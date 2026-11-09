আজকের রাশিফল: কাল্পনিক রাজপুত্রের অপেক্ষা ছাড়ুন, আর্থিক দিক ঝুঁকিপূর্ণ

আজকের রাশিফল: কাল্পনিক রাজপুত্রের অপেক্ষা ছাড়ুন, আর্থিক দিক ঝুঁকিপূর্ণ
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজ সকাল থেকেই মেজাজ থাকবে শেয়ারবাজারের গ্রাফের মতো ভীষণ উদ্বায়ী। সামান্য ট্রাফিক সিগন্যালে দেরি হওয়া কিংবা বাসের টিকিট কাটার সময় পাঁচ টাকা বাকি থাকা নিয়ে আপনার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর মেজাজ তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ বসের অযৌক্তিক ই-মেইল দেখে মেজাজ না হারিয়ে ধীরস্থির থাকুন; মনে রাখবেন, বাজারে ডিম আর কাঁচা মরিচের যে দাম চলছে, তাতে চাকরি হারিয়ে ঘরে বসে থাকার অভিলাস মোটেও সুখকর হবে না। আর্থিক বিষয়ে আজ হুট করে কোনো বিজ্ঞাপনের চক্করে পড়ে টাকা ঢালবেন না। কারণ, পকেটের টাকা উধাও হতে আজ সেকেন্ডও সময় নেবে না। প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলার সময় আজকের জন্য বিশ্বশান্তির দূত হয়ে থাকুন; ভুল করেও সঙ্গীর হেয়ারস্টাইল বা পোশাকের ত্রুটি ধরতে যাবেন না, নতুবা ট্রাফিকের চেয়েও বড় জ্যামে আটকে যাবে আপনার প্রেম জীবন।
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ আপনার অলসতা এমন তুঙ্গে পৌঁছাবে যে সকালের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দাবি করতে পারেন! অফিসে গিয়ে কাজের টেবিলে মাথা রেখেই আপনার চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাবে কোন রেস্তোরাঁয় আজ বিকেলের বুফেতে ছাড় দেওয়া হয়েছে বা ফ্রাইডের কাচ্চিটা ভালো নাকি বোখারা বিরিয়ানি। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি বেশ চাপের, বিশেষ করে খাবারের আধুনিক অ্যাপগুলো আপনার জমানো টাকার ওপর বেশ বড় ধাক্কা মারতে পারে। প্রেমের জগতে সঙ্গী আজ গম্ভীর কোনো সামাজিক ইস্যুতে আলোচনা করতে চাইবে, আর আপনি তাকে বিরিয়ানির লেগ পিসের সৌন্দর্য বুঝিয়ে সম্পর্ককে আরও জটিল বানিয়ে ফেলবেন। স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন, ড্রয়িংরুমের সোফা থেকে কিচেনের ফ্রিজ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াকে কোনো আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকিং বলা চলে না।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার জিব আর ব্রেন দুই-ই যেন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের গতিতে প্রসেস করবে! অফিসে কফি মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আমেরিকার রাজনীতি থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন এক বক্তৃতা দেবেন যে সহকর্মীরা কাজ ফেলে পালিয়ে বাঁচবে। তবে অতিরিক্ত বাচালতার কারণে আজ অন্যের হাটের হাঁড়ি হাটে ভেঙে দিয়ে বিপদে পড়ার ষোল আনা ঝুঁকি আছে। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি মিশ্র; অনলাইনে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে চট করে ট্রিপ বুক করার ভূত চাপতে পারে, তবে ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালে সেই ভূত নিমেষেই পালাবে। প্রেমে আজ ভুল চ্যাটিং উইন্ডোতে মেসেজ পাঠাতে পারেন, তাই ‘আই লাভ ইউ’ পাঠানোর আগে নিশ্চিত হয়ে নিন মেসেজটি সঙ্গীকে পাঠাচ্ছেন নাকি আপনার অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে!
