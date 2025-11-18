Ajker Patrika
জেনে নিন

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ধীর ও স্থির গতিতে দিন শুরু করলে মস্তিষ্ক, শরীর এবং মন ধীরে ধীরে আরাম এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। ছবি: প্রকীবী, পেক্সেলস
ধীর ও স্থির গতিতে দিন শুরু করলে মস্তিষ্ক, শরীর এবং মন ধীরে ধীরে আরাম এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। ছবি: প্রকীবী, পেক্সেলস

‘স্টার্ট ইয়োর মর্নিং স্লো, জাস্ট স্লো’। বাস্তব দৃশ্য হচ্ছে এর ঠিক উল্টো। সকালে ঝট করে বিছানা ছেড়ে একটার পর একটা কাজ করতে থাকি আমরা। কোনোরকমে মুখে খাবার গুঁজে তৈরি হয়ে কাজের উদ্দেশে বের হওয়া। তারপর সারা দিন একেকজন একেক বিষয়ে ব্যস্ত থাকি। পরদিন আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এই একই চক্রের আবর্তে ঘুরতে থাকা জীবনে সকালের স্নিগ্ধতা অনুভব করার সময় কোথায়! রাতের ঘুমের পর আপনি নিজেও যে এক নতুন মানুষ হয়ে জেগে উঠেছেন, সেটা উপলব্ধি করার আগেই দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে রোজ। এসব তাড়াহুড়োকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সকালের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করে স্লো মর্নিং। অর্থাৎ নিজের জীবনে দিনের শুরুটাকে পাকাপোক্ত জায়গা করে দেওয়ার কাজই করে স্লো মর্নিং রুটিন। বর্তমানে নেটিজেন ও ভ্লগাররা এই স্লো মর্নিং রুটিনে বুঁদ হয়ে আছেন। আর তাই এ লেখার অবতারণা।

স্লো মর্নিং রুটিন আসলে কী

স্লো মর্নিং বা ধীরেসুস্থে সকাল শুরু করার মানে হলো তাড়াহুড়ো বা চাপ ছাড়া একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় গতিতে দিন শুরু করা। ঘুম ভেঙেই কাজ বা দায়িত্বে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ার বদলে, স্লো মর্নিং এমন কার্যকলাপ করার সুযোগ দেয়, যা মন ও শরীরকে পুষ্ট করে। এসবের মধ্যে আছে জার্নাল লেখা, ধ্যান অথবা ধীরেসুস্থে নাশতা করা। তবে এটি মেনে চলার জন্য আপনাকে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে।

এর মানে হলো, আপনার অফিস ৯টায় শুরু হলে হয়তো সাড়ে সাতটায় ঘুম থেকে ওঠেন। তাহলে আপনাকে সকালজুড়ে তাড়াহুড়ো করে গোসল, নাশতা তৈরি, খাওয়া এবং অন্য সব কাজ শেষ করে সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। তবে ধীরগতির সকাল বা স্লো মর্নিং রুটিন মেনে চলতে হলে এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় গতিতে দিন শুরু করতে, আপনাকে কমপক্ষে ৬টায় ঘুম থেকে উঠতে হবে।

স্বাস্থ্যকর ও সহজে হজমযোগ্য নাশতা রাখুন সকালে। ছবি: প্রতীকী, পেক্সেলস
স্বাস্থ্যকর ও সহজে হজমযোগ্য নাশতা রাখুন সকালে। ছবি: প্রতীকী, পেক্সেলস

স্লো মর্নিং রুটিনের সুফল

গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে মননশীল কার্যকলাপে অংশ নিলে সারা দিন জ্ঞানীয় কার্যকারিতা এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে। ধীর ও স্থির গতিতে দিন শুরু করলে মস্তিষ্ক, শরীর এবং মন ধীরে ধীরে আরাম এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। এটি দৈনন্দিন কার্যকলাপে শান্ত ভাব ধরে রাখতে সাহায্য করে। এতে সামগ্রিক চাপ কমে এবং অনেক ভালো কাজ করা যায়। মানসিক অস্থিরতা ও ক্লান্তি কমে।

স্লো মর্নিং কীভাবে শুরু করবেন

ধীরেসুস্থে সকালের রুটিন মেনে চলতে হলে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা সময় রাখতে হবে। অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তাই না? যেখানে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্য়ে সব কাজ সেরে অফিসের পথে দৌড়াতে হয়, সেখানে ৪ বা ৫ ঘণ্টা তো বিরাট ব্যাপার। তবে স্লো মর্নিং রুটিনে ব্যায়াম থেকে শুরু করে ধ্যান, সংবাদপত্র পড়া, গান শোনা, ত্বকের যত্ন—সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। ফলে এইটুকু সময় তো আপনার জীবন পেতেই পারে। স্লো মর্নিং রুটিনে যেসব অভ্যাস সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তা একনজরে দেখে নিন।

