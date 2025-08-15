Ajker Patrika
একটি এ আই জেনারেটেড সিরিজ

হাঁস নিয়ে কয়েকটি মজার গল্প ও একটি বিদেশি রেসিপি

রজত কান্তি রায়, ঢাকা  
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৫৭
ছবিটি এআই দিয়ে বানানো

বাংলাদেশের মানুষের জাতীগত বড় সমস্যা হলো, তারা মনে করে পৃথিবীর সব ‘প্রথম’ ও ‘সবচেয়ে বড় বা ছোট’র রেকর্ড থাকবে শুধু তাদের অধিকারে। কিন্তু না। আপনি যদি ভোরবেলা হাঁসের মাংসে খেতে যেতে পারেন, তো অন্য অনেকে আপনাকে টেক্কা দিয়ে রাত ও ভোরের সঙ্গমস্থলের যে সময়, যাকে উষা নামে ডাকা হয়, সে সময় হাঁসের মাংস খেতে যেতে পারে। পারে। কিংবা ধরুন, আপনি কাজের বা পড়ার টেবিলে যখন মাথা খুঁটছেন, সেই সময় তারা হাঁসের মাংস খেতে যেতে পারে। আবার ধরুন, শুধু দেশি রেসিপিতে নয়, তারা বিজাতীয় রেসিপিতেও হাঁসের মাংস খেতে যেতে পারে। পারে কিন্তু। আপনাদের জন্য একটা বিজাতীয় রেসিপি খুঁজে এনেছি।

সেটা পড়ে ফেলার আগে হাঁস নিয়ে অন্যকিছু মজার তথ্য জেনে নিন। অথবা খেতে খেতেও এই তথ্যগুলো পড়তে পারেন, তাতেও মজাই লাগবে। এআই তো তাই বলছে।

রবার ডাক ডিবাগিং

প্রোগ্রামারদের মধ্যে একটি মজার পদ্ধতি হলো ‘রাবার ডাক ডিবাগিং’। যখন কোনো কোডে সমস্যা হয়, তখন প্রোগ্রামারেরা একটি রাবার ডাক (খেলনা হাঁস) সামনে রেখে সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। জানা যায়, এই প্রক্রিয়ায় নাকি তারা নিজেরাই সমাধান খুঁজে পান! হাঁসটি নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হলেও এটি একটি কার্যকরী মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। ফলে হাঁসের মাংস বা হাঁস মনস্তাত্ত্বিক ভাবে আপনাকে অনেক শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

রেসিপি

বেইজিং রোস্ট ডাকের গোপন রেসিপি

চীনের বিখ্যাত ‘বেইজিং রোস্ট ডাক’ রান্না করতে একটি মজার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। হাঁসটিকে প্রথমে বায়ুপূর্ণ করা হয়, তারপর সিরাপ বা সিরায় চুবিয়ে বিশেষ ওভেনে ভাজা হয়। এই প্রক্রিয়ায় চামড়া হয় অসম্ভব ক্রিস্পি, যা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। না হলে উষালগ্নে হাঁস খেতে গিয়ে মজা পাবেন কেন?

ধরা খেল লোকাল অ্যান্ড অরগ্যানিক হাঁসের মাংস

যুক্তরাজ্য আসলে একটা মজার রাষ্ট্র। এরা যেমন নারীদের ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। তেমনি আপেল নিয়ে নানান কীর্তী করেছে। হাঁস নিয়ে তাদের কীর্তী থাকবে না, সেটা হতেই পারে না। তাই বলে মামলা মোকদ্দমা! তাও আবার এই একুশ শতকে? সিরিয়াস! হ্যাঁ ২০১৮ সালে ইংল্যান্ডে একটি মজার মামলা হয়েছিল, যেখানে একজন রেস্তোরাঁ মালিক হাঁসের মাংসকে ‘লোকাল অ্যান্ড অর্গানিক’ বলে বিজ্ঞাপন প্রচার করে প্রচুর প্রসার লাভ করেছিলেন। পরে জানা যায়, হাঁসগুলো আসলে হাঙ্গেরি থেকে আমদানি করা! এ নিয়ে গ্রাহকদের অভিযোগের পর রেস্তোরাঁটিকে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল।

ডাক স্যুপে বিশ্ব রেকর্ড

২০১৯ সালে চীন দেশের একটি ফুড ফেস্টিভালে ১০ হাজার বাটি হাঁসের মাংস দিয়ে তৈরি স্যুপ এক সঙ্গে পরিবেশন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়া হয়েছিল। ইভেন্টটিতে প্রায় ৩ টন হাঁসের মাংস ব্যবহার করা হয়েছিল!

হাঁসের পালক বাঁচালো যুদ্ধজাহাজ!

