বিয়ের পর ডিটক্স রুটিন

ফিচার ডেস্ক
যাঁদের মুখে সাধারণত ব্রণ দেখা যায় না, তাঁদের অনেকের ত্বকেও বিয়ের পর ব্রণের আগাগোনা চোখে পড়ে। এর মূল কারণ, বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোয় টানা কয়েক দিন ভারী মেকআপ নেওয়া এবং তেলযুক্ত ও মসলাদার খাবার খাওয়া। তা ছাড়া বিয়ের পর টানা বেশ কিছুদিন দাওয়াতও থাকে। এর ফলে মেকআপ ও তেল-মসলাদার খাবার খাওয়া হয় বেশি। এ কারণে মুখভর্তি ব্রণ হয়।
তাই এসবের পালা চুকে গেলে ত্বক ডিটক্সিফিকেশনের কাজ শুরু করা চাই। কীভাবে করবেন, তাই ভাবছেন? জেনে নিতে পারেন এখানে—
বিয়ের পর টানা বেশ কিছুদিন ভাজাভুজি এড়িয়ে চলতে হবে। বাড়িতে তৈরি স্যুপ, হালকা মসলায় রান্না করা মাংস ও সবজি খেতে হবে। সারা দিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। তবে দিনে একটা ডাব খেতে পারেন।
ইনফিউজড ওয়াটার ত্বক এবং শরীর খুব সুন্দরভাবে ডিটক্স করে। ১ লিটারের একটি কাচের বোতলে পানির ভেতর শসা, মেথি, পুদিনা, পাতিলেবু, আদা ফেলে সারা রাত রেখে দিন। পরদিন পুরো সময় এই পানি অল্প অল্প করে পান করুন। মৌসুমি ফল দিয়েও ফ্রুট ইনফিউজড ওয়াটার তৈরি করা যায়। ফল গোল করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে একটু পরপর ছোট কাপে করে পান করুন।
ত্বক ভালো এবং উজ্জ্বল রাখার জন্য খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফল, ভিটামিন এ, বি, ডি ও জিংকযুক্ত খাবার রাখতে পারেন।
সূত্র: সিম্পল স্কিনকেয়ার ও অন্যান্য
যাঁদের মুখে সাধারণত ব্রণ দেখা যায় না, তাঁদের অনেকের ত্বকেও বিয়ের পর ব্রণের আগাগোনা চোখে পড়ে। এর মূল কারণ, বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোয় টানা কয়েক দিন ভারী মেকআপ নেওয়া এবং তেলযুক্ত ও মসলাদার খাবার খাওয়া। তা ছাড়া বিয়ের পর টানা বেশ কিছুদিন দাওয়াতও থাকে। এর ফলে মেকআপ ও তেল-মসলাদার খাবার খাওয়া হয় বেশি। এ কারণে মুখভর্তি ব্রণ হয়।
তাই এসবের পালা চুকে গেলে ত্বক ডিটক্সিফিকেশনের কাজ শুরু করা চাই। কীভাবে করবেন, তাই ভাবছেন? জেনে নিতে পারেন এখানে—
বিয়ের পর টানা বেশ কিছুদিন ভাজাভুজি এড়িয়ে চলতে হবে। বাড়িতে তৈরি স্যুপ, হালকা মসলায় রান্না করা মাংস ও সবজি খেতে হবে। সারা দিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। তবে দিনে একটা ডাব খেতে পারেন।
ইনফিউজড ওয়াটার ত্বক এবং শরীর খুব সুন্দরভাবে ডিটক্স করে। ১ লিটারের একটি কাচের বোতলে পানির ভেতর শসা, মেথি, পুদিনা, পাতিলেবু, আদা ফেলে সারা রাত রেখে দিন। পরদিন পুরো সময় এই পানি অল্প অল্প করে পান করুন। মৌসুমি ফল দিয়েও ফ্রুট ইনফিউজড ওয়াটার তৈরি করা যায়। ফল গোল করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে একটু পরপর ছোট কাপে করে পান করুন।
ত্বক ভালো এবং উজ্জ্বল রাখার জন্য খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফল, ভিটামিন এ, বি, ডি ও জিংকযুক্ত খাবার রাখতে পারেন।
সূত্র: সিম্পল স্কিনকেয়ার ও অন্যান্য
পর্যটন থেকে রাজস্ব বাড়ানো, স্থানীয় সেবা উন্নত করা এবং অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্যটকদের ওপর নতুন কর আরোপ করছে। কোথাও এই কর নেওয়া হচ্ছে প্রবেশ ফি হিসেবে, আবার কোথাও সরাসরি হোটেলভাড়ার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে।১৪ ঘণ্টা আগে
ভ্রমণের আগে হোটেল বুকিং এখন কয়েক মিনিটের কাজ। একটি মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট থাকলেই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকার জায়গা ঠিক করা যায়। কিন্তু এই সুবিধার সুযোগ নিয়ে নতুন একধরনের প্রতারণা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ভুয়া হোটেল তালিকা, নকল বার্তা আর ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে।১৭ ঘণ্টা আগে
নতুন বছর মানে নতুন পরিকল্পনা। এই সময় নতুন উৎসব আর সেসব মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দী করার এক দারুণ উন্মাদনা দেখা যায় সবার মধ্যে। বছরজুড়ে সবাই চেষ্টা করেন নিজের সেরা সময়টাকে ফ্রেমে বন্দী করতে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এখন আমরা সবাই কমবেশি শৌখিন ফটোগ্রাফার।১৯ ঘণ্টা আগে
আমরা জানি, ধূমপান, অলস জীবনযাপন কিংবা অস্বাস্থ্যকর খাবার মানুষের মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গবেষণা বলছে, আমাদের আরও কিছু সাধারণ ও প্রাত্যহিক অভ্যাস রয়েছে, যা অলক্ষ্যেই আমাদের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে।১ দিন আগে