স্লো মর্নিং রুটিনের অংশ হিসেবে সকাল বেলা বই পড়ার অভ্যাস করতে পারেন। ছবি: প্রতীকী, পেক্সেলস
স্লো মর্নিং রুটিনের অংশ হিসেবে সকাল বেলা বই পড়ার অভ্যাস করতে পারেন। ছবি: প্রতীকী, পেক্সেলস

আগে ঘুম থেকে উঠুন

স্লো মর্নিংয়ের প্রথম পদক্ষেপ হলো, সকালে নিজেকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। এর মর্ম হলো, সকালটা তাড়াহুড়ো বা তড়িঘড়ি না করে ধীরে সুস্থে শুরু করবেন। এর জন্য জুতসই শব্দ ব্যবহার করতে গেলে বলতে হয়, মাইন্ডফুলি সকালটা শুরু করুন। প্রতিটি কাজই স্বাভাবিক গতিতে উপলব্ধিসহকারে করুন। শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখুন। আর এই সবকিছুর জন্যই একটু আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে। নয়তো সময়ে টান পড়ে যেতে পারে।

ঘুম ভেঙেই মোবাইল ফোন হাতে নেবেন না

এ যুগের সাধারণ অভ্যাস হলো ঘুম ভেঙেই স্মার্টফোনটি হাতে নেওয়া। এতে আপনার সময় কখন যে চুরি হচ্ছে, নিজেও টের পাচ্ছেন না। ফলে তাড়াহুড়ো করে সকালের সব কাজ সারতে হচ্ছে। তা ছাড়া সকালে উঠেই যাঁরা আগে স্মার্টফোনে চোখ রাখেন, তাঁদের মধ্য়ে স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি বেশি দেখা দেয়। সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করা ছাড়া যদি আপনি দিন শুরু করতে পারেন, তাহলে অনেকটাই শান্ত থাকতে পারবেন। অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, স্মার্টফোন ঘুমের মান খারাপ, বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও চাপের অন্যতম কারণ।

মননশীল কাজ দিয়ে দিন শুরু করুন

স্ট্রেচিং, যোগব্যায়াম, গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, শান্ত গান শোনা, বই পড়া, প্রার্থনা করা ইত্যাদি সকালের রুটিনে যোগ করুন। স্লো মর্নিং শুরু করার জন্য ইতিবাচক সুর তৈরি করতে এগুলো বেশ কার্যকর।

পুষ্টিকর নাশতা উপভোগ করুন

স্বাস্থ্যকর ও সহজে হজমযোগ্য নাশতা রাখুন সকালে; পাশাপাশি সারা দিন যেন শরীরে শক্তি বজায় থাকে, এমন খাবারও যেন থাকে, সেদিকে নজর দিতে হবে। ডিম, সরিষা, কারিপাতা ও শাকসবজি দিয়ে ভাজা ভাত, দই-চিড়া-গুড় কিন্তু সকালের নাশতা হিসেবে ভালো। পেটও ভরে, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। এ ছাড়া সবজি, ডাল ও রুটি দিয়েও নাশতা সারতে পারেন। সঙ্গে থাকতে পারে ডিম সেদ্ধ। বাদাম, গাজর, খেজুরসহ সুজির হালুয়া খেলেও উপকার পাওয়া যায়। সহজ নাশতা হিসেবে রাখতে পারেন প্যানকেক। কিন্তু এসব খাবার কেবল পাতে রাখলেই হবে না, সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে খেতে হবে। খাবারের রং, গন্ধ ও স্বাদ উপভোগ করুন। এতে সকালটা আরও সুন্দর মনে হবে।

একটি করে ভালো চর্চা যোগ করুন

সকালে অন্তত একটি ভালো চর্চা যোগ করুন। তা হতে পারে ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার করে ময়শ্চারাইজ করা, গাছে পানি দেওয়া, পোষা প্রাণীটির যত্ন নেওয়া কিংবা ঘর গোছানো। যে কাজগুলোয় আত্মতৃপ্তি খুঁজে পাবেন। প্রতিদিন সকালে করতে পারবেন, তেমন একটি অভ্যাসই তৈরির চেষ্টা করুন। এতে সকালগুলো অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

রোদ গায়ে মাখুন

সকালের নরম রোদ গায়ে মাখুন। কেবল ভিটামিন ‘ডি’র জন্য ১৫ মিনিট বসে থাকা নয়। রোদের আলোকচ্ছটা ছুঁয়ে দেখুন, এর রংটা আরও উপলব্ধির চেষ্টা করুন, উষ্ণতা অনুভব করুন। অনুভব করুন সকালের সোনারোদ গায়ে মাখার পর শরীরের প্রতি কোষই জেগে উঠেছে নতুন করে। আর এই অনুভূতির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন। সেই সময়টা যেন বরাদ্দ রাখতে পারেন। তাই আগের রাতে একটু আগেভাগেই ঘুমাতে যান।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে ও অন্যান্য

