কাবো একর এবং আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের এল মারকাদো। রন্ধনশিল্পের দারুণ উপস্থাপনা আর মনোরম পরিবেশের কারণে এই রেস্তোরাঁগুলো এখন বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপিয়াসি এবং খাবারপ্রিয় মানুষদের তালিকায় ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে।

সূত্র: ট্রিপ অ্যাডভাইজার, টাইম আউট

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বিষয়:

হোটেল–রেস্তোরাঁসেরা ৫ভ্রমণজেনে নিন
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