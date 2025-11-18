কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
১৯৩০ সালের দিকে কেনটাকিতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি মনে করলেন, তিনি একটি ব্যবসা দাঁড় করাবেন। তিনি বিক্রি করবেন ভাজা মুরগি। একপর্যায়ে তিনি সফল হলেন। একপর্যায়ে তিনি ১৫০টির বেশি দেশে ৩০ হাজার আউটলেট নিয়ে এক বিশাল বৈশ্বিক সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। শুনতে সহজ হলেও এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর অধ্যবসায়, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং অবশ্যই তাঁর সেই বিখ্যাত গোপন রেসিপি। সেই ব্যক্তির নাম কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স। ফাস্ট ফুডের জগতের অন্যতম ব্র্যান্ড কেএফসির উদ্যোক্তা তিনি। কেএফসি কেবল একটি রেস্টুরেন্ট চেইন নয়, এটি অধ্যবসায়, উদ্ভাবন এবং একটি গোপন রেসিপির গল্প।
যেভাবে শুরু হলো চিকেন ফ্রাইয়ের যাত্রা
কেএফসির লোগোর সেই চিরচেনা মুখ হলেন কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স। ১৮৯০ সালে ইন্ডিয়ানার হেনরিভিলে জন্ম নেওয়া স্যান্ডার্সের জীবন শুরু হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে। ১৩ বছর বয়সে বাড়ি ছাড়ার পর তিনি স্টিমবোট পাইলট, ফায়ারম্যান, কৃষিসহ বহু ধরনের কাজ করেছেন। ১৯৩০-এর দশকে, তিনি কেনটাকির নর্থ করবিনের বাইরে একটি সার্ভিস স্টেশন নেন এবং সেখানেই শুরু করেন তাঁর ভাজা মুরগি বিক্রি। একসময় স্যান্ডার্স তাঁর সার্ভিস স্টেশনের জ্বালানি অংশটি বাদ দিয়ে সেটিকে একটি ১৪২ আসনের রোড সাইড ডিনার এবং মোটেল বানিয়ে ফেলেন। নাম দেন হারল্যান্ড স্যান্ডার্স ক্যাফে। তাঁর চিকেন ফ্রাই দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই চিকেন রান্না হতো ১১টি গোপন ভেষজ ও মসলার রেসিপিতে, প্রেশার কুকারে। স্যান্ডার্স ক্যাফে এখন ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব হিস্টরিক্যাল প্লেসেসের তালিকায় আছে। এখানে একটি জাদুঘরও রয়েছে।
হাল না ছাড়া সংগ্রাম এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্ম
ক্যাফে জনপ্রিয় হওয়ার কিছুদিন পরেই ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। তখন ৬০ বছর বয়সী স্যান্ডার্স প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন; কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। পকেটে গোপন রেসিপি লেখা কাগজ নিয়ে ঘুরতে থাকেন দরজায় দরজায়। রেস্টুরেন্টের মালিকদের কাছে তাঁর রেসিপি দিয়ে মুরগি বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব দিতে থাকেন। কথিত আছে, ১ হাজার ৯ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তি পান। অবশেষে ১৯৫২ সালে উটাহর সল্ট লেক সিটিতে পিটার হারম্যানের হাত ধরে প্রথম কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন ফ্র্যাঞ্চাইজি খোলা হয়। হারম্যান কেবল ফ্র্যাঞ্চাইজির পথই দেখাননি, তিনি জনপ্রিয় স্লোগান ‘ফিঙ্গার লিকিন গুড’-এরও জন্ম দেন। এই সময়ে স্যান্ডার্সও দেশজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির সুযোগ খুঁজতে এবং তার ব্যবসা বাড়াতে থাকেন।
আইকনিক লাল সাদা বালতি
কেএফসির মেনু প্রথম দিকে ছিল খুবই সাদামাটা। সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার পরিবেশনের ধারণা থেকে জন্ম নেয় কম্বো বক্স। সেখানে থাকত গরম ও মচমচে ভাজা মুরগি, গ্রেভি, ম্যাশড পটেটো, কোলস্লো অথবা গরম রোল ও মধু। এরপর এল সেই যুগান্তকারী উদ্ভাবন। ১৯৫৭ সালে কেএফসির আইকনিক লাল ও সাদা বালতি। এর প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল ব্যস্ত গৃহিণীদের লক্ষ্য করে। এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছিল, একটি বালতি পুরো পরিবারের জন্য যথেষ্ট এবং এটি গৃহিণীকে এক সন্ধ্যা ছুটি দেবে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে কেএফসির জনপ্রিয়তা অভাবনীয় স্তরে পৌঁছায়। মাত্র তিন বছরে প্রায় ৪০০টি নতুন স্টোর খোলা হয়। স্যান্ডার্সের বয়স তখন ৭০-এর কোঠায়। তিনি বুঝতে পারেন, ব্যবসা তাঁর একার জন্য অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই এর এক বছর পর তিনি প্রতিষ্ঠানটি ২ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দেন। তবে শর্ত থাকে, তিনি আজীবন বেতনভোগী দূত হিসেবে বোর্ডে থাকবেন এবং বিজ্ঞাপনে কাজ চালিয়ে যাবেন।
