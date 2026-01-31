Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: উপার্জনের দশটা পথ খুলবে, প্রাক্তনের মেসেজের রিপ্লাই দেওয়ার আগে বর্তমানকে ভাবুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪৬
মেষ

আজ আপনার উপার্জনের রাস্তা দশটা। তবে সাবধান, দশ দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে যেন মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের জরিমানা না খেতে হয়! ভাগ্যের চাকা আজ বনবন করে ঘুরছে, কিন্তু আপনি যেন সেই চক্করে মাথা ঘুরে পড়ে না যান। প্রেমে আজ আপনি রোমিও হতে গিয়ে যেন শেষমেশ দিলদার বা জনি লিভার না হয়ে যান। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের প্রেমিকার ছবির বদলে রাস্তার গর্তে চোখ রাখুন। পকেটে একটা হলুদ রুমাল রাখুন, যদি ঘাম মোছার কাজেও লাগে!

বৃষ

ব্যবসায় লাভের যোগ আছে, কিন্তু নিজের খামখেয়ালিপনায় যেন গুড়ে বালি না পড়ে। আজ আপনার খাওয়াদাওয়ার ওপর গ্রহের কুনজর পড়েছে। বিরিয়ানি দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, কারণ আপনার লিভার আজ ‘মানহানি মামলা’ করার জন্য উকিল খুঁজছে। বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হতে পারে, তাই চা-বিস্কুটের স্টক চেক করে নিন। পুরোনো বন্ধুর থেকে কোনো দামি পরামর্শ (বা অন্তত একটা ফ্রি কফি) পেতে পারেন। আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না, দিলে সেটা স্মৃতি হয়েই থেকে যাবে।

মিথুন

অফিসে আজ আপনার দাপট থাকবে বাঘের মতো। বস হয়তো আপনার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসবেন, যার মানে হতে পারে প্রমোশন অথবা আপনার ডেস্কের ফাইলগুলো অগোছালো দেখে করুণার হাসি। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ আপনি বেশ আবেগপ্রবণ; তুচ্ছ কারণে চোখের পানি ফেলতে পারেন। সঙ্গীর সব যুক্তিতে ‘হ্যাঁ’ বলে মাথা নেড়ে যান, দিনটি অন্তত শান্তিতে কাটবে। তর্ক করলেই কুরুক্ষেত্র!

কর্কট

আজ পকেটে টান পড়ার ভয় নেই, উল্টো পাওনা টাকা ফেরত পেয়ে মনটা গদগদ হবে। কিন্তু শরীরটা আজ একটু ‘ডিজে’ বাজাতে পারে। পিঠের ব্যথা বা ক্লান্তি আপনাকে আঠার মতো বিছানার দিকে টানবে। তবে খবরদার, অলসতা করলে কিন্তু ভাগ্যের দেবী পাশের বাড়ির লোকের দরজায় কড়া নাড়বে। বিকেলের দিকে কোনো রহস্যময় আত্মীয়ের থেকে সারপ্রাইজ উপহার বা ভালো কোনো খবর আসতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটু ধীরেসুস্থে পা ফেলুন।

সিংহ

নিজের তৈরি মাস্টারপ্ল্যান আজ হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই ভেস্তে যেতে পারে। অন্যের বুদ্ধিতে চলা আজ আপনার জন্য ‘চাঁদে জমি কেনার’ মতো বোকামি হবে। আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অফিসের মিটিংয়ে বা বন্ধুদের আড্ডায় পরীক্ষা হবে। ধৈর্য হারাবেন না। আয়না দেখে নিজেকে একটু বেশি সময় দেবেন না, আপনি যতটা সুন্দর ভাবছেন দুনিয়া হয়তো তার থেকে একটু কম ভাবছে! আজ লাল রঙের কোনো জিনিস সঙ্গে রাখুন।