বিষয়:

জীবনধারাফিচারমানসিক স্বাস্থ্যজেনে নিনস্বাস্থ্যবিধি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

কোটালীপাড়ায় ককটেল হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

সরানো হলো অবসর বোর্ডের ‘বিতর্কিত’ সদস্যসচিব জাফর আহম্মদকে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

ডলারের জন্ম যে শহরে

ডলারের জন্ম যে শহরে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

জেনে নিন

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আশির দশক থেকে কেএফসি তাদের খাবারের তালিকায় নতুন নতুন আইটেম যোগ করে চলেছে। ছবি: পেক্সেলস
আশির দশক থেকে কেএফসি তাদের খাবারের তালিকায় নতুন নতুন আইটেম যোগ করে চলেছে। ছবি: পেক্সেলস

১৯৩০ সালের দিকে কেনটাকিতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি মনে করলেন, তিনি একটি ব্যবসা দাঁড় করাবেন। তিনি বিক্রি করবেন ভাজা মুরগি। একপর্যায়ে তিনি সফল হলেন। একপর্যায়ে তিনি ১৫০টির বেশি দেশে ৩০ হাজার আউটলেট নিয়ে এক বিশাল বৈশ্বিক সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। শুনতে সহজ হলেও এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর অধ্যবসায়, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং অবশ্যই তাঁর সেই বিখ্যাত গোপন রেসিপি। সেই ব্যক্তির নাম কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স। ফাস্ট ফুডের জগতের অন্যতম ব্র্যান্ড কেএফসির উদ্যোক্তা তিনি। কেএফসি কেবল একটি রেস্টুরেন্ট চেইন নয়, এটি অধ্যবসায়, উদ্ভাবন এবং একটি গোপন রেসিপির গল্প।

যেভাবে শুরু হলো চিকেন ফ্রাইয়ের যাত্রা

কেএফসির লোগোর সেই চিরচেনা মুখ হলেন কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স। ১৮৯০ সালে ইন্ডিয়ানার হেনরিভিলে জন্ম নেওয়া স্যান্ডার্সের জীবন শুরু হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে। ১৩ বছর বয়সে বাড়ি ছাড়ার পর তিনি স্টিমবোট পাইলট, ফায়ারম্যান, কৃষিসহ বহু ধরনের কাজ করেছেন। ১৯৩০-এর দশকে, তিনি কেনটাকির নর্থ করবিনের বাইরে একটি সার্ভিস স্টেশন নেন এবং সেখানেই শুরু করেন তাঁর ভাজা মুরগি বিক্রি। একসময় স্যান্ডার্স তাঁর সার্ভিস স্টেশনের জ্বালানি অংশটি বাদ দিয়ে সেটিকে একটি ১৪২ আসনের রোড সাইড ডিনার এবং মোটেল বানিয়ে ফেলেন। নাম দেন হারল্যান্ড স্যান্ডার্স ক্যাফে। তাঁর চিকেন ফ্রাই দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই চিকেন রান্না হতো ১১টি গোপন ভেষজ ও মসলার রেসিপিতে, প্রেশার কুকারে। স্যান্ডার্স ক্যাফে এখন ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব হিস্টরিক্যাল প্লেসেসের তালিকায় আছে। এখানে একটি জাদুঘরও রয়েছে।

হাল না ছাড়া সংগ্রাম এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্ম

কেএফসির লোগোর সেই চিরচেনা মুখ হলেন কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স। ছবি: পেক্সেলস
কেএফসির লোগোর সেই চিরচেনা মুখ হলেন কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স। ছবি: পেক্সেলস

ক্যাফে জনপ্রিয় হওয়ার কিছুদিন পরেই ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। তখন ৬০ বছর বয়সী স্যান্ডার্স প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন; কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। পকেটে গোপন রেসিপি লেখা কাগজ নিয়ে ঘুরতে থাকেন দরজায় দরজায়। রেস্টুরেন্টের মালিকদের কাছে তাঁর রেসিপি দিয়ে মুরগি বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব দিতে থাকেন। কথিত আছে, ১ হাজার ৯ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তি পান। অবশেষে ১৯৫২ সালে উটাহর সল্ট লেক সিটিতে পিটার হারম্যানের হাত ধরে প্রথম কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন ফ্র্যাঞ্চাইজি খোলা হয়। হারম্যান কেবল ফ্র্যাঞ্চাইজির পথই দেখাননি, তিনি জনপ্রিয় স্লোগান ‘ফিঙ্গার লিকিন গুড’-এরও জন্ম দেন। এই সময়ে স্যান্ডার্সও দেশজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির সুযোগ খুঁজতে এবং তার ব্যবসা বাড়াতে থাকেন।

