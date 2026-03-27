আজকের রাশিফল: সমাজে সম্মান বাড়বে, সন্তানদের সময় না দিলে আংকেল ডাক শুনতে হবে

আজকের রাশিফল: সমাজে সম্মান বাড়বে, সন্তানদের সময় না দিলে আংকেল ডাক শুনতে হবে

মেষ

টাকা জমানোর খুব ইচ্ছা হবে, কিন্তু ওই যে—অনলাইনে ‘সেল’ চললে আপনার আঙুল নিজের বশেই থাকে না। গ্রহ বলছে, আপনার ওয়ালেট আজ আইসিইউ-তে যাওয়ার পথে। প্রেমের ক্ষেত্রে অবস্থা একটু নড়বড়ে; তর্কে জেতার চেষ্টা করবেন না, কারণ দিন শেষে আপনাকে হার মানতেই হবে। অকারণে এটিএম কার্ডের দিকে তাকাবেন না।

বৃষ

আলস্য আজ আপনার পরম মিত্র। বিছানা আজ আপনাকে চুম্বকের মতো টানবে। ভাইবোনদের সঙ্গে সদ্ভাব বাড়বে, কিন্তু তাদের পকেট থেকে টাকা বের করা হিমালয় জয়ের চেয়েও কঠিন হতে পারে। জীবনসঙ্গীকে একটু তোয়াজ করুন, প্রশংসা করুন (মিথ্যা হলেও), দেখবেন স্যাকারিনের চেয়েও মিষ্টি ব্যবহার পাচ্ছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর অন্তত ৫ মিনিট ভাবুন আপনি আসলেই জেগে আছেন কি না।

মিথুন

আজ আপনি উৎসবের মেজাজে থাকবেন। বাড়িতে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি আসতে পারে, যার মানে হলো আপনার প্রিয় সোফা আর রিমোটটা আজ হাতছাড়া হচ্ছে। বুদ্ধির ভুলের জন্য ছোটখাটো লস হতে পারে, তাই বড় কোনো সিদ্ধান্ত (যেমন ডায়েট শুরু করা বা চাকরি ছাড়া) নেওয়ার আগে অন্তত তিনবার ভাবুন। ফোনে কারও সমালোচনা করার সময় স্পিকার অন আছে কি না দেখে নিন।

কর্কট

সমাজে আপনার সম্মান বাড়বে, তবে সেটা আপনার বাচনভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে। প্রেমের মানুষের জন্য কোনো উপহার কিনুন—পকেট খালি হলেও মনটা শান্তিতে ভরে উঠবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন; বাইরের ফুচকা বা বিরিয়ানি আজ আপনার পেটে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ শুরু করতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করুন, কেউ না করলে কী আর করা!

সিংহ

অফিসে বা বাড়িতে আজ কাজের চাপে পিষ্ট হতে পারেন। জীবনসঙ্গীকে গৃহকর্মে সাহায্য না করলে আজ আপনার জন্য ‘কুরুক্ষেত্র’ তৈরি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেউ আপনাকে দামি উপহার দিতে পারে—সেটা হতে পারে স্রেফ একটা ‘থ্যাংক ইউ’ নোট বা ধারের টাকা ফেরত পাওয়ার প্রতিশ্রুতি। বসের সামনে বেশি হাসাহাসি করবেন না, কাজ বাড়িয়ে দিতে পারে।

কন্যা

ব্যবসায়িক সিক্রেট ভুলেও কাউকে বলবেন না, বিশেষ করে সেই বন্ধুকে যে ‘পেটে কথা রাখতে পারে না’ বলে বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। প্রেমের জন্য দিনটি দারুণ। আপনার ব্যক্তিত্বে আজ আলাদা জেল্লা থাকবে। নিজে গাড়ি চালালে সাবধানে চালান, কারণ পাশের জনের ‘ব্যাক সিট ড্রাইভিং’ বা ফাউ জ্ঞান আপনার মাথা গরম করে দিতে পারে। আজ পার্লার বা সেলুন এড়িয়ে চলাই ভালো, অদ্ভুত ছাঁট দিয়ে দিতে পারে।