এটা হলো রোমানদের গাঁজাখোরী গল্পগুলোর একটি। এত গাঁজাখোরী কাণ্ড ঘটলে গল্প শুনতে দোষ কী? শুনুন। একবার শত্রুপক্ষ তীরের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিয়েছিল রোমান জাহাজের দিকে। না, মানে একটা তীর নয়। অনেকগুলো তীর। ফলে জাহাজে আগুন লেগে যায়। সেই সময়! জাহাজের ডেকে রাখা হাঁসগুলো পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ভিজে পালক নিয়ে জাহাজের ওপর উড়ে এসে, আগুন নিভিয়ে ফেলে! এআই বলেছে, এই গল্পের সত্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটি মজাদার!

ডাক ল’অরেঞ্জ

ফ্রান্সের একটি গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন একটি আইন আছে। সেটি হলো, গ্রামের মেয়র যদি হাঁসের মতো করে ‘প্যাক প্যাক’ শব্দ করতে পারেন, তবে তিনি একটি বিশেষ উৎসবের নেতৃত্ব দিতে পারবেন, না হলে নয়! ইউরোপের মধ্যযুগে এমন ঘটনা থাকবে না, তা তো হয় না।

চলুন, অনেক হলো। এবার আপনাদের একটা মজার রেসিপি জানিয়ে দিই। ছুটির দিনে রান্না করে খেতে পারেন। রেসিপিটা চীন দেশের। চীনের সবকিছু ক্ষণস্থায়ী নয় কিন্তু।

বেইজিং ডাক

পিকিং ডাক বা বেইজিং রোস্ট ডাক চীনের আইকনিক ডিশগুলোর মধ্যে একটি। এ খাবারটিতে হাঁসের ত্বক মুচমুচে হয় আর স্বাদ হয় অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। এ জন্য এটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। আসল পদ্ধতিটি জটিল, তবে ঘরে তৈরি করার একটি সহজ সংস্করণ এখানে দেওয়া হলো—

উপকরণ

২ থেকে ৩ কেজি ওজনের ১টি গোটা হাঁস, ২ টেবিল চামচ মধু, ২ টেবিল চামচ সয়া সস, ১ টেবিল চামচ ভিনেগার (বা রাইস ভিনেগার), ১ টেবিল চামচ শেরি/হোইসিন সস, ১ চা-চামচ পাঁচফোড়ন গুঁড়া, ২ চা- চামচ লবণ, ১ টেবিল চামচ আদার পেস্ট, পরিমাণ মতো ফুটন্ত পানি, তিলের তেল।

হাঁস পরিষ্কার ও প্রস্তুত করা

হাঁসটি কাটার পর ভেতরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে ফেলে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। একটি সূঁচ বা শক্ত কাঠির সাহায্যে হাঁসের চামড়া ও মাংসের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় হালকা বাতাস ঢোকান। এটি রান্নার পর হাঁসের ত্বক মুচমুচে করতে সাহায্য করে।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

গ্লেজ তৈরি ও ম্যারিনেট

একটি বাটিতে মধু, সয়া সস, ভিনেগার, হোইসিন সস, আদার পেস্ট, পাঁচফোড়ন ও লবণ মিশিয়ে পেস্ট বানান। হাঁসের বাইরের দিকে এই মিশ্রণটি ব্রাশ করে লাগান। ভিতরেও কিছু মিশ্রণ লাগিয়ে নিন। হাঁসটি ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে ম্যারিনেট করুন। যত বেশি সময় মেরিনেট করে রাখবেন, তত ভালো হবে।

স্কিন ক্রিস্পি করার ট্রিক

হাঁসটি বাইরে এনে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা রুমের তাপমাত্রায় রাখুন। গরম পানি হাঁসের ওপর ঢালুন। হাঁসটি শুকানোর জন্য একটি কাঠির ওপর উলটো করে ঝুলিয়ে দিন। ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা বা ফ্যান চালিয়ে দ্রুত শুকাতে পারেন।

রোস্টিং

ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে প্রিহিট করুন। হাঁসটি একটি র‌্যাকের ওপর রাখুন যাতে তলায় রাখা ট্রেতে চর্বি জমে। ১ ঘণ্টা রোস্ট করুন। তারপর তাপমাত্রা ২০০ সেলসিয়া বা ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে বাড়িয়ে আরও ২০ থেকে ৩০ মিনিট বেক করুন, যতক্ষণ না হাঁসের ত্বক গোল্ডেন-ব্রাউন ও ক্রিস্পি হয়। শেষে তিলের তেল ব্রাশ করে দিন। হাঁসের মুচমুচে ত্বক ও মাংস আলাদা করে কেটে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পরিবেশন

পিকিং ডাক পাতলা প্যানকেক বা ম্যান্ডারিন প্যানকেক, হোইসিন সস, কুচি করা শসা ও পেঁয়াজ কলির সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। দেশি সংস্করণের জন্য আপনি রুমালি রুটি বা ওই তন্দুরি রুটি দিয়ে খেতে পারেন।

ইয়ে মানে বলছিলাম যে, আসল পিকিং ডাক তৈরিতে কাঠের ওভেন ব্যবহার করা হয়। সে ওভেনে আপেল বা পিয়ার কাঠ ব্যবহার করা হয়। তাতে যে স্বাদ তৈরি হয়, সেটাই আসল চায়নীজ পিকিং ডাকের স্বাদ।