আইকনিক লাল সাদা বালতি

১৯৫৭ সালে কেএফসির আইকনিক লাল ও সাদা বাকেটের প্রচলন হয়। ছবি: কেএফসি
১৯৫৭ সালে কেএফসির আইকনিক লাল ও সাদা বাকেটের প্রচলন হয়। ছবি: কেএফসি

কেএফসির মেনু প্রথম দিকে ছিল খুবই সাদামাটা। সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার পরিবেশনের ধারণা থেকে জন্ম নেয় কম্বো বক্স। সেখানে থাকত গরম ও মচমচে ভাজা মুরগি, গ্রেভি, ম্যাশড পটেটো, কোলস্লো অথবা গরম রোল ও মধু। এরপর এল সেই যুগান্তকারী উদ্ভাবন। ১৯৫৭ সালে কেএফসির আইকনিক লাল ও সাদা বালতি। এর প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল ব্যস্ত গৃহিণীদের লক্ষ্য করে। এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছিল, একটি বালতি পুরো পরিবারের জন্য যথেষ্ট এবং এটি গৃহিণীকে এক সন্ধ্যা ছুটি দেবে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে কেএফসির জনপ্রিয়তা অভাবনীয় স্তরে পৌঁছায়। মাত্র তিন বছরে প্রায় ৪০০টি নতুন স্টোর খোলা হয়। স্যান্ডার্সের বয়স তখন ৭০-এর কোঠায়। তিনি বুঝতে পারেন, ব্যবসা তাঁর একার জন্য অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই এর এক বছর পর তিনি প্রতিষ্ঠানটি ২ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দেন। তবে শর্ত থাকে, তিনি আজীবন বেতনভোগী দূত হিসেবে বোর্ডে থাকবেন এবং বিজ্ঞাপনে কাজ চালিয়ে যাবেন।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কেএফসি উত্তর আমেরিকার বাইরেও ব্যবসা শুরু করে। তারা প্রথম আমেরিকান ফাস্ট ফুড চেইনগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাশায়ারে তারা আত্মপ্রকাশ করে। এরপর জ্যামাইকা, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ায় আউটলেট খোলে কেএফসি।

মেনুর বিবর্তন

স্যান্ডার্সের মৃত্যুর পরও কেএফসির উদ্ভাবন চলতে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে আসে চিকেন লিটল স্যান্ডউইচ, যা আকার ও দামের কারণে জনপ্রিয় ছিল। এরপর ১৯৮৪ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে জন্ম নেয় বিখ্যাত জিংগার, যা একটি স্পাইসি চিকেন ব্রেস্ট বার্গার। এখন বিশ্বজুড়ে ১২০টির বেশি দেশে এটি পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালে ব্র্যান্ডটি তাদের নামকে সংক্ষিপ্ত করে কেএফসি রাখে। এর কারণ হিসেবে কেউ কেউ ফ্রায়েড শব্দটি থেকে স্বাস্থ্যগত কারণে দূরত্ব তৈরি করার কথা বলেন। আবার কেউ এটিকে আধুনিকীকরণের অংশ মনে করেন।

আশির দশক থেকে কেএফসি তাদের খাবারের তালিকায় নতুন নতুন আইটেম যোগ করে চলেছে। ছবি: পেক্সেলস
আশির দশক থেকে কেএফসি তাদের খাবারের তালিকায় নতুন নতুন আইটেম যোগ করে চলেছে। ছবি: পেক্সেলস

’৯০-এর দশকের শুরুতে আসে হট উইংস। ১৯৯২ সালে তাদের মেনুতে নতুন সংযোজন ছিল পপকর্ন চিকেন, যা ছিল ছোট আকারের, মুচমুচে আবরণে ঢাকা চিকেন ব্রেস্টের টুকরো। স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে ১৯৯৩ সালে আসে গ্রিলড চিকেন আইটেম কর্নেল’স রোটসেরি গোল্ড। পরে সালাদ ও কম ক্যালরির অপশনও যুক্ত হয়। ২০০৫ সালে ছোট আকারের ও কম দামের কেএফসি স্নাকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ২০২৩ সালে কেএফসি তাদের স্থায়ী মেনুতে চিকেন নাগেটস যোগ করে, যা তৈরি হয় অরিজিনাল রেসিপি-কোটেড ব্রেস্ট মিট দিয়ে। এই নতুন নাগেটের জায়গা করে দিতে অবশ্য মেনু থেকে পপকর্ন চিকেন স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়।

আজও চলছে জল্পনাকল্পনা

২০২০ সালে কেএফসি পিৎজা হাটের সঙ্গে মিলে পপকর্ন চিকেন পিৎজা লঞ্চ করে। তারা ক্রকস জুতা প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে ফ্রায়েড চিকেন-থিমযুক্ত জুতা বাজারে আনে। আবার ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তারা প্ল্যান্ট-বেসড প্রোটিন ব্র্যান্ড বিয়ন্ড মিটের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিয়ন্ড ফ্রায়েড চিকেন রেঞ্জ চালু করে। তবে বিতর্কও পিছু ছাড়েনি।

