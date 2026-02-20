ইফতারে রাঁধুন মুখরোচক শাহি ছোলা ভুনা

আমাদের দেশে ইফতারির অন্যতম অনুষঙ্গ ছোলা। ইফতারির জন্য নানা রকমের রেসিপিতে ছোলা রান্না করা হয়। আজ শাহি ছোলা ভুনা রান্না করে দেখতে পারেন। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
সেদ্ধ ছোলা ২ কাপ, সেদ্ধ আলু ২টি, চিকেন ৪ টুকরা, ডিম সেদ্ধ ২টি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটো কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, জিরা ১ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো।
প্রণালি
ছোলা, আলু, ডিম সেদ্ধ করে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সামান্য ভেজে অল্প পানি দিন। এবার আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর চিকেন দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট রান্না করুন। তারপর ছোলা সেদ্ধ, আলু দিয়ে নেড়ে রান্না করুন। পরে গরম মসলা গুঁড়া ও জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়ে টমেটো কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে নেড়ে দিন। এরপর ধনেপাতা কুচি ও চিনি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তারপর ডিম সেদ্ধ দিয়ে ডেকোরেশন করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে শাহি ছোলা ভুনা।
ফেব্রুয়ারি মাস মানে কেবলই গোলাপ, চকলেট আর ভালোবাসার দিন নয়; এর ঠিক উল্টো পিঠে থাকে ‘অ্যান্টি-ভ্যালেন্টাইন উইক’। এ সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন বিশ্বজুড়ে পালিত হয় মিসিং ডে। দিনটি কেবল পুরোনো প্রেমের বিরহ যাপনের জন্য নয়; বরং হারানো বন্ধুত্ব, ফেলে আসা সোনালি দিন এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো অমলিন মুহূর্ত...১ ঘণ্টা আগে
আজ আপনার তেজ থাকবে একদম আগ্নেয়গিরির মতো। তবে সাবধানে, এই তেজে নিজের অফিসের বসের কফি যেন আবার পুড়ে না যায়! আর্থিক যোগ আছে, তবে সেটা পকেট থেকে টাকা বেরোনোর যোগ। কোনো পুরোনো বন্ধু ফোন করতে পারে—হয় সে টাকা ধার চাইবে, নয়তো বিয়ের কার্ড দেবে। দুটোর একটিও আপনার জন্য সুখবর নয়।৫ ঘণ্টা আগে
ইফতারে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ফল রাখা একটি সাধারণ অভ্যাস। স্বাস্থ্যকর ইফতারির আয়োজনে আনারসের দুটি সালাদ রাখতে পারেন। আপনাদের জন্য আনারসের দুটি সালাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা...৬ ঘণ্টা আগে
পবিত্র রমজান মাস সংযম ও প্রার্থনা আর সামাজিক মিলনমেলার বিশেষ সময়। ইফতারের দাওয়াত কিংবা সেহরির আড্ডায় মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বের মুসলিম নারীদের পোশাকে আসে এক সহজাত পরিবর্তন। এ বছর রমজানে ফ্যাশন দুনিয়ায় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এক চমৎকার সমন্বয় দেখা যাচ্ছে। এবার শুধু শরীর ঢেকে রাখাই নয়; বরং...৮ ঘণ্টা আগে