আজকের রাশিফল: পকেটে ফুটো পয়সা না থাকলেও ভাব থাকবে রাজকীয়, সন্ধ্যায় সারপ্রাইজ আছে

আজকের রাশিফল: পকেটে ফুটো পয়সা না থাকলেও ভাব থাকবে রাজকীয়, সন্ধ্যায় সারপ্রাইজ আছে
মেষ রাশি
আজ আপনার গ্রহ-নক্ষত্রের পজিশন এমন জায়গায় বসে আছে যে সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিশ্বজয়ের ফ্যান্টাসিতে ভুগতে পারেন। মনে হবে অফিসের বসের চেয়ে আপনি কাজ অনেক ভালো বোঝেন, যা হয়তো সত্যি, কিন্তু মুখে না বলাই শ্রেয়। মানিব্যাগের ওপর হালকা নজর রাখুন কারণ অনলাইনে ডিসকাউন্ট দেখে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার প্রবল যোগ রয়েছে। আজকের মূল মন্ত্র হলো, মাথা ঠান্ডা রাখা আর অন্যের ঝগড়ায় বিনামূল্যে নাক না গলানো।
বৃষ রাশি
খাবারের সুবাস আজ আপনাকে চৌম্বকের মতো রান্নাঘরের দিকে টানবে। গ্রহদের সংকেত অনুযায়ী আজ ওজন কমানোর প্ল্যান সম্পূর্ণ ভেস্তে যেতে পারে। অফিসে বা ব্যবসায় ধৈর্য পরীক্ষার দিন আজ, কেউ হয়তো অযথা ঝামেলা পাকাতে পারে কিন্তু শান্ত থাকলে দিনশেষে বিজয়ী আপনিই। সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে আজ অন্তত এক কাপ চা বানিয়ে খাইয়ে দিন, ঘরের পরিবেশ পুরো স্বর্গীয় হয়ে উঠবে।
মিথুন রাশি
আজ আপনার মুখ একদম থামতে চাইবে না। যার সঙ্গেই দেখা হবে, তার সঙ্গেই মহাবিশ্বের সমস্ত জ্ঞান উজার করে দিতে ইচ্ছে করবে। তবে খেয়াল রাখবেন, বস বা টিচারের সামনে বেশি জ্ঞান দিলে ব্যাকফায়ার হতে পারে। চ্যাটবক্স বা ফোনে অনবরত নোটিফিকেশন আসবে, তবে কাজের মেসেজ কটা আর ফালতু গসিপ কটা তা চিনে নেওয়া আপনার ওপর। আজ মিষ্টি কিছু খেয়ে দিন শুরু করলে বিরক্তি অনেকটাই এড়ানো যাবে।
কর্কট রাশি
আজ আপনার মন মেগাসিরিয়ালের মতো ইমোশনাল ড্রামায় পূর্ণ থাকবে। একটা সামান্য পুরোনো স্মৃতি মনে করে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতে পারেন, আর চারপাশের মানুষ ভাববে আপনি বোধহয় খুব গম্ভীর বড় বিজ্ঞানী। আবেগের বশে কোনো অনলাইন শপিং বা কাউকে টাকা ধার দেওয়ার চুক্তি করবেন না। একটু হাঁটাহাঁটি করুন, মন হালকা থাকবে এবং অহেতুক দীর্ঘশ্বাস ফেলা বন্ধ হবে।
সিংহ রাশি
আজ রাজকীয় মেজাজে থাকবেন, যদিও ব্যাংক ব্যালেন্স সেই রাজকীয় ভাবকে একদমই সাপোর্ট করবে না। আয়নার সামনে অতিরিক্ত সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে এবং নিজের প্রতি ভালোবাসা উপচে পড়বে। অফিসে সহকর্মীরা আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা করতে পারে, তবে অহংকার কমানো ভালো, নইলে বিকেলে নজরুলের চায়ের দোকানে বিল আপনাকেই মেটাতে হবে। দিনের শেষে আত্মবিশ্বাসই আপনাকে কোনো জটিল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবে।
কন্যা রাশি
আজ ভেতরের নিখুঁত পারফেকশনিস্ট রূপটি জেগে উঠবে। টেবিলের ওপর একটু ধুলা দেখলে বা সহকর্মীর ফাইলে বানান ভুল দেখলে আপনার রক্তচাপ বাড়তে পারে। দয়া করে সবাইকে ক্ষমা করতে শিখুন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত নিখুঁত নয়। টাকা-পয়সার দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো, হঠাৎ কোনো পুরোনো পাওনা অর্থ ফেরত পেতে পারেন। তবে কাজের অতিরিক্ত চাপে মেজাজ খিঁচড়ে রাখা বন্ধ করুন।