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেএফসি তাদের সদর দপ্তর কেনটাকি থেকে টেক্সাসের প্ল্যানোতে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই সিদ্ধান্ত কেনটাকির বাসিন্দা ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তবে কেএফসি এখনো কেনটাকির সঙ্গে একটি চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখার পরিকল্পনা করেছে। এ বছরের মার্চে কেএফসি তাদের এক দশকের মধ্যে প্রথম নতুন বাকেট ‘ডাঙ্ক-ইট বাকেট’ চালু করে।

সূত্র: লাভ ফুড

বিষয়:

জীবনধারাজেনে নিনখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

কোটালীপাড়ায় ককটেল হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

সরানো হলো অবসর বোর্ডের ‘বিতর্কিত’ সদস্যসচিব জাফর আহম্মদকে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

ডলারের জন্ম যে শহরে

ডলারের জন্ম যে শহরে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

ফিচার

ডলারের জন্ম যে শহরে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
মার্কিন ডলারের জন্ম হয়েছিল চেক-জার্মান সীমান্তের ইয়াখিমভ শহরে। ছবি: পেক্সেলস
মার্কিন ডলারের জন্ম হয়েছিল চেক-জার্মান সীমান্তের ইয়াখিমভ শহরে। ছবি: পেক্সেলস

টাকা হলে নাকি বাঘের দুধও পাওয়া যায়। আর মার্কিন ডলার হলে? শুধু মনে রাখুন, আজকের মার্কিন ডলার পৃথিবীর বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা। বিশ্বের মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৫৮ শতাংশ ডলারে রাখা। ৩১টি দেশ তাদের সরকারি মুদ্রা হিসেবে ডলার ব্যবহার করে বা ডলারের নামে তাদের মুদ্রার নাম রেখেছে। ৬৫টি দেশ তাদের মুদ্রাকে ডলারের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। উত্তর কোরিয়া থেকে সাইবেরিয়া, এমনকি উত্তর মেরুর রিসার্চ স্টেশন পর্যন্ত সবখানে ডলার গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, যে মার্কিন ডলারের এত দাপট, সেই ডলারের জন্ম হয়েছিল অন্য একটি দেশে। ১৫২০ সালে ‘থালার’ নামের সেই মুদ্রা তৈরি হয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রের ছোট্ট ইয়াখিমভ শহরে। কালক্রমে থালার হয়ে যায় ডলার। আরও মজার তথ্য হলো, ইয়াখিমভ শহরে এখন ডলার ব্যবহারের প্রচলন নেই।

ডলারের জন্মভূমি, কিন্তু ডলার নিষিদ্ধ

চেক-জার্মান সীমান্তের কাছে মাত্র ২ হাজার ৩০০ মানুষের ইয়াখিমভ শহরটি এখনো বেশ নিরিবিলি। একটি রাস্তা বরাবর সাজানো রেনেসাঁ যুগের পুরোনো ভবন, গথিক স্টাইলের বাড়ি, কিছু স্পা এবং একটি ছোট দুর্গ। প্রথম দেখে কেউই বুঝতে পারবে না, এটিই ডলারের জন্মস্থান।

কীভাবে জন্ম নিল থালার

১৫১৬ সালে এই পাহাড়ি এলাকায় সিলভার পাওয়া যায়। স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি কাউন্ট হায়ারোনিমাস শ্লিক এলাকাটির নাম দিলেন জোয়াখিমস্টাল। এখান থেকেই পরের নাম থালার। তখন ইউরোপে প্রতিটি রাজ্য নিজস্ব মুদ্রা বানাত। শ্লিক ১৫২০ সালে অনুমতি পেয়ে নিজের রুপার মুদ্রা বানালেন। সামনে ছিল জোয়াখিমের ছবি, পেছনে ছিল বোহেমিয়ার সিংহ।

চেক প্রজাতন্ত্রের ইয়াখিমভ শহর। ছবি: উইকিপিডিয়া
চেক প্রজাতন্ত্রের ইয়াখিমভ শহর। ছবি: উইকিপিডিয়া

শ্লিক দুটি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন—

মুদ্রাটির ওজন ও আকার ইউরোপজুড়ে ব্যবহৃত গুলডেনগ্রোশেনের মতো রাখেন।

এর উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেন, যা আগে কখনো হয়নি।

মাত্র ১০ বছরে ১ হাজার ৫০ জন মানুষের ছোট গ্রাম পরিণত হয় ১৮ হাজার মানুষের কর্মব্যস্ত শহরে। ৮ হাজার খনিশ্রমিক দিনরাত ১ হাজার খনিতে কাজ করে রুপা তুলত। ১৫৬০ সালের দিকে জায়গাটি ইউরোপের বড় সিলভারের উৎস হয়ে ওঠে। ১৬ শতকের মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখের মতো থালার ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