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজকে আপনার সেন্টিমেন্টের মিটার পারদ ছাড়িয়ে যাবে। টিভিতে কোনো দুঃখের খবর বা নাটকের ট্র্যাজেডি দেখে আপনি ঘরে বসেই দেশ ও জাতির চিন্তায় নিঃশব্দে ফুপিয়ে কাঁদতে পারেন! অফিসে সহকর্মীর সামান্য কাজের সমালোচনাকে নিজের অস্তিত্বের ওপর হামলা হিসেবে ধরে নিয়ে মন খারাপ করবেন না; তারা আপনার মেধার বিরুদ্ধে নয়, শুধুই কাজের ডেডলাইন নিয়ে কথা বলছে। খরচের হাত আজ বেশ টাইট রাখা দরকার, মানসিক শান্তির বাহানায় শপিং মলে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় হোম ডেকর বা সাজগোজের জিনিস কিনে ক্রেডিট কার্ডে লাল বাতি জ্বালাবেন না। সঙ্গীকে আজ নিজের মানসিক কাউন্সেলর বানানোর চেষ্টা বন্ধ করুন, সে আপনার জীবনের পার্টনার, কোনো সাইকিয়াট্রিক থেরাপিস্ট নয়। রাতের বেলা সংবাদ সাময়িকী না দেখে নিশ্চিন্তে কোনো হালকা কমেডি দেখে ঘুমাতে যান।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ নিজেকে দেখে মনে হবে আপনি যেন দেশের প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো বহুজাতিক কোম্পানির মহাপরিচালক, যাকে ভুল করে একটি সামান্য চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে! আপনার স্বভাবসুলভ অহংকার আজ চূড়ায় থাকবে। তবে খেয়াল রাখবেন, কাজের জায়গায় বসের সামনে নিজের ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাতে গেলে বস কিন্তু আপনাকে তাৎক্ষণিক ‘অফিশিয়াল লে-অফ’ ঘোষণা করে দিতে পারেন। আর্থিক দিক শুভ হলেও নিজেকে দানবীর সাজিয়ে সহকর্মীদের কফি বা লাঞ্চ ট্রিট দিতে গিয়ে মাস শেষে নিজের মানিব্যাগে খরার সৃষ্টি করবেন না। প্রেমে আজ নাটকের কোনো কমতি থাকবে না; সঙ্গীকে বিশাল কোনো রোমান্টিক সারপ্রাইজ দেওয়ার ধান্দা করতে পারেন, তবে অতিরঞ্জিত কিছু করতে গিয়ে ব্যাপারটাকে হাসির খোরাক বানিয়ে ফেলবেন না।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার ভেতরের পারফেকশনিস্ট এত তীব্রভাবে জেগে উঠবে যে অফিসের সহকর্মীদের ই-মেইলের কমা-সেমিকোলনের ভুল ধরা থেকে শুরু করে ঘরের ধুলোবালি পর্যন্ত সবকিছুতে আপনি লাল দাগ টেনে দেবেন। আপনার এই নিখুঁত কাজের স্টাইল বস পছন্দ করলেও সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে লাঞ্চ বিরতিতে যেতে স্পষ্ট অস্বীকার করতে পারে। অর্থনৈতিক লেনদেনে আজ আপনি একদম হিসাবের কড়াকড়ি বজায় রাখবেন, তবে সামান্য দুই টাকার হিসাব মেলানোর জন্য কাঁচাবাজারে আধাঘণ্টা দরদাম করা আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একেবারেই মানায় না। প্রেমে আজ ত্রুটি খোঁজার চশমাটা খুলে রাখুন; মনে রাখবেন আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকা মানুষ, কোনো ত্রুটিহীন এআই চালিত বট নয়!