১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কেএফসি উত্তর আমেরিকার বাইরেও ব্যবসা শুরু করে। তারা প্রথম আমেরিকান ফাস্ট ফুড চেইনগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাশায়ারে তারা আত্মপ্রকাশ করে। এরপর জ্যামাইকা, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ায় আউটলেট খোলে কেএফসি।
মেনুর বিবর্তন
স্যান্ডার্সের মৃত্যুর পরও কেএফসির উদ্ভাবন চলতে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে আসে চিকেন লিটল স্যান্ডউইচ, যা আকার ও দামের কারণে জনপ্রিয় ছিল। এরপর ১৯৮৪ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে জন্ম নেয় বিখ্যাত জিংগার, যা একটি স্পাইসি চিকেন ব্রেস্ট বার্গার। এখন বিশ্বজুড়ে ১২০টির বেশি দেশে এটি পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালে ব্র্যান্ডটি তাদের নামকে সংক্ষিপ্ত করে কেএফসি রাখে। এর কারণ হিসেবে কেউ কেউ ফ্রায়েড শব্দটি থেকে স্বাস্থ্যগত কারণে দূরত্ব তৈরি করার কথা বলেন। আবার কেউ এটিকে আধুনিকীকরণের অংশ মনে করেন।
’৯০-এর দশকের শুরুতে আসে হট উইংস। ১৯৯২ সালে তাদের মেনুতে নতুন সংযোজন ছিল পপকর্ন চিকেন, যা ছিল ছোট আকারের, মুচমুচে আবরণে ঢাকা চিকেন ব্রেস্টের টুকরো। স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে ১৯৯৩ সালে আসে গ্রিলড চিকেন আইটেম কর্নেল’স রোটসেরি গোল্ড। পরে সালাদ ও কম ক্যালরির অপশনও যুক্ত হয়। ২০০৫ সালে ছোট আকারের ও কম দামের কেএফসি স্নাকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ২০২৩ সালে কেএফসি তাদের স্থায়ী মেনুতে চিকেন নাগেটস যোগ করে, যা তৈরি হয় অরিজিনাল রেসিপি-কোটেড ব্রেস্ট মিট দিয়ে। এই নতুন নাগেটের জায়গা করে দিতে অবশ্য মেনু থেকে পপকর্ন চিকেন স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়।
আজও চলছে জল্পনাকল্পনা
২০২০ সালে কেএফসি পিৎজা হাটের সঙ্গে মিলে পপকর্ন চিকেন পিৎজা লঞ্চ করে। তারা ক্রকস জুতা প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে ফ্রায়েড চিকেন-থিমযুক্ত জুতা বাজারে আনে। আবার ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তারা প্ল্যান্ট-বেসড প্রোটিন ব্র্যান্ড বিয়ন্ড মিটের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিয়ন্ড ফ্রায়েড চিকেন রেঞ্জ চালু করে। তবে বিতর্কও পিছু ছাড়েনি।
এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেএফসি তাদের সদর দপ্তর কেনটাকি থেকে টেক্সাসের প্ল্যানোতে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই সিদ্ধান্ত কেনটাকির বাসিন্দা ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তবে কেএফসি এখনো কেনটাকির সঙ্গে একটি চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখার পরিকল্পনা করেছে। এ বছরের মার্চে কেএফসি তাদের এক দশকের মধ্যে প্রথম নতুন বাকেট ‘ডাঙ্ক-ইট বাকেট’ চালু করে।
সূত্র: লাভ ফুড
টাকা হলে নাকি বাঘের দুধও পাওয়া যায়। আর মার্কিন ডলার হলে? শুধু মনে রাখুন, আজকের মার্কিন ডলার পৃথিবীর বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা। বিশ্বের মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৫৮ শতাংশ ডলারে রাখা। ৩১টি দেশ তাদের সরকারি মুদ্রা হিসেবে ডলার ব্যবহার করে বা ডলারের নামে তাদের মুদ্রার নাম রেখেছে। ৬৫টি দেশ তাদের মুদ্রাকে ডলারের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। উত্তর কোরিয়া থেকে সাইবেরিয়া, এমনকি উত্তর মেরুর রিসার্চ স্টেশন পর্যন্ত সবখানে ডলার গ্রহণযোগ্য।
কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, যে মার্কিন ডলারের এত দাপট, সেই ডলারের জন্ম হয়েছিল অন্য একটি দেশে। ১৫২০ সালে ‘থালার’ নামের সেই মুদ্রা তৈরি হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রের ছোট্ট ইয়াখিমভ শহরে। কালক্রমে থালার হয়ে যায় ডলার। আরও মজার তথ্য হলো, ইয়াখিমভ শহরে এখন ডলার ব্যবহারের প্রচলন নেই।
ডলারের জন্মভূমি, কিন্তু ডলার নিষিদ্ধ
চেক-জার্মান সীমান্তের কাছে মাত্র ২ হাজার ৩০০ মানুষের ইয়াখিমভ শহরটি এখনো বেশ নিরিবিলি। একটি রাস্তা বরাবর সাজানো রেনেসাঁ যুগের পুরোনো ভবন, গথিক স্টাইলের বাড়ি, কিছু স্পা এবং একটি ছোট দুর্গ। প্রথম দেখে কেউই বুঝতে পারবে না, এটিই ডলারের জন্মস্থান।
কীভাবে জন্ম নিল থালার
১৫১৬ সালে এই পাহাড়ি এলাকায় সিলভার পাওয়া যায়। স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি কাউন্ট হায়ারোনিমাস শ্লিক এলাকাটির নাম দিলেন জোয়াখিমস্টাল। এখান থেকেই পরের নাম থালার। তখন ইউরোপে প্রতিটি রাজ্য নিজস্ব মুদ্রা বানাত। শ্লিক ১৫২০ সালে অনুমতি পেয়ে নিজের রুপার মুদ্রা বানালেন। সামনে ছিল জোয়াখিমের ছবি, পেছনে ছিল বোহেমিয়ার সিংহ।
