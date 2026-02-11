আজ প্রিয়জনকে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিতে পারেন

প্রমিস ডে
ফেব্রুয়ারি মানেই বাতাসে ভালোবাসার গুঞ্জন। ভ্যালেনটাইন সপ্তাহের প্রতিটি দিনই একেকটি অনুভূতির গল্প বলে। গোলাপের সুবাস, প্রণয় প্রস্তাবের জড়তা, চকলেটের মিষ্টতা আর টেডি বিয়ারের আদুরে মুহূর্ত পেরিয়ে আসে ‘প্রমিস ডে’ বা প্রতিশ্রুতির দিন। প্রমিস ডে মানে কেবল দামি উপহার বা জাঁকজমকপূর্ণ কোনো আয়োজন নয়। এটি মনের গহিন থেকে আসা একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস গড়ার দিন। ভালোবাসার সম্পর্কে উপহারের চেয়েও দামি হলো একে অপরের প্রতি বিশ্বাস আর দায়বদ্ধতা। আজ আপনার একটি ছোট প্রতিশ্রুতি আপনাদের আগামীর পথচলাকে আরও মসৃণ ও আনন্দময় করে তুলবে। মনে রাখবেন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেয়ে ছোট ছোট কথা রক্ষা করা সম্পর্কের জন্য অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তাই সম্পর্কের ভিত মজবুত করতে আজকের এই প্রমিস ডেতে আপনি আপনার সঙ্গীকে দিতে পারেন এমন কিছু অঙ্গীকার করুন, যেগুলো আপনাদের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে।
‘আমি তোমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনব’
প্রায় সময়ই আমরা সঙ্গীর কথা কেবল উত্তর দেওয়ার জন্য শুনি, বোঝার জন্য নয়। এই প্রমিস ডেতে প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি কেবল তাঁর কথা শুনবেনই না; বরং তাঁর না বলা কথাগুলোও অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। একজন ভালো শ্রোতা হওয়া দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের অন্যতম শর্ত।
শত ব্যস্ততাতেও সময় দেওয়ার অঙ্গীকার
যান্ত্রিক জীবনে আমাদের কাছে যেন সময়ই নেই। কিন্তু দিনশেষে প্রিয় মানুষটির কাছে কিছু সময় পাওয়াটাই অনেক বড় একটা পাওয়া। প্রতিশ্রুতি দিন, দিনশেষে অন্তত ১৫ মিনিট ফোন দূরে রেখে কেবল নিজেদের গল্প করবেন। এই ‘কোয়ালিটি টাইম’ আপনাদের মানসিকভাবে আরও কাছে আনবে।
সততার বাঁধন গড়ার আশ্বাস
বিশ্বাস হলো সম্পর্কের অক্সিজেন। কোনো কিছু না লুকিয়ে বা অহেতুক ছলনার আশ্রয় না নিয়ে সব সময় স্বচ্ছ থাকার প্রতিশ্রুতি দিন। মনের সব দ্বিধা বা ভয় খোলামেলা আলোচনা করলে অহেতুক ভুল-বোঝাবুঝি বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না।
একে অপরের ত্রুটিগুলো গ্রহণ করা
মানুষ হিসেবে আমরা কেউই নিখুঁত নই। প্রত্যেকেরই কিছু ভালো ও মন্দ দিক রয়েছে। এদিনে প্রতিশ্রুতি দিন, আপনি আপনার সঙ্গীর ভুলগুলোকে বড় করে না দেখে বরং তিনি যেমন তাঁকে সেভাবেই ভালোবাসবেন। একে অপরের সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেই সম্পর্ক পূর্ণতা পায়।
যেকোনো পরিস্থিতিতে পাশে থাকার আশ্বাস
সুখের সময় তো সবাইকেই পাওয়া যায়; কিন্তু কঠিন সময়ে ছায়া হয়ে পাশে থাকাটাই আসল ভালোবাসা। জীবনে চড়াই-উতরাই আসবেই। কিন্তু স্বাস্থ্য বা ক্যারিয়ারের যেকোনো সংকটে একে অপরের শক্ত খুঁটি হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি দিন আজ।
ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা
ভালোবাসা মানে একে অপরকে খাঁচায় বন্দী করা নয়। তাই সঙ্গীর নিজস্ব শখ, বন্ধুমহল এবং ব্যক্তিগত স্পেসকে সম্মান জানানোর প্রতিশ্রুতি দিন।
সহনশীল হওয়ার বিশ্বাস তৈরি
অনেক সময় ক্ষুদ্র অভিমানও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ পুষে না রেখে দ্রুত ক্ষমা করে দেওয়া এবং অতীতের ঝগড়া টেনে না আনার প্রতিশ্রুতি দিন। মনে রাখবেন, সম্পর্কের চেয়ে জেদ কখনোই বড় হতে পারে না।
একসঙ্গে নতুন কিছু করার প্রতিশ্রুতি
একঘেয়েমি কাটাতে একসঙ্গে নতুন কিছু করুন। হতে পারে তা নতুন কোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, শখের কোনো কাজে অংশ নেওয়া; কিংবা স্রেফ একসঙ্গে কোনো নতুন পদ রান্না করা। এই ছোট বিষয়গুলো আপনাদের সম্পর্ককে সুন্দর করবে।
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা
ভালোবাসার চেয়েও বড় হলো শ্রদ্ধা। তর্কের সময়েও যেন সম্মানের সীমা অতিক্রম না হয়, সে প্রতিশ্রুতি দিন। একে অপরের মতামতের গুরুত্ব দিলে সম্পর্কের মর্যাদা ও গভীরতা বাড়বে।
নিজেকে উন্নত করার অঙ্গীকার
সঙ্গীকে ভালো রাখার পাশাপাশি নিজেকেও শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার প্রতিশ্রুতি দিন। আপনি নিজে ভালো না থাকলে সামনের মানুষটিকে কখনোই ভালো রাখতে পারবেন না। তাই সবার আগে নিজে ভালো থাকার প্রতিশ্রুতিটি করে ফেলুন।
সূত্র: মিডিয়াম, ব্ল্যাক টিউলিম ফ্লাওয়ার্স ও অন্যান্য
