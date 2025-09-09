Ajker Patrika
খাসির মাংসের কোরমা

রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
খাসির মাংসের নানান পদ তো রেঁধেছেন, এবার অতিথি এলে না হয় ভিন্ন স্বাদেই খাসির মাংস রান্না করলেন। আপনাদের জন্য খুব সহজ উপায়ে খাসির মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই হাফ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনিয়া ও জিরা গুড়া ১ চা চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাঁচা ও পাকা ৮ থেকে ১০ টা,ঘি ২ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ এবং বেরেস্তা হাফ কাপ।

প্রণালী

খাসির মাংস, আদা ও রসুন বাটা, মরিচ গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জিরাগুড়া, টক দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ঘন্টাখানেক। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ঢাকনা সহ রান্না করুন কম তাপে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে ঘি, গরম মসলা গুড়া, গোল মরিচ গুঁড়া,কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করুন আরো কিছু সময়। উপরে তেল ভেসে আসলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের কোরমা।

বিষয়:

রান্নাজীবনধারারেসিপি