শ্লিক দুটি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন—
মুদ্রাটির ওজন ও আকার ইউরোপজুড়ে ব্যবহৃত গুলডেনগ্রোশেনের মতো রাখেন।
এর উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেন, যা আগে কখনো হয়নি।
মাত্র ১০ বছরে ১ হাজার ৫০ জন মানুষের ছোট গ্রাম পরিণত হয় ১৮ হাজার মানুষের কর্মব্যস্ত শহরে। ৮ হাজার খনিশ্রমিক দিনরাত ১ হাজার খনিতে কাজ করে রুপা তুলত। ১৫৬০ সালের দিকে জায়গাটি ইউরোপের বড় সিলভারের উৎস হয়ে ওঠে। ১৬ শতকের মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখের মতো থালার ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
থালার থেকে ডলার
১৫৬৬ সালে থালার এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্য তাদের মানি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবেই থালারকে বেছে নেয়। এর পরবর্তী ৩০০ বছর ইউরোপসহ আফ্রিকা, আরব উপসাগর, ভারত, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ইত্যাদি জায়গায় থালারের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যবহৃত হতে থাকে।
থালারের নাম দেশভেদে বদলে যায়। যেমন:
এমনকি রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মলদোভার মুদ্রার নামও এসেছে থালারের সিংহ প্রতীক থেকে।
তবে আমেরিকান ডলার এসেছে ডাচ লায়ন ডলার থেকে। সতেরো শতকে ডাচরা নিউ আমস্টারডামে বা বর্তমান নিউ ইয়র্কে আসার পর এই মুদ্রা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মুদ্রার নাম রাখে ডলার।
ডলারের জন্মভূমির অন্ধকার ইতিহাস
রুপা শেষ হয়ে গেলে ইয়াখিমভ শহরটির খনিতে পাওয়া যেতে থাকে এক রহস্যময় কালো খনিজ—উরেনিনাইট। অনেক শ্রমিক এ খনিজের সংস্পর্শে এসে ফুসফুস রোগে মারা যেত। ১৮৯৮ সালে গবেষক মারি কুরি এই খনিজ থেকে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেন। তাঁর হাতের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরে তিনি নোবেল পান এবং শেষমেশ বিকিরণজনিত রোগে মারা যান।
ইয়াখিমভ এমন একটি শহর, যেখানে পৃথিবীর প্রভাবশালী মুদ্রাটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সে মুদ্রাই এখন সেখানে গ্রহণ করা হয় না। রুপার প্রাচুর্য থেকে শুরু হয়েছিল থালারের যাত্রা, যা পরে ডলার হয়ে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এই ছোট পাহাড়ি শহরই একসময় ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার মান নির্ধারণ করেছিল। আবার পরবর্তী সময়ে উরেনিনাইট ও রেডিয়ামের কারণে হয়ে উঠেছিল গবেষণা, বিপর্যয় আর সোভিয়েত যুগের রাজনৈতিক অত্যাচারের কেন্দ্র।
আজ ইয়াখিমভ ধীরে ধীরে তার অতীতের ক্ষত মুছে ফেলছে। পুরোনো খনিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, ধ্বংসপ্রায় বাড়িগুলো পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। আর থালার তৈরির সে রাজকীয় মিন্ট হাউস এখন ইতিহাসের জাদুঘর।
সূত্র: বিবিসি
মেষ
মেষ মশাই, আজ আপনার কর্মস্থলটা মনে হবে যেন একটা প্রেশার কুকার—চাপ আর গরম দুটোই তুঙ্গে। কারও কথায় সহজে মেজাজ হারাবেন না। কারণ, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, আর রেগে গেলে পকেটের টাকাও বেশি খরচ হবে। সঞ্চয়ের গ্রাফ আজ উল্টো দিকে ছুটবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক খবর হলো: পুরোনো ইলেকট্রনিকস জিনিস, এমনকি সস্তার চার্জারটিও আজ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আজ পারলে বালিশে মুখ গুঁজে থাকুন। অফিসের অশান্তি এড়িয়ে চলুন এবং চা-কফি পানের জন্য কোনোভাবেই ইলেকট্রিক কেটলি ব্যবহার করবেন না। আজ শুধু এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আপনার পরম বন্ধু।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক! আজ সোজা প্রবেশ করছেন রোমান্টিক কমেডি সিনেমার সেটে। আপনার প্রেম জীবন আজ এত দ্রুতগতিতে দৌড়াবে যে হাঁপ লেগে যেতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য সুখবর: আজই হয়তো এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, যার সঙ্গে সাত জন্মে ঘর করার প্ল্যান করে ফেলবেন! পরিবারের নতুন সদস্য বা একটা সারপ্রাইজ পার্টি, আজকের দিনটা মিষ্টিমধুর! ডেটিং অ্যাপে আজ ডান দিকে সোয়াইপ করার আগে অবশ্যই জেনে নিন, প্ল্যানিংটা যেন সরাসরি বিয়ের মঞ্চ পর্যন্ত না চলে যায়। একটু ধীরে, মশাই!