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ আপনার দিনের প্রধান সংকট হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতা। সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিসের জন্য কোন রঙের পোশাক বাছবেন কিংবা নাশতায় ডিম সিদ্ধ খাবেন না ওমলেট—এই চিন্তাতেই সকালের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আজ দুই সহকর্মীর করপোরেট ঝগড়া থামাতে গিয়ে নিজেই মাঝখানে পড়ে ভুক্তভোগী হবেন, তাই অন্যের ঝামেলায় মধ্যস্থতা করতে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আর্থিক ক্ষেত্রে লোভনীয় অনলাইন সেল থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, নয়তো মাস শেষে হাত খালি হয়ে যাবে। প্রেমে আজ মিষ্টি পরিবেশ বজায় থাকবে, তবে ভুলেও প্রাক্তন এবং বর্তমানের তুলনা টানবেন না, এতে মিষ্টি পরিবেশ মুহূর্তেই দাবানলে রূপ নিতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনার চলাফেরায় থাকবে এক ধরনের রহস্যময় গোয়েন্দা ভাব। রাস্তায় কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেও মনে করবেন আপনার বিরুদ্ধে কোনো গভীর চক্রান্ত বা সাইবার ষড়যন্ত্র চলছে! অফিসে সবাইকে সন্দেহের চোখে না দেখে নিজের কাজের ফাইল খুলুন, নতুবা ডেডলাইন মিস করে আসল বিপদে পড়বেন। অর্থিক দিক আজ বেশ মজবুত, তবে দ্রুত ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে অনলাইনে কোনো ভুয়া ক্রিপ্টো বা স্কিমে বিনিয়োগ করা থেকে দূরে থাকুন। প্রেমে আজ তীব্র আবেগ কাজ করবে, কিন্তু সঙ্গীকে সবসময় গোয়েন্দা স্টাইলে জেরা করা বন্ধ না করলে আজ সন্ধ্যায় আপনার ভালোবাসার ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলতে পারে।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার শরীর অফিসে ল্যাপটপের সামনে জমে থাকলেও মন ঘুরবে কোনো সুন্দর পাহাড়ের চূড়ায় বা শান্ত সমুদ্রের পাড়ে। টিকিট আর হোটেলের দাম চড়া হওয়া সত্ত্বেও আপনি ইউটিউবে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে ছুটির পরিকল্পনা কষবেন। অফিসে বসের গম্ভীর দিকনির্দেশনা চলাকালেও আপনার মাথায় ঘুরবে কীভাবে আগামী উইকেন্ডে শহরের কোলাহল ছেড়ে পালানো যায়। আর্থিক দিক ঝুঁকিপূর্ণ, হুট করে রোমাঞ্চের বশে টাকা অপচয় করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় খানিকটা সময় কাটাতে চাইবেন, তবে সে ব্যস্ত থাকলে তাকে জোর না করে নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করুন।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীর সমস্ত মূল্যস্ফীতি, যুদ্ধ আর অফিসের বকেয়া ফাইলের পাহাড় একাই নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! অতীব গম্ভীর চেহারার কারণে চারপাশের মানুষ আপনার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। ক্যারিয়ারে অগ্রগতির জন্য পরিশ্রম ভালো, তবে নিজেকে অতিরিক্ত খাটিয়ে স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানো কোনো কাজের কথা নয়। পকেটের বিষয়ে আজ পরম কৃপণ মেজাজে থাকবেন, এক টাকার বাড়তি খরচকেও আপনার কাছে রাষ্ট্রীয় অপচয় মনে হবে। প্রেমে আজ রোমান্সের বদলে প্র্যাকটিক্যাল জীবনের বড় বড় লেকচার দিলে সঙ্গী অভিমান করে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে পারে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার মাথায় একদম আউট অব দ্য বক্স এবং মহাজাগতিক সব আইডিয়া কিলবিল করবে। চেনা নিয়মে কাজ করা আপনার কাছে ভীষণ বোরিং ঠেকবে। অফিসে সবাই যে প্রচলিত পথে হাঁটছে, আপনি তার ঠিক উল্টো এক অভিনব পদ্ধতি বের করে বসকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন—যার ফলাফল দুর্দান্ত হিটও হতে পারে আবার চরম ফ্লপও হতে পারে! আর্থিক দিক থেকে আজ অপ্রত্যাশিত কোনো খরচ হাজির হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর কাছ থেকে কিছুটা স্বাধীনতা বা ‘মি-টাইম’ চাইতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন আপনার চাওয়ার কারণে দুজনের মাঝে যেন আটলান্টিক মহাসাগরের দূরত্ব তৈরি না হয়ে যায়।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ পুরো দিনটাই আপনার কাটবে কল্পনার রঙিন জগতে। কাজের টেবিলে রিপোর্ট খোলা থাকলেও চোখ বন্ধ করতেই আপনি নিজেকে কোনো রোমান্টিক চলচ্চিত্রের নায়ক বা নায়িকা হিসেবে ভেবে নেবেন! বাস্তবের কঠিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক চালচিত্র আজ আপনার সহ্যের বাইরে মনে হবে, ফলে অফিসে আজ ভুলে ভরা কাজ জমা দেওয়ার একটা বড় সুযোগ তৈরি হতে পারে। মনোযোগ ধরে রাখতে ঘনঘন চা বা কফির আশ্রয় নিন। পকেটের খেয়াল রাখা আজ ভীষণ জরুরি, দানশীলতার আবেগে ভেসে অন্যের জন্য নিজের অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করবেন না। প্রেমে কাল্পনিক কোনো রাজপুত্রের অপেক্ষা ছেড়ে বাস্তবের ভুলত্রুটিসহ মানুষটিকে ভালোবাসতে শিখুন, তাতেই মনে শান্তি আসবে।