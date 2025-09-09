ফিচার ডেস্ক
খাসির মাংসের নানান পদ তো রেঁধেছেন, এবার অতিথি এলে না হয় ভিন্ন স্বাদেই খাসির মাংস রান্না করলেন। আপনাদের জন্য খুব সহজ উপায়ে খাসির মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই হাফ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনিয়া ও জিরা গুড়া ১ চা চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাঁচা ও পাকা ৮ থেকে ১০ টা,ঘি ২ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ এবং বেরেস্তা হাফ কাপ।
প্রণালী
খাসির মাংস, আদা ও রসুন বাটা, মরিচ গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জিরাগুড়া, টক দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ঘন্টাখানেক। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ঢাকনা সহ রান্না করুন কম তাপে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে ঘি, গরম মসলা গুড়া, গোল মরিচ গুঁড়া,কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করুন আরো কিছু সময়। উপরে তেল ভেসে আসলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের কোরমা।
খাসির মাংসের নানান পদ তো রেঁধেছেন, এবার অতিথি এলে না হয় ভিন্ন স্বাদেই খাসির মাংস রান্না করলেন। আপনাদের জন্য খুব সহজ উপায়ে খাসির মাংস রান্নার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই হাফ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনিয়া ও জিরা গুড়া ১ চা চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, কাঁচা ও পাকা ৮ থেকে ১০ টা,ঘি ২ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুড়া ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ এবং বেরেস্তা হাফ কাপ।
প্রণালী
খাসির মাংস, আদা ও রসুন বাটা, মরিচ গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জিরাগুড়া, টক দই দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ঘন্টাখানেক। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ঢাকনা সহ রান্না করুন কম তাপে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। পরে ঘি, গরম মসলা গুড়া, গোল মরিচ গুঁড়া,কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করুন আরো কিছু সময়। উপরে তেল ভেসে আসলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল খাসির মাংসের কোরমা।
শরতের ভীষণ গরম। রাতের খাবারে মুখরোচক কোনো খাবার খেতে ইচ্ছা করছে? কিন্তু গরমে খেয়ে আরাম পাওয়া যাবে, এমন সহজ রান্না কী হতে পারে, তা ভেবেই পাচ্ছেন না, তাই তো? আপনাদের জন্য ভাজা কই মাছের রসার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।৩ ঘণ্টা আগে
ঋতুভেদে ত্বকযত্নের উপকরণ বদলাতে হয়। নইলে সেই প্রবাদের মতো, সময়ের গান অসময়ে হয়ে যায়। তাতে ত্বকের উপকার হয় না। শরৎকালের আবহাওয়া খানিক উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ করে। এই প্রচণ্ড গরম তো এই বৃষ্টি। এদিকে সারাক্ষণ বইছে ঝিরিঝিরি হওয়া। ভ্যাপসা গরমে ঘাম হচ্ছে প্রচুর।৪ ঘণ্টা আগে
পিৎজার জন্মস্থান ইতালি, এটা প্রায় সবার জানা। এ খাবার নিয়ে পৃথিবীজুড়ে যে উন্মাদনা, তা বলে শেষ করার নয়। বরং চলুন, জেনে নেওয়া যাক, এটি নিয়ে বড় বড় উৎসব কোথায় হয়। এসব উৎসব কিন্তু ঢাকার পিৎজা শপগুলোর মূল্যছাড়ের উৎসব নয়; লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত ও শিহরণ জাগানো উৎসব।১০ ঘণ্টা আগে
শরতের আবহাওয়ায় ভীষণ শুষ্ক। বাতাসে প্রচুর ধুলাবালু ও কাশফুলের রেণু উড়ে বেড়ায়। এগুলো ত্বকে ময়লার আবরণ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া ত্বকে চুলকানিসহ নানান সমস্যার জন্ম দেয়। তার ওপর আছে পিছু না ছাড়া সানট্যান। সাবান, বডিওয়াশ, ফেসওয়াশ দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করাই যথেষ্ট নয়। ত্বক ভেতর থেকে ধুলাবালু মুক্ত রাখতে হবে।১ দিন আগে