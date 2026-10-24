আজকের রাশিফল: বেশি জ্ঞান দিতে গিয়ে ফেসবুকে ব্লক খাবেন, কঞ্জুস হিসেবে খ্যাতি মিলবে

আজকের রাশিফল: বেশি জ্ঞান দিতে গিয়ে ফেসবুকে ব্লক খাবেন, কঞ্জুস হিসেবে খ্যাতি মিলবে
মেষ রাশি
আজ মঙ্গল গ্রহ আপনার মেজাজের ঘরে একদম অনধিকার প্রবেশ করে বসে আছে, তাই সকাল থেকেই বিনা কারণে পাশের বাড়ির বিড়াল কিংবা অফিসের বসের ওপর চটে যাওয়ার তীব্র সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আজ ভুলেও চায়ে চিনি কম হওয়া নিয়ে পরিবারের কারও সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না, কারণ নক্ষত্র বলছে যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা খুবই কম। কর্মক্ষেত্রে হয়তো ভাবছেন পুরো অফিস আপনার বুদ্ধিতেই চলছে, কিন্তু সহকর্মীরা মনে মনে আপনাকে মহাকাশের গ্রহ ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না। প্রেমে আজ অদ্ভুত রোমান্স আসতে পারে, বিশেষ করে যদি সঙ্গীকে একা রেখে শান্তি বজায় রাখতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে আজ ওয়ালেট খুললেই বাতাস বইবে, তাই কেনাকাটার ভূত মাথায় চাপলে সোজা একটা লম্বা ঘুম দিন। সন্ধ্যায় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চিন্তা করুন পৃথিবীর সব সমস্যা আপনার নয়।
বৃষ রাশি
আজ অলসতার সূচক রিখটার স্কেলে সর্বোচ্চ মাত্রা স্পর্শ করবে এবং শুক্র গ্রহ একে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে। বিছানা ছেড়ে ওঠাটা আজ আপনার কাছে মনে হতে পারে এভারেস্ট জয়ের মতো কঠিন এক অভিযান। কাজ সামলানোর নাম করে সারা দিন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে রিলস দেখে সময় কাটালে বসের ঝাড়ি খাওয়া প্রায় নিশ্চিত, তবে আপনার চামড়া আজ এতটাই পুরু থাকবে যে কোনো বকাতেই কিছু এসে যাবে না। ফ্রিজ খুলে বারবার খাবার খোঁজার যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন, সেটা আজ সফল হবে কারণ একটা পুরোনো মিষ্টি বা ঠান্ডা শিঙাড়া খুঁজে পেতে পারেন। ভালোবাসার মানুষটি হয়তো ভেবে বসতে পারে আপনি ভীষণ গম্ভীর ও পরাবাস্তব ভাবনার অধিকারী, কিন্তু সত্যিটা হলো আপনি কেবল দুপুরের বিরিয়ানির স্বপ্ন দেখছেন। আজ কেবল একটি সিদ্ধান্তই বুদ্ধিমানের মতো হবে, কোনো অচেনা ফোন কল রিসিভ করবেন না।
মিথুন রাশি
আজ আপনার দুটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে চরম মল্লযুদ্ধ চলবে, যার ফলে চায়ের দোকানে কোনটা খাবেন—লিকার না দুধ চা—তা সিদ্ধান্ত নিতেই দুপুর পার হয়ে যেতে পারে। বুধ গ্রহ আজ আপনাকে একটু বেশিই বাচাল বানিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তাই মুখ ফসকে এমন কিছু বলে ফেলতে পারেন যা নিয়ে পরবর্তীতে জাতীয় বা পারিবারিক ট্রাইব্যুনাল বসতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ আপনার জ্ঞানগর্ভ পোস্ট দেখে বন্ধুরা হয়তো ব্লক করার চিন্তা করতে পারে, তাই আঙুল সামলে টাইপ করুন। কর্মক্ষেত্রে আজ এক কাজ বার বার করার এক অপূর্ব মহাজাগতিক সুযোগ আসবে, কারণ প্রথমবার আপনি একদমই মন দিয়ে করেননি। প্রেমের বিষয়ে আজ নাটকীয় মোড় আসতে পারে, সঙ্গী হয়তো গম্ভীর কোনো কথা বলবে আর আপনি উত্তর দেবেন চমৎকার কোনো কৌতুক দিয়ে। সন্ধ্যার পর মাথা ঠান্ডা রাখতে ঠান্ডা পানি পান করুন এবং চুপ থাকার মহৎ শিল্পটি চর্চা করুন।
