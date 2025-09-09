Ajker Patrika
গরমের আরামের খাবার ভাজা কই মাছের রসা

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৩
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
শরতের ভীষণ গরম। রাতের খাবারে মুখরোচক কোনো খাবার খেতে ইচ্ছে করছে? কিন্তু গরমে খেয়ে আরাম পাওয়া যাবে এমন সহজ রান্না কী হতে পারে তা ভেবেই পাচ্ছেন না তাইতো? আপনাদের জন্য ভাজা কৈ মাছের রসার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

দেশি কই মাছ ৬ টা, আলু ২ টা, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুড়া এক চা চামচ করে,জিরাগুঁড়া হাফ চা চামচ,কাঁচা মরিচ ৫-৬ টা,ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস এক চা চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী

কৈ মাছ লবণ, হলুদ, লেবুর রস মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। পরে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম হলে কই মাছ লালচে করে ভেজে নিন। সেই তেলে মোটা কুচির আলু লবণ হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলুন বাদামি করে। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুড়া, ধনিয়া গুড়া, লবণ এবং সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে আলু দিয়ে আবার কষিয়ে পরিমাণ মতো ঝোলের পানি দিন।ফুটে উঠলে ভাজা মাছ দিয়ে ঢাকনা সহ রান্না করুন ৫ থেকে ৭ মিনিট। পরে কাঁচামরিচ, ধনেপাতা কুচি আর জিরা গুড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে দুই থেকে তিন মিনিট রান্না করে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ভাজা কই মাছের ঝাল।

বিষয়:

রান্নাজীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
