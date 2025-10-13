সপ্তাহে এক দিন হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন

শারমিন কচি
প্রশ্ন: আমার বয়স ৩৫ বছর। দু-একটা চুল পেকেছে। এত আগেই চুল পেকে যাওয়ার কারণ কী? পরিবারের আর কারও এত দ্রুততম সময়ে চুল পাকেনি।
সুবহু দিনার, ময়মনসিংহ
উত্তর: চুল পেকে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিটামিনের অভাব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফোলেট, ভিটামিন বি১২, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-র অভাবে অকালে চুল পাকে। ভিটামিন সি-জাতীয় খাবারের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বক ও চুলে পুষ্টি জোগাতে সহায়ক। অপুষ্টি, ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবে অনেকের চুল অকালে পেকে যায়।
প্রশ্ন: এই ঋতুতে ত্বক শুষ্ক হয়ে উঠছে। ত্বক কোমল ও মসৃণ রাখতে কী করতে পারি?
পলাশ শিকদার, যশোর
উত্তর: ত্বকের কোমলতায় প্রতি রাতে এবং সকালে ডাবল ক্লিনজার ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য প্রথমে অয়েল ও পরে ফোম ক্লিনজার ব্যবহার করতে হবে। এতে ত্বকের গভীর থেকে ময়লা ও অতিরিক্ত তেল সরে যায়। পরিচ্ছন্নতার পর সেরাম ও ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া ১৫ দিন পর পর কিংবা প্রতি মাসে একবার ভালো কোনো স্যালন থেকে ফেশিয়াল করে নিন। আর বাইরে বের হলে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