কর্কট রাশি
আজ চাঁদের প্রভাবে আপনার আবেগ এমনভাবে উপচে পড়বে যে টিভির একটা সাধারণ শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন দেখেও চোখে পানি চলে আসতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে অভিমান করে ঘরের কোণে মুখ ভার করে বসে থাকার জন্য আজকের দিনটি একেবারে আদর্শ। পরিবার বা বন্ধুরা আপনাকে সাধারণ প্রশ্ন করলেও আপনি তার মধ্যে থেকে বিশাল কোনো দার্শনিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে মেজাজ ঠিক রাখতে চকোলেট খেতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন পুরো ডেস্কে যেন কেউ টের না পায়, নতুবা ভাগ বসাতে অনেকেই হাজির হবে। অর্থভাগ্য আজ মোটামুটি ভালো, তবে হুট করে কোনো বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে টাকা জলে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা আছে। সঙ্গীকে আজ খুব বেশি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে গেলে সে সন্দেহ করতে পারে আপনি নিশ্চয়ই কিছু গোপন করছেন, তাই স্বাভাবিক থাকুন।
সিংহ রাশি
আজ সূর্যদেব আপনাকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, যার ফলে নিজেকে বনের রাজা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। তবে মনে রাখবেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল ঠিক করার চেয়ে অফিসের জমে থাকা কাজ শেষ করাটা আজ বেশি জরুরি। আজকে আপনার উপদেশ দেওয়ার প্রবণতা এতটাই প্রবল থাকবে যে রাস্তার লোককেও থামিয়ে জীবনের অর্থ শেখাতে চলে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব জাহির করতে গিয়ে সহকর্মীদের বিষনজরে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাই একটু নম্রতার নাটক করাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে আজ রাজার মতো খরচ করার ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে রাজত্ব ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা হতেই পারে। প্রেমে আজ নাটকীয়তার কোনো অভাব হবে না, তবে আপনি যদি একটু কম অহংকার দেখান তবে সঙ্গী আজ আপনাকে সত্যি সত্যিই একটু পছন্দ করলেও করতে পারে।
কন্যা রাশি
আজ আপনার ভেতরের নিখুঁত হওয়ার ভূতটি ঘাড় চেপে ধরবে এবং আশপাশের সবকিছুর মধ্যে ভুল ধরাটাই হবে আপনার মূল কাজ। ঘরের টেবিলের ওপর ধুলির কণা থেকে শুরু করে সহকর্মীর টাইয়ের বাঁকা কোণ—সবকিছুতেই আপনার কড়া নজর থাকবে, যার ফলে অনেকে আপনাকে দেখে কেটে পড়ার পথ খুঁজবে। আজকে কাজের জায়গায় কোনো পরিকল্পনা তৈরি করলে সেটি যেন অতি-বিশ্লেষণের ভারে নিজে থেকেই ভেস্তে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কোনো বন্ধু আজ সাধারণ পরামর্শ দিতে এলেও আপনি তাকে পুরো একটা লেকচার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ নিরাপদ, কারণ আপনার কঞ্জুস মনোভাব আজ এক টাকাও অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ হতে দেবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গী আজ সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে আপনার খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে নিজেই হতাশ হয়ে পড়তে পারে, তাই একটু স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন।
তুলা রাশি
আজকের দিনটি আপনার জন্য সিদ্ধান্তহীনতার এক অপূর্ব প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে, যেখানে কোন রঙের জামা পরবেন তা ভাবতেই আধ ঘণ্টা পার হবে। শুক্রের অবস্থান আপনাকে আজ অতিরিক্ত রোমান্টিক এবং একটু বেশিই অলস করে তুলবে, ফলে কাজের টেবিলে বসে কেবল ছুটির দিনের দিন গুনবেন। সবাই যখন কোনো জটিল সমস্যা নিয়ে তর্ক করবে, আপনি তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ থাকার এমন এক নাটক করবেন যাতে দুই পক্ষই আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারে। কেনাকাটার ক্ষেত্রে আজ একটু সাবধান থাকা ভালো, সুন্দর দেখাচ্ছে বলেই এমন কিছু কিনে ফেলবেন না যা জীবনে কোনোদিন কাজে আসবে না। প্রেমে আজ মিষ্টি কথার ফুলঝুরি ফুটবে, কিন্তু কাজের বেলা আণ্ডা! সঙ্গীকে আজ কোনো বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নিজের অলসতার মাত্রাটি একবার স্কেলে মেপে নিন, নতুবা পরে কপালে দুঃখ আছে।
বৃশ্চিক রাশি
আজ আপনার চোখ থাকবে গোয়েন্দা শার্লক হোমসের মতো আর মন থাকবে গভীর কোনো রহস্যের সন্ধানে, যদিও বাস্তবে হয়তো খোয়া যাওয়া মোজার জোড়া খোঁজা ছাড়া আর কোনো রহস্য নেই। প্লুটো আজ আপনাকে একটু বেশিই গম্ভীর বানিয়ে রাখতে পারে, যার ফলে সাধারণ কথোপকথনেও মানুষ আপনার মধ্যে কোনো মহাজাগতিক চক্রান্ত খুঁজে পাবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের কৌশল গোপনে রাখুন, কিন্তু তাই বলে সহকর্মীদের ওপর বিনা কারণে সন্দেহজনক নজর রাখবেন না, তারা হয়তো স্রেফ চা খেতে যাচ্ছে। অর্থ বিষয়ে আজ অতি-সতর্কতা আপনাকে খুব ভালো উপকার দেবে, তবে চা বানিয়ে খাওয়ানোর সময় কৃপণতা করলে বন্ধুরা কিন্তু মনে রাখবে। প্রেমে আজ তীব্র আবেগ থাকবে, তবে সঙ্গীর ফোনের পাসওয়ার্ড জানার জন্য অতিরিক্ত গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে আজ কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে। সন্ধ্যার দিকে নিজেকে একটু হালকা করার জন্য কৌতুকের বই পড়তে পারেন।
ধনু রাশি
আজ বৃহস্পতি গ্রহ আপনাকে এতটাই জ্ঞান পিপাসু বানিয়ে দেবে যে অযাচিতভাবে মানুষকে ফ্রি উপদেশ দিতে শুরু করবেন। আজ মনে হবে সোজা কোনো অ্যাডভেঞ্চারে চলে যাই বা হিমালয়ে উঠে বসে থাকি, কিন্তু বাস্তবে অফিসের বসের মেসেজ আপনাকে আবার মাটিতে নামিয়ে আনবে। আজ যা ভাববেন, সোজা মুখে বলে ফেলবেন, যার ফলে আশপাশের মানুষের মুখ চুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার ভূত আজকে ঘাড়ে চাপতে পারে, তাই লটারি কেনা বা শেয়ার বাজারে হাত দেওয়ার আগে একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। প্রেমে আজ আপনার খোলামেলা ভাব সঙ্গীকে একটু অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, বিশেষ করে যদি তার দেওয়া উপহারের সত্যি সত্যি বাজে রিভিউ দিয়ে দেন। আজকের দিনটি আনন্দ করার, তবে হাসতে গিয়ে যেন কারোর মন না ভেঙে যায় সেদিকে নজর রাখুন।
