বিয়ের পর ডিটক্স রুটিন

যাঁদের মুখে সাধারণত ব্রণ দেখা যায় না, তাঁদের অনেকের ত্বকেও বিয়ের পর ব্রণের আগাগোনা চোখে পড়ে। এর মূল কারণ, বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোয় টানা কয়েক দিন ভারী মেকআপ নেওয়া এবং তেলযুক্ত ও মসলাদার খাবার খাওয়া। তা ছাড়া বিয়ের পর টানা বেশ কিছুদিন দাওয়াতও থাকে। এর ফলে মেকআপ ও তেল-মসলাদার খাবার খাওয়া হয় বেশি। এ কারণে মুখভর্তি ব্রণ হয়।

তাই এসবের পালা চুকে গেলে ত্বক ডিটক্সিফিকেশনের কাজ শুরু করা চাই। কীভাবে করবেন, তাই ভাবছেন? জেনে নিতে পারেন এখানে—

বিয়ের পর টানা বেশ কিছুদিন ভাজাভুজি এড়িয়ে চলতে হবে। বাড়িতে তৈরি স্যুপ, হালকা মসলায় রান্না করা মাংস ও সবজি খেতে হবে। সারা দিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। তবে দিনে একটা ডাব খেতে পারেন।

ইনফিউজড ওয়াটার ত্বক এবং শরীর খুব সুন্দরভাবে ডিটক্স করে। ১ লিটারের একটি কাচের বোতলে পানির ভেতর শসা, মেথি, পুদিনা, পাতিলেবু, আদা ফেলে সারা রাত রেখে দিন। পরদিন পুরো সময় এই পানি অল্প অল্প করে পান করুন। মৌসুমি ফল দিয়েও ফ্রুট ইনফিউজড ওয়াটার তৈরি করা যায়। ফল গোল করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে একটু পরপর ছোট কাপে করে পান করুন।

ত্বক ভালো এবং উজ্জ্বল রাখার জন্য খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফল, ভিটামিন এ, বি, ডি ও জিংকযুক্ত খাবার রাখতে পারেন।

সূত্র: সিম্পল স্কিনকেয়ার ও অন্যান্য