কন্যা

আজ আপনার মনে হবে সারাটা দিন কম্বল মুড়ি দিয়ে ইউটিউব দেখে কাটিয়ে দিই। কিন্তু গ্রহ বলছে—‘বাছা, কাজে ফাঁকি দিলে বসের ঝাড়ি আজ মিউজিকের মতো বাজবে!’ চাকরিতে নতুন সুযোগের সুবাস আসছে, তবে নাকে সর্দি থাকলে হয়তো সেই গন্ধ মিস করবেন। পেট নিয়ে একটু গণ্ডগোল হতে পারে, রাস্তার ধারের সেই ‘বিষাক্ত’ কিন্তু সুস্বাদু ফুচকা থেকে দূরে থাকুন। অফিসের ই-মেইলগুলো আজ ভালো করে রি-চেক করুন।

তুলা

মনে আজ একটু মেঘলা আবহাওয়া, কারণ ছাড়াই মনটা খারাপ থাকতে পারে। অকারণ দুশ্চিন্তা করে হার্টবিট বাড়িয়ে ডাক্তারের খরচ বাড়াবেন না। পারিবারিক কোনো পুরোনো বিবাদ আজ মিটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে জেতার সুযোগ আছে (সেটা তাসের বোর্ড হোক বা অফিসের পলিটিকস)। আয়নায় নিজেকে দেখে একটা ৩২ দাঁত বের করা হাসি দিন, অর্ধেক টেনশন উধাও হয়ে যাবে।

বৃশ্চিক

অফিসে আজ কেউ আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে ‘মৌনব্রত’ পালন করুন। কারণ, আপনার মুখ খোলা মানেই ভেতর থেকে গরম লাভা বা আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ হবে! ব্যবসায় দারুণ উন্নতির যোগ আছে, কিন্তু পার্টনারের সঙ্গে তর্কে যাবেন না। বাইক চালানোর সময় হেলমেট মাস্ট, গ্রহ আজ একটু রুষ্ট আছে।

ধনু

কাজের গতি আজ বুলেট ট্রেনের মতো হবে, কিন্তু বাড়ির অশান্তি সেই ট্রেনে মাঝপথে চেইন টেনে থামিয়ে দিতে পারে। পরিবারের কারোর ওপর অকারণ মেজাজ খারাপ হতে পারে। রাগ কমিয়ে একটু গান শুনুন বা ঠান্ডা পানি খান। আর্থিক লাভের যোগ আছে, হয়তো লটারি বা কোনো স্কিম থেকে কিছু টাকা আসতে পারে। আজ পুরোনো কোনো প্রেমিকার মেসেজ আসতে পারে, রিপ্লাই দেওয়ার আগে বর্তমানকে ভেবে নিন!

মকর

কাজের জায়গায় ধৈর্য ধরুন, চট করে রেজিগনেশন লেটার লিখে ফেলবেন না। কোনো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আজ একটু ভুল-বোঝাবুঝি বা মান-অভিমান হতে পারে। ‘দোস্ত, কী খবর বল?’ বলে একটা টেক্সট করেই দেখুন, বরফ মুহূর্তেই পানি হয়ে যাবে। আজ বড়দের থেকে বেশি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান, মনটা হালকা হবে।

কুম্ভ

আজ আপনার জন্য মিশ্র ফলের দিন। একদিকে ব্যাংকে টাকার অঙ্ক বাড়ছে, অন্যদিকে ড্রয়িংরুমে অশান্তির মেঘ জমছে! আপনি যদি উকিল, গবেষক বা লেখক হন, তবে আজ আপনার জয়জয়কার। বিকেলের দিকে কোনো সুসংবাদ আপনার মনকে ফুরফুরে করে দেবে। পূর্ব দিক থেকে আজ কোনো সুখবর বা অতিথি আসতে পারে। মোবাইল চার্জে দিয়ে গেম খেলবেন না।

মীন

আজ নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার বায়না করার জন্য দারুণ দিন! কিন্তু আপনার মনটা আজ প্রজাপতির মতো এদিক-ওদিক উড়ছে, স্থির হতে পারছে না। চঞ্চলতা কমিয়ে কাজের দিকে মন দিন। কর্মক্ষেত্রে একটা বিরাট সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে, দয়া করে কানে হেডফোন দিয়ে বসে থাকবেন না! নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে যেন কারও মন না ভেঙে ফেলেন।