মিথুন
মস্তিষ্ক আজ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবের নোটিফিকেশনে জ্যাম হয়ে থাকবে। মনোযোগ? সে তো কবেই প্রেমিকার প্রোফাইলে হারিয়ে গেছে! কোনো চুক্তিতে সই করার আগে অন্তত ১০ বার পড়ুন—বন্ধুর জন্মদিনের কার্ড হলেও! আগুনের কাছাকাছি যাবেন না, আর বাইক চালালে ব্রেকটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না দেখে নিন, নইলে মাঝরাস্তায় আটকে পড়তে পারেন। ফেসবুক বন্ধ করুন! (না, এটা রসিকতা নয়, সত্যিই বন্ধ করুন!) আর আপনার মস্তিষ্ককে বলুন, ‘শান্ত হও, একটা কাজ করো, দুটো নয়!’
কর্কট
আপনি আজ ‘দায়িত্বশীল-ব্যক্তি’র ভূমিকায়। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু পকেটও ভারী হবে! আপনি যেন একাধারে অফিসের বস আর ব্যাংকের ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে, আর মা-বাবার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, যা আপনার অন্যতম বড় স্বস্তি। জমানো টাকার গ্রাফ আজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে। টাকার ব্যাগটা ভালো করে লুকিয়ে রাখুন। কারণ, আজ অনেকেই ধার চাইতে আসতে পারে। আর মনে রাখবেন, আপনি আজ ‘ভালো ছেলে/মেয়ে’, তাই নিজের দায়িত্ব পালন করুন এবং হাসিমুখে সবার সেবা করুন।
সিংহ
আজকের দিনটা আপনার জন্য একটা জমজমাট হিন্দি সিরিয়াল! অংশীদারি ব্যবসায় ভাঙন আসতে পারে, তাই ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কাউকে বেশি বিশ্বাস করলে নিশ্চিতভাবে ঠকবেন। বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়া আজ আপনাকে চরম বিরক্ত করতে পারে। মনে হতে পারে, আপনি যেন বিশ্বের সবচেয়ে ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হওয়া মানুষ। আজ সব ধরনের আলোচনা এড়িয়ে চলুন। একটি বড় হেডফোন পরে পছন্দের গান শুনুন। আর যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে আয়নার সামনে করুন—কমপক্ষে নিজের ওপর দোষ চাপানোর ঝুঁকি থাকবে না।
কন্যা
বাড়িতে আজ এমন সব অতিথির আগমন ঘটবে, যাদের নামই ভুলে গেছেন। বাড়িটা আজ যেন একটা রেলওয়ে স্টেশন! তবে চিন্তার কারণ নেই, বাণিজ্যিক ভ্রমণ আজ লাভজনক হবে এবং ছেলে-মেয়েরা আপনাকে গর্বিত করবে। অর্থ ভাগ্য আপনার পাশে, কিন্তু রাগ আজ কাল হতে পারে। হাসিটা মুখে সেঁটে রাখুন। কারণ, অতিথিদের সামনে রাগ দেখালে আপনার ‘কুল’ ইমেজ নষ্ট হবে। আর ব্যবসার গোপনীয়তা? সেটা নিজের ডায়েরিতেও লিখবেন না। কারণ, ডায়েরিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে!
তুলা
তুলা মশাই, আপনার পকেট আজ ভিখারি থেকে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারে, হাত বাড়ালেই নতুন সুযোগ! কিন্তু স্ত্রী আজ এমন একটা কাজ করবেন যা দেখে হতবাক হয়ে যাবেন—হতে পারে তিনি আপনার পার্স থেকে সব টাকা তুলে গরিবদের দান করে দিলেন! আর্থিক উন্নতি হলেও মানসিক দুশ্চিন্তা সারা দিন তাড়া করবে। আজ সব কাজ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিন। নতুন কোনো বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দেবেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, তার মাথায় কী চলছে!
বৃশ্চিক
দুর্ভাগ্যের মেঘ আজ সরে গিয়ে জীবনে সুখের সূর্যোদয় হচ্ছে! সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এবং পরিবারের কারও বিয়ে সংক্রান্ত বাধা দূর হতে পারে। আজ খুবই খুশি হবেন, কিন্তু সমস্যা হলো আপনার খাদ্যাভ্যাস। পুরোনো রোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যদি আজ সব খাবার ছেড়ে না দেন। লটারির টিকিট কাটতে পারেন, ভাগ্য আপনার পক্ষে। তবে প্লিজ, আজ ডাবল চিজ পিৎজাটা এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ!
ধনু
আজ আপনার আর সঙ্গীর মধ্যে এমন বোঝাপড়া তৈরি হবে, যা দেখে মনে হবে আপনারা যেন জন্ম-জন্মান্তরের সাথি। এটি একটি দারুণ দিন! তবে সন্ধ্যার পরে কিন্তু একটা বোমা ফাটবে: বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটবে। ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে এবং নতুন কিছু অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন। দিনের বেলায় প্রেমিকের/প্রেমিকার সঙ্গে যত খুশি সময় কাটান। কারণ, সন্ধ্যাটা কিন্তু আপনার নয়, সেটা পুরোপুরিই আত্মীয়দের জন্য বুক করা আছে।
মকর
মকর রাশির জাতক, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি আজ আপনার জীবনে আসতে পারেন। কে সে? আপনার স্বপ্নের মানুষ, নাকি আপনার বহুদিনের বকেয়া স্যালারি? যা হোক, পরিবারকে সময় দিন, বিশেষ করে সন্তানদের। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করুন এবং তাদের মনের কথা শুনুন। যদি দেখেন যে দরজায় একজন হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে সেটাকে ডেলিভারি বয় ভাববেন না! আর হ্যাঁ, আজ সন্তানকে বকাঝকা করবেন না।
কুম্ভ
আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে সামনে একাধিক পথ উন্মোচিত হবে। মস্তিষ্ক আজ সুপারফাস্ট মোডে চলবে। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটাও কথা বলবেন না। কারণ, আজ তিনি বেশ সংবেদনশীল মেজাজে আছেন। ওষুধ খাওয়ার আগে তারিখ দেখে নিন। কোনো জিনিস কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়ার জন্য আজ শুভ দিন। যদি স্ত্রী আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমাকে কি মোটা দেখাচ্ছে?’, আপনি চোখ বন্ধ করে বলুন, ‘তুমিই বিশ্বের সেরা ফিটনেস মডেল।’ এটাই আপনার জীবনের চাবিকাঠি।
মীন
মীন রাশির জাতক! আজ আপনার মনে নতুন আশা জাগবে, আর এই আশাই আপনাকে সাফল্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আপনার একটা সমস্যা আছে: অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা। আজ সহজে বিভ্রান্ত হবেন এবং সংবেদনশীল হবেন। অপরিচিতদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। সংবেদনশীলতাকে কন্ট্রোল করুন। কেউ এসে কিছু বললে কেঁদে ভাসাবেন না। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, আপনি পারেন! আর হ্যাঁ, কাউকে নিজের দুঃখের কথা বলতে যাবেন না। কারণ, সেটা শুনে তারা হাসতেও পারে!