মকর রাশি
আজ শনি গ্রহ আপনাকে কাজের পাহাড় এনে উপহার দিয়েছে, আর আপনিও মহা আনন্দে সেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পরিকল্পনা করছেন। কাজের প্রতি এই অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখে আশপাশের মানুষ ভাবতেই পারে আপনার হয়তো কোনো ব্যক্তিগত জীবনই নেই। কর্মক্ষেত্রে আজ গম্ভীর চেহারা দেখে সহকর্মীরা কোনো অপরাধ না করেও ক্ষমা চেয়ে বসতে পারে। টাকা জমানোর ব্যাপারে আজ আপনার জুড়ি মেলা ভার, নিজের ছায়াকেও আজ বিনা পয়সায় জায়গা দেবেন না। প্রেমে আজ একটু বরফ গলার সম্ভাবনা আছে, তবে তার জন্য আপনাকে রোবটের মতো কথা বলা বন্ধ করে মানুষের মতো হাসি উপহার দিতে হবে। সারাদিন কাজ কাজ করার পর সন্ধ্যায় অন্তত একটু ভালো কিছু খেয়ে নিজের শরীর ও মনকে ধন্যবাদ জানান, কাজ কিন্তু কালকেও থাকবে।
কুম্ভ রাশি
আজ মাথায় এমন সব আইডিয়া আসবে যা শুনলে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও মাথা চুলকাতে বাধ্য হতেন। সমাজকে বদলে ফেলার অদম্য ইচ্ছা আজ মনকে নাড়া দেবে, অথচ আপনি ঘরের এলোমেলো বিছানাটা গোছানোর ইচ্ছা একেবারেই খুঁজে পাবেন না। ইউরেনাসের প্রভাবে আজ আপনার পোশাক বা কথা বলার ধরন অন্য সবার চেয়ে একটু অদ্ভুত হতে পারে, যা দেখে মানুষ আপনাকে অন্য গ্রহের প্রাণী বলে মনে করতেই পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ গতানুগতিক কাজের বাইরে কিছু করতে গিয়ে সময় নষ্ট হতে পারে, তাই সোজা পথে হাঁটাই মঙ্গল। অর্থভাগ্য মাঝারি, তবে অদ্ভুত কোনো গ্যাজেট বা শখের জিনিস কিনে পকেট খালি করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমে আজ অদ্ভুত কোনো সারপ্রাইজ মিলতে পারে, তবে আপনি যদি সঙ্গীকে নিয়ে বেশি মহাজাগতিক চিন্তায় ডুবে থাকেন তবে সে কিন্তু আপনাকে ছেড়ে সাধারণ কারও কাছে চলে যেতে পারে।
মীন রাশি
আজকের দিনটি আপনার জন্য এক বিশাল দিবাস্বপ্নের ক্যানভাস, যেখানে বাস্তবে পা না দিয়ে মেঘের রাজ্যে ভেসে বেড়াতে পছন্দ করবেন। কাজের জায়গায় মানুষ যখন কঠিন বাস্তবতা নিয়ে কথা বলবে, আপনার মন তখন হয়তো কোনো কল্পিত সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক কুড়াতে ব্যস্ত থাকবে। আপনার অতি-সংবেদনশীল মন আজকের দিনে সামান্য কোনো ঘটনাকেও এক বিরাট ট্র্যাজেডি ফিল্মের রূপ দিয়ে ফেলতে পারে। টাকা-পয়সার হিসেব করার সময় আজ একদম মন বসবে না, তাই কাউকে কোনো লেনদেন করার দায়িত্ব না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কবি মন জাগ্রত হবে, সঙ্গীকে নিয়ে কবিতা বা গান বাঁধতে পারেন, তবে খেয়াল রাখবেন সুর যেন বেসুরো না হয়ে যায়। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন, কারণ বাস্তব জীবনের চেয়ে স্বপ্নপুরীতে আপনার আজকের দিনটি অনেক বেশি চমৎকার কাটবে।