তুলা

কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাবেন, তবে আজ আপনার জীবনসঙ্গী এমন কিছু হুটহাট কাজ করবে যা দেখে আপনি ‘থ’ হয়ে যেতে পারেন। দুশ্চিন্তা করবেন না, ওটা হয়তো স্রেফ একটা ইউটিউব দেখে বানানো নতুন কোনো বিচ্ছিরি খাবার। শরীরকে বেশি কষ্ট দেবেন না, মনে রাখবেন আপনি মানুষ, রোবট নন! ওজন মাপার যন্ত্র থেকে আজ দূরে থাকুন।

বৃশ্চিক

অফিসে অন্যের ভুলের খেসারত আপনাকে দিতে হতে পারে—হাসিমুখে সহ্য করুন, কারণ প্রতিবাদ করলেই আপনার বিপি বেড়ে যাবে। বাড়িতে কোনো আত্মীয় আসার যোগ আছে, তাই আগেভাগেই দামি বিস্কুটের প্যাকেট বা ফলের ঝুড়ি লুকিয়ে রাখুন। যানবাহন নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। কারও মেসেজ দেখে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই না দিয়ে ১০ মিনিট পর দিন, ভাব বাড়বে।

ধনু

আপনার জ্ঞানের পরিধি আজ হিমালয় ছোঁবে। তবে সেই জ্ঞান জীবনসঙ্গীর ওপর প্রয়োগ করতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা হতে পারে, তাই মিচকে হাসি দিয়ে সব এড়িয়ে চলুন। দিনটি মোটের ওপর ভালো, যদি আপনি চুপ করে থাকতে পারেন। পুরোনো লোন শোধ করার তাগাদা আসতে পারে, ফোন সাইলেন্ট রাখুন।

মকর

এমন কারও সঙ্গে দেখা হতে পারে যার জন্য আপনি চাতক পাখির মতো পথ চেয়ে ছিলেন। ক্যারিয়ারে উন্নতির যোগ আছে, তবে সহকর্মীদের অতিরিক্ত তেল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন—পিচ্ছিল হয়ে পড়ে যেতে পারেন। সন্তানদের জন্য সময় বের করুন, না হলে তারা আপনাকে ‘আংকেল’ বলে ডাকতে শুরু করতে পারে। কফিতে চিনির বদলে লবণ আছে কি না চেক করে নিন।

কুম্ভ

নতুন বন্ধু তৈরির জন্য দিনটি দারুণ। ব্যবসায় নতুন পথ খুলবে, কিন্তু সেই পথে যেন আপনারই কোনো আত্মীয় কাঁটা না বিছিয়ে রাখে তা দেখে নিন। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধান; আজ সোশ্যাল মিডিয়ার পলিটিক্যাল কমেন্ট সেকশন থেকে দূরে থাকাই পরম ধর্ম। লটারির টিকিট কাটার নেশা থাকলে আজ সংযত থাকুন।

মীন

সাফল্য আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে, কিন্তু আপনি হয়তো হেডফোন লাগিয়ে জোরে গান শুনে ঘুমোচ্ছেন! আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান, তবে খেয়াল রাখবেন যেন ঝগড়াটা ‘কে বেশি কাজ করে’ বা ‘কে কাকে বেশি ভালোবাসে’ তা নিয়ে না শুরু হয়। আজ স্নান করার সময় একটু বেশি সময় নিন, ভালো আইডিয়া আসতে পারে।

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

আজকের রাশিফল: সমাজে সম্মান বাড়বে, সন্তানদের সময় না দিলে আংকেল ডাক শুনতে হবে

আজকের রাশিফল: সমাজে সম্মান বাড়বে, সন্তানদের সময় না দিলে আংকেল ডাক শুনতে হবে

যে ১০ বিষয়ে কখনো অপরাধবোধে ভুগবেন না

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ঘরের যে ৫ কাজ মানসিক শান্তি দেবে