মেষ
মেষ মশাই, আজ আপনার কর্মস্থলটা মনে হবে যেন একটা প্রেশার কুকার—চাপ আর গরম দুটোই তুঙ্গে। কারও কথায় সহজে মেজাজ হারাবেন না। কারণ, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, আর রেগে গেলে পকেটের টাকাও বেশি খরচ হবে। সঞ্চয়ের গ্রাফ আজ উল্টো দিকে ছুটবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক খবর হলো: পুরোনো ইলেকট্রনিকস জিনিস, এমনকি সস্তার চার্জারটিও আজ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আজ পারলে বালিশে মুখ গুঁজে থাকুন। অফিসের অশান্তি এড়িয়ে চলুন এবং চা-কফি পানের জন্য কোনোভাবেই ইলেকট্রিক কেটলি ব্যবহার করবেন না। আজ শুধু এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আপনার পরম বন্ধু।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক! আজ সোজা প্রবেশ করছেন রোমান্টিক কমেডি সিনেমার সেটে। আপনার প্রেম জীবন আজ এত দ্রুতগতিতে দৌড়াবে যে হাঁপ লেগে যেতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য সুখবর: আজই হয়তো এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, যার সঙ্গে সাত জন্মে ঘর করার প্ল্যান করে ফেলবেন! পরিবারের নতুন সদস্য বা একটা সারপ্রাইজ পার্টি, আজকের দিনটা মিষ্টিমধুর! ডেটিং অ্যাপে আজ ডান দিকে সোয়াইপ করার আগে অবশ্যই জেনে নিন, প্ল্যানিংটা যেন সরাসরি বিয়ের মঞ্চ পর্যন্ত না চলে যায়। একটু ধীরে, মশাই!
মিথুন
মস্তিষ্ক আজ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবের নোটিফিকেশনে জ্যাম হয়ে থাকবে। মনোযোগ? সে তো কবেই প্রেমিকার প্রোফাইলে হারিয়ে গেছে! কোনো চুক্তিতে সই করার আগে অন্তত ১০ বার পড়ুন—বন্ধুর জন্মদিনের কার্ড হলেও! আগুনের কাছাকাছি যাবেন না, আর বাইক চালালে ব্রেকটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না দেখে নিন, নইলে মাঝরাস্তায় আটকে পড়তে পারেন। ফেসবুক বন্ধ করুন! (না, এটা রসিকতা নয়, সত্যিই বন্ধ করুন!) আর আপনার মস্তিষ্ককে বলুন, ‘শান্ত হও, একটা কাজ করো, দুটো নয়!’
কর্কট
আপনি আজ ‘দায়িত্বশীল-ব্যক্তি’র ভূমিকায়। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু পকেটও ভারী হবে! আপনি যেন একাধারে অফিসের বস আর ব্যাংকের ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে, আর মা-বাবার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, যা আপনার অন্যতম বড় স্বস্তি। জমানো টাকার গ্রাফ আজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে। টাকার ব্যাগটা ভালো করে লুকিয়ে রাখুন। কারণ, আজ অনেকেই ধার চাইতে আসতে পারে। আর মনে রাখবেন, আপনি আজ ‘ভালো ছেলে/মেয়ে’, তাই নিজের দায়িত্ব পালন করুন এবং হাসিমুখে সবার সেবা করুন।
সিংহ
আজকের দিনটা আপনার জন্য একটা জমজমাট হিন্দি সিরিয়াল! অংশীদারি ব্যবসায় ভাঙন আসতে পারে, তাই ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কাউকে বেশি বিশ্বাস করলে নিশ্চিতভাবে ঠকবেন। বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়া আজ আপনাকে চরম বিরক্ত করতে পারে। মনে হতে পারে, আপনি যেন বিশ্বের সবচেয়ে ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হওয়া মানুষ। আজ সব ধরনের আলোচনা এড়িয়ে চলুন। একটি বড় হেডফোন পরে পছন্দের গান শুনুন। আর যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে আয়নার সামনে করুন—কমপক্ষে নিজের ওপর দোষ চাপানোর ঝুঁকি থাকবে না।
কন্যা
বাড়িতে আজ এমন সব অতিথির আগমন ঘটবে, যাদের নামই ভুলে গেছেন। বাড়িটা আজ যেন একটা রেলওয়ে স্টেশন! তবে চিন্তার কারণ নেই, বাণিজ্যিক ভ্রমণ আজ লাভজনক হবে এবং ছেলে-মেয়েরা আপনাকে গর্বিত করবে। অর্থ ভাগ্য আপনার পাশে, কিন্তু রাগ আজ কাল হতে পারে। হাসিটা মুখে সেঁটে রাখুন। কারণ, অতিথিদের সামনে রাগ দেখালে আপনার ‘কুল’ ইমেজ নষ্ট হবে। আর ব্যবসার গোপনীয়তা? সেটা নিজের ডায়েরিতেও লিখবেন না। কারণ, ডায়েরিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে!
