Ajker Patrika
জেনে নিন

বৈশাখে যেসব সৌন্দর্যপণ্য ব্যবহার করবেন ও যেসব এড়িয়ে যাবেন

ফিচার ডেস্ক
মডেল: রিতু, মেকআপ: শোভন মেকওভার। ছবি: হাসান রাজা

বৈশাখের শুরু মানেই গরমে নাজেহাল অবস্থা। যাঁদের প্রতিদিনই কাজে বের হতে হয়, তাঁদের ত্বক এ সময় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার কারণে এ ঋতুতে কখনো ত্বক দেখায় মলিন, আবার কখনো তাতে পড়ে কালো ছোপ। ব্যস্ততার জন্য ঘরোয়া উপায়ে এখন অনেকে নিজের ত্বকের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পায় না বলে শেষ ভরসা হিসেবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সৌন্দর্যপণ্য ব্যবহার করে। তবে প্রচণ্ড গরমে সৌন্দর্যপণ্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সঠিক পণ্য বেছে না নিলে ত্বকের উপকার হওয়ার চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি থাকে। বৈশাখের গরমে কেমন সৌন্দর্যপণ্য বেছে নেওয়া উচিত, তা নিয়ে অনেক সময়ই উভয়সংকটে ভুগি। শোভন মেকওভারের কসমেটোলজিস্ট শোভন সাহার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এ সময়ে কী ধরনের সৌন্দর্যপণ্য ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে।

শোভন সাহা জানান, নিয়মিত ও ভালো ব্র্যান্ডের পণ্য ব্যবহার করার পরও অনেকের ত্বক সুস্থ থাকে না। এর প্রধান কারণ ত্বক অনুযায়ী সঠিক পণ্য বেছে না নেওয়া। ঋতু পরিবর্তন হলে গাছে যেমন নতুন পাতা জন্মায়, ঠিক তেমনি ত্বকও তাদের ধরন বদলে ফেলে। তাই ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করা পণ্যও বদলে ফেলা জরুরি। কিন্তু অনেকে সারা বছর ধরে একই পণ্য ব্যবহার করে। গরমে সঠিক পণ্য ব্যবহার না করলে বলিরেখা, সানবার্ন, ব্রণসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকে গরমে ময়শ্চারাইজার এড়িয়ে যায়। কিন্তু যেকোনো আবহাওয়াতেই এখন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করার পরামর্শ হয়। কারণ, গরমে শুধু যে ত্বক তেল চিটচিটে হয় তা নয়, অনেকের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যায়। এর কারণ, আবহাওয়ার আর্দ্রতা ও শরীর ভেতর থেকে হাইড্রেটেড না থাকা।

তবে গরমে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রিমটি জেল-বেইজড কি না, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অতিরিক্ত গরমে অয়েল-বেইজড ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক আরও তৈলাক্ত হয়ে যাবে। গরমে ত্বক ভালো রাখতে একে পরিষ্কার রাখার কোনো বিকল্প নেই বলে জানান শোভন সাহা। সে ক্ষেত্রে বেছে নিতে হবে সঠিক ক্লিনজার। এটি ত্বকের গভীরের ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তাই গরমে ব্যবহার করতে হবে জেল-বেইজড ক্লিনজার। এ ধরনের ক্লিনজার ত্বকের বাড়তি তেল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হচ্ছে টোনার। এটি ত্বকের পিএইচ লেভেল ঠিক রাখে। গরমে ভিটামিন সি-যুক্ত টোনার বেছে নেওয়া উচিত। এটি কেনার আগে অবশ্যই দেখে নিতে হবে, তা অয়েল ফ্রি কি না। অ্যালকোহল আছে এমন টোনার ব্যবহার করা উচিত নয়। গরমেও যেহেতু অনেকের ত্বক রুক্ষ থাকে, সে ক্ষেত্রে বেছে নিতে হবে হাইড্রেটিং টোনার।

শোভন সাহা বলেন, ‘ত্বকের যত্ন বলতে আমরা শুধু মুখের ত্বকের ওপর বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু গরমের প্রভাব আমাদের শরীর ও মাথার ত্বকের ওপরও পড়ে। গরমে তরতাজা থাকার জন্য প্রতিদিন ভালো করে স্নান করতে হবে। এ সময় ক্ষারজাতীয় সাবান এড়িয়ে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে বডিওয়াশ। গরমে অনেক ঘাম হয়। বডিওয়াশ খুব সহজে শরীরের তেল নিয়ন্ত্রণ ও ময়শ্চারাইজড রাখতে সাহায্য করে। বডিওয়াশে ক্ষারের পরিমাণ কম থাকে।

‘এখানে স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকের কথা ভুলে গেলে একেবারেই অন্যায় হবে। মাথার ত্বক ভালো রাখার জন্য সঠিক শ্যাম্পু বেছে নিতে হবে। গরমে অনেকের মাথার ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অয়েল ফ্রি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। ডিটারজেন্ট আছে এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করা যাবে না। গরমে অনেকে প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহার করে থাকে। ফলে চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যায়। তাই সপ্তাহে তিন দিনের বেশি শ্যাম্পু ব্যবহার না করাই ভালো।’

গরমে যেকোনো পণ্য ব্যবহারের আগে তাতে কোন ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তা দেখে নিতে হবে। যেকোনো পণ্য যাতে হালকা গড়নের হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যদি কোনো কিছু ত্বকে ব্যবহারের পর অনুভব হয় যে ভারী কিছু ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা বাড়তি কিছু দেওয়া হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে পণ্যটি সঠিক নয়।

বিষয়:

ত্বকের যত্নজীবনধারাবাংলা নববর্ষপয়লা বৈশাখজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

