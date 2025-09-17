Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

পুঁটি ও ট্যাংরা দিয়ে সবজির রসা

ফিচার ডেস্ক  
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বড় মাছ আর মাংসের তরকারি টানা খেতে খেতে মাঝেমধ্যে অরুচি ধরে যায়। তখন অতি সাধারণ খাবারও হয়ে ওঠে মুখরোচক। আপনাদের জন্য পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ দিয়ে সবজির রসা তৈরির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ ৩০০ গ্রাম, কচুমুখী ৫০০ গ্রাম, বরবটি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, কাঁচা মরিচ ৫-৬টা, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

মাছ ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রেখে দিন, সবজি কেটে ধুয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে, লবণমাখা মাছ আবার ধুয়ে কষানো মসলায় কষিয়ে উঠিয়ে রাখুন। এবার সবজি দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন। তারপর পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে কষানো মাছ ওপরে দিন। এবার কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে সামান্য নেড়ে ঢাকনাসহ আরও পাঁচ মিনিট রান্না করে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পুঁটি-টেংরা দিয়ে সবজির রসা।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

পুঁটি ও ট্যাংরা দিয়ে সবজির রসা

পুঁটি ও ট্যাংরা দিয়ে সবজির রসা

কম খরচে যে ৬ দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া যায়

কম খরচে যে ৬ দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া যায়

সুন্দর ত্বকের জন্য প্রসাধনী নয়, ভরসা রাখুন এই খাবারগুলোতে

সুন্দর ত্বকের জন্য প্রসাধনী নয়, ভরসা রাখুন এই খাবারগুলোতে

নিরামিষে খেতে পারেন মুগ ডালে কাঁকরোল

নিরামিষে খেতে পারেন মুগ ডালে কাঁকরোল