তুলা
তুলা মশাই, আপনার পকেট আজ ভিখারি থেকে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারে, হাত বাড়ালেই নতুন সুযোগ! কিন্তু স্ত্রী আজ এমন একটা কাজ করবেন যা দেখে হতবাক হয়ে যাবেন—হতে পারে তিনি আপনার পার্স থেকে সব টাকা তুলে গরিবদের দান করে দিলেন! আর্থিক উন্নতি হলেও মানসিক দুশ্চিন্তা সারা দিন তাড়া করবে। আজ সব কাজ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিন। নতুন কোনো বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দেবেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, তার মাথায় কী চলছে!
বৃশ্চিক
দুর্ভাগ্যের মেঘ আজ সরে গিয়ে জীবনে সুখের সূর্যোদয় হচ্ছে! সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এবং পরিবারের কারও বিয়ে সংক্রান্ত বাধা দূর হতে পারে। আজ খুবই খুশি হবেন, কিন্তু সমস্যা হলো আপনার খাদ্যাভ্যাস। পুরোনো রোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যদি আজ সব খাবার ছেড়ে না দেন। লটারির টিকিট কাটতে পারেন, ভাগ্য আপনার পক্ষে। তবে প্লিজ, আজ ডাবল চিজ পিৎজাটা এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ!
ধনু
আজ আপনার আর সঙ্গীর মধ্যে এমন বোঝাপড়া তৈরি হবে, যা দেখে মনে হবে আপনারা যেন জন্ম-জন্মান্তরের সাথি। এটি একটি দারুণ দিন! তবে সন্ধ্যার পরে কিন্তু একটা বোমা ফাটবে: বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটবে। ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে এবং নতুন কিছু অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন। দিনের বেলায় প্রেমিকের/প্রেমিকার সঙ্গে যত খুশি সময় কাটান। কারণ, সন্ধ্যাটা কিন্তু আপনার নয়, সেটা পুরোপুরিই আত্মীয়দের জন্য বুক করা আছে।
মকর
মকর রাশির জাতক, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি আজ আপনার জীবনে আসতে পারেন। কে সে? আপনার স্বপ্নের মানুষ, নাকি আপনার বহুদিনের বকেয়া স্যালারি? যা হোক, পরিবারকে সময় দিন, বিশেষ করে সন্তানদের। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করুন এবং তাদের মনের কথা শুনুন। যদি দেখেন যে দরজায় একজন হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে সেটাকে ডেলিভারি বয় ভাববেন না! আর হ্যাঁ, আজ সন্তানকে বকাঝকা করবেন না।
কুম্ভ
আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে সামনে একাধিক পথ উন্মোচিত হবে। মস্তিষ্ক আজ সুপারফাস্ট মোডে চলবে। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটাও কথা বলবেন না। কারণ, আজ তিনি বেশ সংবেদনশীল মেজাজে আছেন। ওষুধ খাওয়ার আগে তারিখ দেখে নিন। কোনো জিনিস কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়ার জন্য আজ শুভ দিন। যদি স্ত্রী আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমাকে কি মোটা দেখাচ্ছে?’, আপনি চোখ বন্ধ করে বলুন, ‘তুমিই বিশ্বের সেরা ফিটনেস মডেল।’ এটাই আপনার জীবনের চাবিকাঠি।
মীন
মীন রাশির জাতক! আজ আপনার মনে নতুন আশা জাগবে, আর এই আশাই আপনাকে সাফল্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আপনার একটা সমস্যা আছে: অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা। আজ সহজে বিভ্রান্ত হবেন এবং সংবেদনশীল হবেন। অপরিচিতদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। সংবেদনশীলতাকে কন্ট্রোল করুন। কেউ এসে কিছু বললে কেঁদে ভাসাবেন না। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, আপনি পারেন! আর হ্যাঁ, কাউকে নিজের দুঃখের কথা বলতে যাবেন না। কারণ, সেটা শুনে তারা হাসতেও পারে!
আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বড় একটা অংশজুড়ে আছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ট্রেন্ডের প্রভাব। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল যেকোনো রেসিপি কিংবা খাবার আমরা খেতে বা একবার ট্রাই করতে ভালোবাসি। ভালো লেগে গেলে আবার সেটা নিত্যদিনের কিংবা সপ্তাহে একবার হলেও খাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু চোখের সামনে না এলে এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করি না।
সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে মাচা বর্তমানে অনেকের খাবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু জানেন তো, মাচা স্বাস্থ্যকর হলেও সবার জন্য নয়?