থালার থেকে ডলার

১৫৬৬ সালে থালার এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্য তাদের মানি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবেই থালারকে বেছে নেয়। এর পরবর্তী ৩০০ বছর ইউরোপসহ আফ্রিকা, আরব উপসাগর, ভারত, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ইত্যাদি জায়গায় থালারের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যবহৃত হতে থাকে।

থালারের নাম দেশভেদে বদলে যায়। যেমন:

  • ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে এটি ডালের।
  • আইসল্যান্ডে ডালুর।
  • ইতালিতে টালেরা।
  • পোল্যান্ডে তালার।
  • হাঙ্গেরিতে এটি তালের।
  • ফ্রান্সে জোকানডালে।
  • স্লোভেনিয়ায় ২০০৭ পর্যন্ত এটি পরিচিত ছিল তোলার নামে।

এমনকি রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মলদোভার মুদ্রার নামও এসেছে থালারের সিংহ প্রতীক থেকে।

তবে আমেরিকান ডলার এসেছে ডাচ লায়ন ডলার থেকে। সতেরো শতকে ডাচরা নিউ আমস্টারডামে বা বর্তমান নিউ ইয়র্কে আসার পর এই মুদ্রা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মুদ্রার নাম রাখে ডলার।

ডলারের জন্মভূমির অন্ধকার ইতিহাস

রুপা শেষ হয়ে গেলে ইয়াখিমভ শহরটির খনিতে পাওয়া যেতে থাকে এক রহস্যময় কালো খনিজ—উরেনিনাইট। অনেক শ্রমিক এ খনিজের সংস্পর্শে এসে ফুসফুস রোগে মারা যেত। ১৮৯৮ সালে গবেষক মারি কুরি এই খনিজ থেকে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেন। তাঁর হাতের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরে তিনি নোবেল পান এবং শেষমেশ বিকিরণজনিত রোগে মারা যান।

ইয়াখিমভ এমন একটি শহর, যেখানে পৃথিবীর প্রভাবশালী মুদ্রাটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সে মুদ্রাই এখন সেখানে গ্রহণ করা হয় না। রুপার প্রাচুর্য থেকে শুরু হয়েছিল থালারের যাত্রা, যা পরে ডলার হয়ে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এই ছোট পাহাড়ি শহরই একসময় ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার মান নির্ধারণ করেছিল। আবার পরবর্তী সময়ে উরেনিনাইট ও রেডিয়ামের কারণে হয়ে উঠেছিল গবেষণা, বিপর্যয় আর সোভিয়েত যুগের রাজনৈতিক অত্যাচারের কেন্দ্র।

আজ ইয়াখিমভ ধীরে ধীরে তার অতীতের ক্ষত মুছে ফেলছে। পুরোনো খনিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, ধ্বংসপ্রায় বাড়িগুলো পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। আর থালার তৈরির সে রাজকীয় মিন্ট হাউস এখন ইতিহাসের জাদুঘর।

সূত্র: বিবিসি

বিষয়:

জীবনধারাফিচারজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

কোটালীপাড়ায় ককটেল হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

সরানো হলো অবসর বোর্ডের ‘বিতর্কিত’ সদস্যসচিব জাফর আহম্মদকে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

জেনে নিন

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২০
আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

মেষ

মেষ মশাই, আজ আপনার কর্মস্থলটা মনে হবে যেন একটা প্রেশার কুকার—চাপ আর গরম দুটোই তুঙ্গে। কারও কথায় সহজে মেজাজ হারাবেন না। কারণ, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, আর রেগে গেলে পকেটের টাকাও বেশি খরচ হবে। সঞ্চয়ের গ্রাফ আজ উল্টো দিকে ছুটবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক খবর হলো: পুরোনো ইলেকট্রনিকস জিনিস, এমনকি সস্তার চার্জারটিও আজ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আজ পারলে বালিশে মুখ গুঁজে থাকুন। অফিসের অশান্তি এড়িয়ে চলুন এবং চা-কফি পানের জন্য কোনোভাবেই ইলেকট্রিক কেটলি ব্যবহার করবেন না। আজ শুধু এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আপনার পরম বন্ধু।

বৃষ

বৃষ রাশির জাতক! আজ সোজা প্রবেশ করছেন রোমান্টিক কমেডি সিনেমার সেটে। আপনার প্রেম জীবন আজ এত দ্রুতগতিতে দৌড়াবে যে হাঁপ লেগে যেতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য সুখবর: আজই হয়তো এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে, যার সঙ্গে সাত জন্মে ঘর করার প্ল্যান করে ফেলবেন! পরিবারের নতুন সদস্য বা একটা সারপ্রাইজ পার্টি, আজকের দিনটা মিষ্টিমধুর! ডেটিং অ্যাপে আজ ডান দিকে সোয়াইপ করার আগে অবশ্যই জেনে নিন, প্ল্যানিংটা যেন সরাসরি বিয়ের মঞ্চ পর্যন্ত না চলে যায়। একটু ধীরে, মশাই!

