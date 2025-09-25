সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ আরও দুই প্রতিযোগী

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটেছে এ বছরের খেতাবপ্রাপ্ত বিজয়ী জেসিয়া ইসলামকে মুকুট পরানোর মধ্য দিয়ে। আজ ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএসে আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্পের কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। চুলচেরা যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর নির্বাচিত হন এবারের শীর্ষ ৯ প্রতিযোগী। শীর্ষ ৯ থেকে বিচার-বিশ্লেষণের পর নির্বাচিত হন চূড়ান্ত তিন প্রতিযোগী। তাঁরা হলেন জেসিয়া ইসলাম, সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা ও সোমাইয়া হারুন। ফাইনাল রাউন্ড শেষে জেসিয়া ইসলামকে মুকুট পরানো হয় এবারের মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২৫ হিসেবে। সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা হন ফার্স্ট রানারআপ। আর সেকেন্ড রানারআপ হয়েছেন সোমাইয়া হারুন।
দ্বিতীয়বারের মতো মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার এই আয়োজনকে স্পনসর করেছে জাপানি স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড শোকুবুতসু। নারীর ক্ষমতায়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই প্ল্যাটফর্মকে সহযোগিতা করছে শোকুবুতসু।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতা ও মিস ইন্টারন্যাশনালের ন্যাশনাল ডিরেক্টর আজরা মাহমুদ ও শোকুবুতসুর মূল প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন গণমাধ্যমকর্মীরা। সৌন্দর্যের বাইরেও এ বছরের বিজয়ীরা তাঁদের সামাজিক প্রভাব ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। জেসিয়া ইসলাম মাদকাসক্ত পথশিশুদের পুনর্বাসনে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। অন্যদিকে সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা ও সোমাইয়া হারুন দুজনেই সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত রয়েছেন।
চূড়ান্ত তিন প্রতিযোগী এনজিওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তাঁদের প্রচেষ্টা অর্থবহ ও টেকসই পরিবর্তন আনতে পারে।
আগামী ২৭ নভেম্বর জাপানের টোকিওতে মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় জেসিয়া ইসলাম গৌরবের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শুধু সৌন্দর্য ও প্রতিভা প্রদর্শনের মঞ্চ নয়; বরং এটি সমাজে অর্থবহ অবদান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটেছে এ বছরের খেতাবপ্রাপ্ত বিজয়ী জেসিয়া ইসলামকে মুকুট পরানোর মধ্য দিয়ে। আজ ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএসে আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্পের কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। চুলচেরা যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর নির্বাচিত হন এবারের শীর্ষ ৯ প্রতিযোগী। শীর্ষ ৯ থেকে বিচার-বিশ্লেষণের পর নির্বাচিত হন চূড়ান্ত তিন প্রতিযোগী। তাঁরা হলেন জেসিয়া ইসলাম, সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা ও সোমাইয়া হারুন। ফাইনাল রাউন্ড শেষে জেসিয়া ইসলামকে মুকুট পরানো হয় এবারের মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২৫ হিসেবে। সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা হন ফার্স্ট রানারআপ। আর সেকেন্ড রানারআপ হয়েছেন সোমাইয়া হারুন।
দ্বিতীয়বারের মতো মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার এই আয়োজনকে স্পনসর করেছে জাপানি স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড শোকুবুতসু। নারীর ক্ষমতায়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই প্ল্যাটফর্মকে সহযোগিতা করছে শোকুবুতসু।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজরা মাহমুদ ট্যালেন্ট ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠাতা ও মিস ইন্টারন্যাশনালের ন্যাশনাল ডিরেক্টর আজরা মাহমুদ ও শোকুবুতসুর মূল প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন গণমাধ্যমকর্মীরা। সৌন্দর্যের বাইরেও এ বছরের বিজয়ীরা তাঁদের সামাজিক প্রভাব ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। জেসিয়া ইসলাম মাদকাসক্ত পথশিশুদের পুনর্বাসনে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। অন্যদিকে সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা ও সোমাইয়া হারুন দুজনেই সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত রয়েছেন।
চূড়ান্ত তিন প্রতিযোগী এনজিওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তাঁদের প্রচেষ্টা অর্থবহ ও টেকসই পরিবর্তন আনতে পারে।
আগামী ২৭ নভেম্বর জাপানের টোকিওতে মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় জেসিয়া ইসলাম গৌরবের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শুধু সৌন্দর্য ও প্রতিভা প্রদর্শনের মঞ্চ নয়; বরং এটি সমাজে অর্থবহ অবদান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে কোনো বুফে রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন। চোখের সামনে লম্বা টেবিলে সাজানো খাবার, নানান রঙের সালাদ, গরম ধোঁয়া ওঠা মাংস, মিষ্টি, ফল। খাবারের ঘ্রাণ যেন আপনাকে কাছে টানছে। কিন্তু দেখা যায়, অনেকে অল্প কিছু খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেলেন। এত আশা করে বুফে খেতে যাওয়া যেন জলে গেল। এমনটা হতেই পারে, যদি৪ ঘণ্টা আগে
কোনো কোনো দেশে জনগণ তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি প্রবল আস্থা প্রকাশ করে। আবার কিছু দেশে সরকারের প্রতি ব্যাপক সংশয় ও অবিশ্বাস বিরাজ করে। সরকারের প্রতি জনগণের বিশ্বাস দেশভেদে ব্যাপকভাবে ভিন্ন বলে জানিয়েছে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।৫ ঘণ্টা আগে
প্রতিবারই পরিকল্পনা করেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্র আর বাড়িতে সমানতালে ব্যস্ত থাকায় পূজায় মিষ্টিমুখের জন্য ভরসা করতে হয় মিষ্টির দোকান আর অনলাইন-ভিত্তিক খাবারের পেজগুলোর ওপর। এবার আটঘাট বেঁধেই পরিকল্পনা করেছেন, অল্প করে হলেও ঘরেই তৈরি হবে দশমীর খাবার। আর শেষপাতে থাকবে মিষ্টিমুখের আয়োজন।৭ ঘণ্টা আগে
বিশ্বব্যাপী পর্যটন খাত ঘিরে চলছে নতুন প্রতিযোগিতা। করোনার ক্ষতির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস বাড়াতে অনেক দেশ চলতি বছর তাদের ভিসা নীতি সহজ করেছে। কেউ নিজেদের ভিসামুক্ত তালিকায় যুক্ত করেছে নতুন নতুন দেশ, কেউ আবার ভিসা ফি মওকুফ করেছে।১১ ঘণ্টা আগে