মাচা নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ রঙের একটি পানীয়। এই পানীয় আজকাল স্বাস্থ্যসচেতন মহলে দারুণ জনপ্রিয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের প্রাচুর্য আর প্রাকৃতিক উপায়ে শক্তি বাড়ানোর ক্ষমতার জন্য মাচা অনেকের পছন্দের পানীয়। এটি মেটাবলিজম বা হজমপ্রক্রিয়াকেও বাড়িয়ে দেয় বলে জানা যায়। তবে খাওয়ার আগে জানতে হবে, যেকোনো স্বাস্থ্যকর খাবার বা পানীয়ের মতোই মাচা আপনার জন্য উপযুক্ত কি না।
হ্যানয়ের তাম আন জেনারেল হাসপাতালের পুষ্টিবিদ ডো থি ল্যান মাচা নিয়ে সতর্কবার্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরিস্থিতিতে মাচা পান করার আগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কিংবা একেবারেই পরিহার করা উচিত।’
হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা খাবেন কি না
মাচাতে ক্যাফেইনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে। এই পরিমাণ এক কাপ সাধারণ কফির সমতুল্য কিংবা কখনো কখনো তার চেয়ে বেশি হতে পারে। যারা উচ্চ রক্তচাপ, অ্যারিথমিয়া (অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন) বা করোনারি আর্টারি ডিজিজের মতো হৃদ্রোগে ভুগছেন, তাঁদের জন্য এই উচ্চ ক্যাফেইন বিপদ ডেকে আনতে পারে। ক্যাফেইন হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে, বুক ধড়ফড়ানি তৈরি করতে পারে কিংবা রক্তচাপ হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে হৃদ্রোগীরা ক্যাফেইনমুক্ত বিকল্প, যেমন হারবাল চা বেছে নিতে পারেন। নিয়মিত মাচা পানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি
মাচার ক্যাফেইন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে। যাদের দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা বা উদ্বেগজনিত সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মাচা এই উপসর্গগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইনের প্রতি অতি-সংবেদনশীল ব্যক্তিদের জন্য সন্ধ্যার সময় মাচা পান করা এড়িয়ে চলা বা খাদ্যতালিকা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে
অন্যান্য সবুজ চায়ের মতো মাচাও ভিটামিন ‘কে’ সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। সমস্যা হলো, যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, তাঁদের ক্ষেত্রে মাচা পান বিপজ্জনক। কারণ, ভিটামিন ‘কে’র হঠাৎ বৃদ্ধি ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। এতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের মতো গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীদের উচিত একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন ‘কে’ গ্রহণ করা। এমন মানুষদের মাচা পানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা উচিত।
গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের ক্ষেত্রে
গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ গর্ভপাত, অপরিণত জন্ম বা কম ওজনের শিশুর জন্মের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। একজন গর্ভবতীর প্রতিদিনের ক্যাফেইন গ্রহণ ৩০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা উচিত। মাচা তৈরির ধরনের ওপর নির্ভর করে এক কাপে ৬০ থেকে ৮০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকতে পারে। এ ছাড়া মাচায় থাকা ক্যাটেকিন্স নামক উপাদান গর্ভকালীন অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান ফলিক অ্যাসিডের শোষণ কমিয়ে দিতে পারে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের মাচা পানের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক; বিশেষ করে যাঁরা ফলিক অ্যাসিড বা আয়রন সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি অত্যাবশ্যক।
হজমের সমস্যা ও পাকস্থলীর আলসার
কফির মতোই মাচার ক্যাফেইন পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদনকে উদ্দীপ্ত করে। এটি বমি বমি ভাব, অ্যাসিড রিফ্লাক্স এমনকি পাকস্থলীর ব্যথার কারণ হতে পারে। গ্যাস্ট্রাইটিস, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আলসারে ভোগা ব্যক্তিদের মাচা পান করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পুষ্টিবিদ ল্যান পরামর্শ দেন, খালি পেটে মাচা পান করা উচিত নয়। কারণ, এটি পাকস্থলীর ভেতরের স্তরকে উত্তেজিত করতে পারে।
স্নায়ুতন্ত্রের অতি উদ্দীপনা
স্নায়ুতন্ত্র বিকাশের পর্যায়ে থাকে বলে পুষ্টিবিদেরা শিশুদের জন্য মাচা বা ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় সুপারিশ করে না। তাই ক্যাফেইনের কারণে তাঁরা অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ ও মনোযোগের অভাবে ভুগতে পারে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকসের তথ্য অনুসারে, ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের প্রতিদিনের ক্যাফেইন গ্রহণ ৮৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের মাচা তো বটেই, ক্যাফেইন এড়িয়ে চলা উচিত।