মিথুন

মস্তিষ্ক আজ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবের নোটিফিকেশনে জ্যাম হয়ে থাকবে। মনোযোগ? সে তো কবেই প্রেমিকার প্রোফাইলে হারিয়ে গেছে! কোনো চুক্তিতে সই করার আগে অন্তত ১০ বার পড়ুন—বন্ধুর জন্মদিনের কার্ড হলেও! আগুনের কাছাকাছি যাবেন না, আর বাইক চালালে ব্রেকটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না দেখে নিন, নইলে মাঝরাস্তায় আটকে পড়তে পারেন। ফেসবুক বন্ধ করুন! (না, এটা রসিকতা নয়, সত্যিই বন্ধ করুন!) আর আপনার মস্তিষ্ককে বলুন, ‘শান্ত হও, একটা কাজ করো, দুটো নয়!’

কর্কট

আপনি আজ ‘দায়িত্বশীল-ব্যক্তি’র ভূমিকায়। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু পকেটও ভারী হবে! আপনি যেন একাধারে অফিসের বস আর ব্যাংকের ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে, আর মা-বাবার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, যা আপনার অন্যতম বড় স্বস্তি। জমানো টাকার গ্রাফ আজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে। টাকার ব্যাগটা ভালো করে লুকিয়ে রাখুন। কারণ, আজ অনেকেই ধার চাইতে আসতে পারে। আর মনে রাখবেন, আপনি আজ ‘ভালো ছেলে/মেয়ে’, তাই নিজের দায়িত্ব পালন করুন এবং হাসিমুখে সবার সেবা করুন।

সিংহ

আজকের দিনটা আপনার জন্য একটা জমজমাট হিন্দি সিরিয়াল! অংশীদারি ব্যবসায় ভাঙন আসতে পারে, তাই ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কাউকে বেশি বিশ্বাস করলে নিশ্চিতভাবে ঠকবেন। বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়া আজ আপনাকে চরম বিরক্ত করতে পারে। মনে হতে পারে, আপনি যেন বিশ্বের সবচেয়ে ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হওয়া মানুষ। আজ সব ধরনের আলোচনা এড়িয়ে চলুন। একটি বড় হেডফোন পরে পছন্দের গান শুনুন। আর যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে আয়নার সামনে করুন—কমপক্ষে নিজের ওপর দোষ চাপানোর ঝুঁকি থাকবে না।

কন্যা

বাড়িতে আজ এমন সব অতিথির আগমন ঘটবে, যাদের নামই ভুলে গেছেন। বাড়িটা আজ যেন একটা রেলওয়ে স্টেশন! তবে চিন্তার কারণ নেই, বাণিজ্যিক ভ্রমণ আজ লাভজনক হবে এবং ছেলে-মেয়েরা আপনাকে গর্বিত করবে। অর্থ ভাগ্য আপনার পাশে, কিন্তু রাগ আজ কাল হতে পারে। হাসিটা মুখে সেঁটে রাখুন। কারণ, অতিথিদের সামনে রাগ দেখালে আপনার ‘কুল’ ইমেজ নষ্ট হবে। আর ব্যবসার গোপনীয়তা? সেটা নিজের ডায়েরিতেও লিখবেন না। কারণ, ডায়েরিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে!

তুলা

তুলা মশাই, আপনার পকেট আজ ভিখারি থেকে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারে, হাত বাড়ালেই নতুন সুযোগ! কিন্তু স্ত্রী আজ এমন একটা কাজ করবেন যা দেখে হতবাক হয়ে যাবেন—হতে পারে তিনি আপনার পার্স থেকে সব টাকা তুলে গরিবদের দান করে দিলেন! আর্থিক উন্নতি হলেও মানসিক দুশ্চিন্তা সারা দিন তাড়া করবে। আজ সব কাজ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিন। নতুন কোনো বন্ধুত্বের ফাঁদে পা দেবেন না। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, তার মাথায় কী চলছে!

বৃশ্চিক

দুর্ভাগ্যের মেঘ আজ সরে গিয়ে জীবনে সুখের সূর্যোদয় হচ্ছে! সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এবং পরিবারের কারও বিয়ে সংক্রান্ত বাধা দূর হতে পারে। আজ খুবই খুশি হবেন, কিন্তু সমস্যা হলো আপনার খাদ্যাভ্যাস। পুরোনো রোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যদি আজ সব খাবার ছেড়ে না দেন। লটারির টিকিট কাটতে পারেন, ভাগ্য আপনার পক্ষে। তবে প্লিজ, আজ ডাবল চিজ পিৎজাটা এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ!

