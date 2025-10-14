Ajker Patrika
বিমানযাত্রায় কোন ধরনের জুতা পরবেন না

ফিচার ডেস্ক
বন্ধ জুতা বা ফ্ল্যাট জুতা বিমানযাত্রাকালে অনেক বেশি নিরাপদ। ছবি: পেক্সেলস
তারকাদের এয়ারপোর্ট স্টাইল যতই প্রশংসা করি না কেন, যখন বিমান ভ্রমণের জন্য পোশাক বাছতে হয়, তখন কী পরা উচিত, তা ঠিক করা সব সময় সহজ নয়। যেমন ফ্লিপ ফ্লপ স্যান্ডেল যেকোনো সৈকত ছুটির জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কিন্তু বিমান ভ্রমণের জন্য ফ্লিপ ফ্লপ ধরণেনের জুতা বা স্যান্ডেল পরা উচিত নয়। অনেকে আরামের জন্য এই ধরনের স্যান্ডেল পরে থাকেন। কিন্তু বিমানযাত্রার সময় এটি এড়িয়ে চলায় ভালো। গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত ফ্লিপ-ফ্লপগুলো নিজের ব্যাগে প্যাক করে রাখাই উত্তম। লাস ভেগাসভিত্তিক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ভ্যানজিয়া ম্যাকিয়াস বলেন, ‘ফ্লিপ ফ্লপ ও খোলা পায়ের জুতা আরামদায়ক হতে পারে, তবে বিমানের জন্য এগুলো ভয়াবহ ধারণা।’

সবার আগে নিরাপত্তা

যেকোনো যাত্রায় আমরা সবার আগে নিরাপত্তার কথা ভাবি। আর সে ক্ষেত্রে ফ্লিপ ফ্লপ স্যান্ডেল জোড়া সফরসঙ্গী হলেও যাত্রাপথের সঙ্গী হওয়া থেকে পিছিয়ে যায়। বিমানযাত্রায় এই স্যান্ডেল ব্যবহারের বড় সমস্যাই হলো নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ। ম্যাকিয়াস বলেন, ‘একান্তই যদি জরুরি অবস্থার কারণে বিমান থেকে দ্রুত বের হওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে দুর্বল জুতা আপনার গতি কমিয়ে দিতে পারে বা আপনার পা অরক্ষিত রাখতে পারে।’

বিষয়টির সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন ভ্রমণভিত্তিক ওয়েবসাইট ‘ট্রাভেল+লিজার’-এর পরামর্শদাতা লরা অ্যাসিলিস। তিনি বলেন, ‘নিরাপত্তার কারণে, জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ফ্লিপ ফ্লপগুলো কাজের নয়। এগুলো আপনার গতি কমাতে পারে।’ এ ক্ষেত্রে তিনি বন্ধ জুতা বা ফ্ল্যাট জুতা অনেক বেশি নিরাপদ বলে উল্লেখ করেন। বিমান থেকে দ্রুত বের হওয়ার সময়, ফ্লিপ ফ্লপ স্যান্ডেলের কারণে আপনার পা পিছলে যেতে পারে। ফলে আপনাকে হয় সেগুলো ফেলে যেতে হবে, নয়তো কুড়াতে গিয়ে আপনার গতি কমে যেতে পারে। এ ছাড়া এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য বিপদ থেকে পায়ের আঙুল রক্ষা করতে সেগুলো ঢাকা থাকা জরুরি।

ফ্লিপ ফ্লপ স্যান্ডেল সৈকত ছুটির জন্য সঠিক হলেও বিমানযাত্রাকালে তা না পড়াই ভালো। ছবি: পেক্সেলস
যাত্রাপথে আরাম

নিরাপত্তা উদ্বেগ ছাড়াও এ ক্ষেত্রে আরামের বিষয় রয়েছে। অ্যাসিলিস বলেন, ‘বিমানের কেবিন বেশ ঠান্ডা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফ্লিপ ফ্লপ জুতা কোনো সুরক্ষা দেবে না।’ পায়ের আঙুল খোলা থাকলে আরও বেশি ঠান্ডা লাগবে। এ ছাড়া যাওয়া-আসার পথে সহযাত্রীদের মাধ্যমে দুর্ঘটনাক্রমে আঘাত লাগার ঝুঁকিও থাকে অনেক সময়। ম্যাকিয়াস বলেন, ‘বিমানের সরু পথে মানুষ অবিরাম একে অপরের পায়ের ওপর পা দিয়ে দেয়।’ এমনকি অনেক সময় পায়ের ওপর দিয়ে নিজেদের ব্যাগ রোল করে নিয়ে যায়। সেটা তারা হয়তো টেরও পায় না। এ ধরনের ঘটনা এমনিতেই বেদনাদায়ক। আর আপনার পায়ে যদি সঠিক সুরক্ষা না থাকে, তবে এটি আরও সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এমন জুতা নির্বাচন করবেন, যেগুলো নিরাপত্তা তল্লাশির সময় সহজে খোলা যায়। ছবি: পেক্সেলস
শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা

এরপর আসে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি। অ্যাসিলিস সতর্ক করে বলেন, ‘টয়লেট ব্যবহারের সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পায়ে ময়লা লাগার আশঙ্কা বেশি থাকে।’ ম্যাকিয়াস সরাসরি বলেন, ‘বিমানের মেঝে; বিশেষ করে শৌচাগারগুলো পরিচ্ছন্ন নয়।’

তিনি ব্যাখ্যা করেন, বিমানের বাথরুমগুলো পরিষ্কার রাখা কঠিন এবং মেঝে প্রায়ই ভেজা থাকে। ফ্লিপ ফ্লপে সাধারণত ভালো গ্রিপ থাকে না। পা পূর্ববর্তী যাত্রীর ব্যবহৃত অস্বাস্থ্যকর পৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসতে পারে। এ ছাড়া ফ্লিপ ফ্লপ পরা যাত্রীরা ফ্লাইটের সময় সেগুলো খুলে খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করার পরিকল্পনা করেন, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। বিমানের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করার জন্য লোকবল থাকে। তবু আপনার আগে বিপুলসংখ্যক মানুষ সেই সিটে বসে গেছেন। তাই জায়গাটি যতই পরিষ্কার করা হোক, তাতে জীবাণু থেকেই যায়।

বিকল্প

আপনার সুরক্ষা ও আরামকে ঝুঁকিতে ফেলে না, এমন পা ঢাকা জুতা বেছে নিন। মনে রাখতে হবে, এমন জুতা নির্বাচন করবেন, যেগুলো নিরাপত্তা তল্লাশির সময় সহজে খোলা যায়। পাশাপাশি আপনার পা-কে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেয়। স্নিকার্স, লোফার বা ফ্ল্যাট জুতা বিমানে ভ্রমণের জন্য নিরাপত্তা, আরাম ও সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে। খোলা পায়ের জুতা সুবিধাজনক হলেও সেগুলো সেরা বিকল্প নয়।

বিষয়:

বিমানজীবনধারাজেনে নিন