সূত্র: ইভিএন এক্সপ্রেস
পোষা প্রাণীর অভিভাবক হিসেবে কুকুরের এমন কিছু আচরণ দেখা যায়, যেগুলো তাদের প্রতি পালকের স্নেহ আরও বাড়িয়ে দেয়। যদিও সেই বিষয়গুলো অন্যদের কাছে কখনো কখনো কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, ব্যক্তিগত সময়ে তারা পালকের সঙ্গ ছাড়ে না। কিংবা প্রিয় খেলনা এনে দিয়ে খেলতে শুরু করে। পশুচিকিৎসকেরা বলছেন, আপাতদৃষ্টে এ ধরনের তুচ্ছ আচরণগুলো আসলে একটি স্পষ্ট সংকেত। আর তা হলো কুকুরটি আপনাকে কতটা ভালোবাসে! এই আচরণগুলো হলো কুকুরের স্নেহ প্রকাশের বিশেষ সংকেত, যা তার ভালোবাসা এবং আনুগত্য প্রকাশের এক অনন্য উপায়।
ভেটেরিনারি চিকিৎসকেরা বলেন, যে কুকুর আপনাকে মন থেকে শ্রদ্ধা করে, তার আশপাশে থাকা মানে জীবনের প্রতিদিন নিঃশর্ত ভালোবাসার সাক্ষী হওয়া। পোষা প্রাণীরা আপনার আবেগ ও মেজাজ প্রতিফলিত করে। আপনার মন খারাপ থাকলে তারা মন ভালো করে দিতে সাহায্য করে। কুকুরের এই নিঃশর্ত ভালোবাসা বিষণ্নতা ও উদ্বেগের লক্ষণগুলো কমাতে সাহায্য করে। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে, এই অঙ্গভঙ্গিগুলো কুকুর ও তার মালিকের মধ্যে বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে।
স্বাগত জানানোর ধরন
আপনার কুকুর আপনাকে যে ভালোবাসে, তার স্পষ্ট ও মিষ্টি সংকেতগুলোর মধ্যে একটি হলো, যখন তারা আপনাকে বাড়িতে স্বাগত জানায়। আপনার কুকুর ছোট কিংবা বড় তেজি বা আদরপ্রিয়, দরজা দিয়ে আপনি প্রবেশ করলেই তারা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে। ভেটেরিনারি চিকিৎসক জুলি হান্ট বলেন, ‘আপনি বাড়িতে ফেরার সময় যদি আপনার কুকুর প্রতিবার আপনাকে অভ্যর্থনা জানায়, তবে এটি ভালোবাসার একটি নিশ্চিত লক্ষণ।’ তিনি ব্যাখ্যা করেন, আপনি কতক্ষণের জন্য বাইরে ছিলেন, তা নির্বিশেষে কুকুরটি আপনাকে দেখে সব সময় আনন্দিত হবে। এই আনন্দের মুহূর্তে কুকুর প্রায়ই তাদের নিজস্ব কিছু অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে।
ছায়ার মতো অনুসরণ করে
কেউ কেউ এই আচরণকে উদ্বেগের লক্ষণ মনে করতে পারেন। তবে ভেটেরিনারি চিকিৎসক বৈদ জানান, এর মানে আপনার কুকুর আপনাকে তার নিরাপদ স্থান মনে করে এবং আপনার প্রতি তার গভীর দুর্বলতা রয়েছে। কুকুরেরা নিরাপদ বোধ করে যখন তারা আপনার সঙ্গে একই ঘরে থাকে। এমনকি আপনি তাদের দিকে মনোযোগ না দিলেও তারা এই কাজ করে। তারা আপনার কাছাকাছি থাকতে চায় এবং আপনি আশপাশে আছেন জেনে তারা শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং ঘুমায়। এটি এমন একটি লক্ষণ যে তারা আপনাকে তাদের সেরা বন্ধু মনে করে।
আবেগ বুঝতে পারে
আপনার কুকুরের ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি সুন্দর সংকেত হলো, তাদের হৃদয়ের কথা বোঝার সহজাত ক্ষমতা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আচরণ তাদের আনুগত্য, মালিকের সঙ্গে বন্ধন এবং নিঃশর্ত স্নেহ প্রদর্শন করে। কুকুর যখন আপনার আবেগের সংকেতগুলোতে সাড়া দেয়, তখন আপনার প্রতি তাদের মানসিক সংযোগ দৃশ্যমান হয়। যেমন আপনি উত্তেজিত হলে তাদের শক্তি আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় কিংবা আপনি দুঃখিত হলে শান্ত থাকে অথবা কাছে থাকতে চায়।
খেলনা নিয়ে আসে
আপনি হয়তো লালায় ভেজা পুরোনো খেলনা চাননি। কিন্তু আপনার কুকুর তবু ভালোবাসার সঙ্গে সেটি কাছে নিয়ে আসে। এ ধরনের ছোট ছোট কাজ হলো আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসার ধ্রুপদি চিহ্ন। তাদের প্রিয় জিনিস, সেটা খেলনা, কম্বল বা হাড়; যা-ই হোক না কেন, আপনার কাছে এনে দেওয়া প্রমাণ করে যে তারা তাদের আনন্দের উৎস আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়।
বিপদ থেকে রক্ষা করে
যখন একটি কুকুর তার মালিকের প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন তাদের শারীরিক ভাষা তা বুঝিয়ে দেয়। কুকুর আপনাকে প্রকৃত ও কাল্পনিক বিপদ থেকে রক্ষা করে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে। এর জন্য অনেক সময় তারা জোরে জোরে ডাকে কিংবা বাঁচাতে দৌড়ে আসে।
অতিরিক্ত ভালোবাসার সংকেত
চোখের দিকে তাকানো: যখন পোষা কুকুর সরাসরি আপনার চোখের দিকে তাকায়, সেটি আসলে তার গভীর ভালোবাসার প্রকাশ।
পাশে থাকা: যদি সে ভালোবাসে, তবে আপনাকে পাশেই তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। সে নিজেকে একা করার প্রয়োজন অনুভব করে না।
স্বস্তিতে একা থাকা: কুকুর একা থাকাকালীন যদি শান্ত ও স্বচ্ছন্দ থাকে, তবে এটি একটি ইতিবাচক চিহ্ন।
চাঙা করা: কুকুর আপনার আবেগ বুঝতে পারার ক্ষমতা রাখে। আপনি ভালো অনুভব না করলে তারা কাছে এসে আপনাকে চাঙা করার জন্য সবকিছু করবে।
সূত্র: প্রাডে পেটস, শোবিজ ডেইলি ডটকম