তুলা রাশি
আজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার দোদুল্যমানতা তুঙ্গে থাকবে। সকালে চা খাবেন না কফি, লাল জামা পরবেন না নীল—এই ভেবেই অর্ধেক দিন কেটে যেতে পারে। সম্পর্কের দিক থেকে আজ গ্রহরাজ আপনার পক্ষে। মনের মানুষকে আজ সুন্দর কোনো কথা বললে কাজ হয়ে যেতে পারে। তবে ব্যবসায় বা কেনাকাটায় তাড়াহুড়া করে সই বা পেমেন্ট করতে যাবেন না, দ্বিধা থাকলে কালকের জন্য ফেলে রাখুন।
বৃশ্চিক রাশি
আজ আপনার মধ্যে এক রহস্যময় ডিটেকটিভ মানসিকতা কাজ করবে। সবাই আপনার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করছে কি না, এই ভেবে অহেতুক মানসিক চাপ নেবেন না। গোপনে কাজ শেষ করার যে ক্ষমতা আপনার আছে, তা আজ অফিসে বা ব্যবসায় দারুণ কাজে দেবে। কারো গোপন কথা ফাঁস করবেন না, তাতে আপনার নিজেরই বিপদ হতে পারে। সন্ধ্যায় কোনো পুরোনো বন্ধুর সারপ্রাইজ ফোন মেজাজ ভালো করে দেবে।
ধনু রাশি
আজ আপনার মন কোনো এক অজানা দেশে পাড়ি দিতে চাইবে। কাজকর্মে মন বসানো বেশ কঠিন হবে, মনে হবে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে কোথাও ঘুরতে চলে যাই। তবে বাস্তবে টেবিলের কাজের পাহাড়ের দিকে তাকালে সেই ইচ্ছা আপাতত দমন করতেই হবে। সামাজিক যোগাযোগে আপনার রসিকতা সবাই বেশ উপভোগ করবে। বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঘরের বয়স্ক কারো মতামত নেওয়া আজ খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মকর রাশি
আজ কাজ আর কাজ! আপনি এত কাজের মধ্যে ডুবে থাকবেন যে, গ্রহরা পর্যন্ত আপনাকে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। বসের নজর আপনার দিকে থাকবে, তাই কাজে কোনো রকম ঢিলেমি দেবেন না। পরিশ্রমের ফল কিন্তু হাতেনাতে মিলবে, পদোন্নতি বা প্রশংসা পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। তবে কাজের চক্করে পরিবার বা নিজের স্বাস্থ্যকে একদম ভুলবেন না, পিঠের ব্যথার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।
কুম্ভ রাশি
আজ অদ্ভুত সব আইডিয়া আপনার মাথায় ঘুরপাক খাবে, যেগুলো হয়তো পৃথিবীর কেউ এখনো ভাবেনি। আপনার আইডিয়া শুনে অনেকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু ভেঙে পড়বেন না। আধ্যাত্মিক বা গবেষণামূলক বিষয়ে আগ্রহ বাড়তে পারে। আজ ঝুঁকি না নিয়ে সোজা পথে চলাই ভালো। বন্ধুদের সঙ্গে কোনো কারণে বিবাদ হতে পারে, তাই কথাবার্তায় একটু চটপটে কিন্তু নরম ভাব বজায় রাখুন।
মীন রাশি
আজ আপনার কল্পনার জগত এতটাই রঙিন থাকবে যে বাস্তবজীবন একটু ফ্যাকাশে মনে হতে পারে। অফিসে ডেডলাইন মিস হওয়ার ভয় আছে যদি দিবা স্বপ্নে মশগুল থাকেন। আর্থিক লেনদেনে চোখ-কান খোলা রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ পকেট খালি হওয়ার গ্রহযোগ রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে গান শোনা বা পছন্দের কোনো শখ পূরণ করা দারুণ মানসিক শান্তি ও আনন্দ দেবে।