ধনু

আজ আপনার আর সঙ্গীর মধ্যে এমন বোঝাপড়া তৈরি হবে, যা দেখে মনে হবে আপনারা যেন জন্ম-জন্মান্তরের সাথি। এটি একটি দারুণ দিন! তবে সন্ধ্যার পরে কিন্তু একটা বোমা ফাটবে: বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটবে। ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে এবং নতুন কিছু অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন। দিনের বেলায় প্রেমিকের/প্রেমিকার সঙ্গে যত খুশি সময় কাটান। কারণ, সন্ধ্যাটা কিন্তু আপনার নয়, সেটা পুরোপুরিই আত্মীয়দের জন্য বুক করা আছে।

মকর

মকর রাশির জাতক, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনি আজ আপনার জীবনে আসতে পারেন। কে সে? আপনার স্বপ্নের মানুষ, নাকি আপনার বহুদিনের বকেয়া স্যালারি? যা হোক, পরিবারকে সময় দিন, বিশেষ করে সন্তানদের। তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করুন এবং তাদের মনের কথা শুনুন। যদি দেখেন যে দরজায় একজন হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে সেটাকে ডেলিভারি বয় ভাববেন না! আর হ্যাঁ, আজ সন্তানকে বকাঝকা করবেন না।

কুম্ভ

আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে সামনে একাধিক পথ উন্মোচিত হবে। মস্তিষ্ক আজ সুপারফাস্ট মোডে চলবে। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটাও কথা বলবেন না। কারণ, আজ তিনি বেশ সংবেদনশীল মেজাজে আছেন। ওষুধ খাওয়ার আগে তারিখ দেখে নিন। কোনো জিনিস কেনার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়ার জন্য আজ শুভ দিন। যদি স্ত্রী আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমাকে কি মোটা দেখাচ্ছে?’, আপনি চোখ বন্ধ করে বলুন, ‘তুমিই বিশ্বের সেরা ফিটনেস মডেল।’ এটাই আপনার জীবনের চাবিকাঠি।

মীন

মীন রাশির জাতক! আজ আপনার মনে নতুন আশা জাগবে, আর এই আশাই আপনাকে সাফল্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আপনার একটা সমস্যা আছে: অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা। আজ সহজে বিভ্রান্ত হবেন এবং সংবেদনশীল হবেন। অপরিচিতদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। সংবেদনশীলতাকে কন্ট্রোল করুন। কেউ এসে কিছু বললে কেঁদে ভাসাবেন না। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, আপনি পারেন! আর হ্যাঁ, কাউকে নিজের দুঃখের কথা বলতে যাবেন না। কারণ, সেটা শুনে তারা হাসতেও পারে!

বিষয়:

রাশিফললাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

কোটালীপাড়ায় ককটেল হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

সরানো হলো অবসর বোর্ডের ‘বিতর্কিত’ সদস্যসচিব জাফর আহম্মদকে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

ডলারের জন্ম যে শহরে

ডলারের জন্ম যে শহরে

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

জেনে নিন

মাচা পান করার আগে জেনে নিন জরুরি সতর্কতা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
মাচা স্বাস্থ্যকর হলেও সবার জন্য নয়। ছবি: ফ্রিপিক
মাচা স্বাস্থ্যকর হলেও সবার জন্য নয়। ছবি: ফ্রিপিক

আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বড় একটা অংশজুড়ে আছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ট্রেন্ডের প্রভাব। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল যেকোনো রেসিপি কিংবা খাবার আমরা খেতে বা একবার ট্রাই করতে ভালোবাসি। ভালো লেগে গেলে আবার সেটা নিত্যদিনের কিংবা সপ্তাহে একবার হলেও খাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু চোখের সামনে না এলে এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করি না।

সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে মাচা বর্তমানে অনেকের খাবারের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু জানেন তো, মাচা স্বাস্থ্যকর হলেও সবার জন্য নয়?

মাচা নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ রঙের একটি পানীয়। এই পানীয় আজকাল স্বাস্থ্যসচেতন মহলে দারুণ জনপ্রিয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের প্রাচুর্য আর প্রাকৃতিক উপায়ে শক্তি বাড়ানোর ক্ষমতার জন্য মাচা অনেকের পছন্দের পানীয়। এটি মেটাবলিজম বা হজমপ্রক্রিয়াকেও বাড়িয়ে দেয় বলে জানা যায়। তবে খাওয়ার আগে জানতে হবে, যেকোনো স্বাস্থ্যকর খাবার বা পানীয়ের মতোই মাচা আপনার জন্য উপযুক্ত কি না।

হ্যানয়ের তাম আন জেনারেল হাসপাতালের পুষ্টিবিদ ডো থি ল্যান মাচা নিয়ে সতর্কবার্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরিস্থিতিতে মাচা পান করার আগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কিংবা একেবারেই পরিহার করা উচিত।’

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা খাবেন কি না

মাচাতে ক্যাফেইনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে। এই পরিমাণ এক কাপ সাধারণ কফির সমতুল্য কিংবা কখনো কখনো তার চেয়ে বেশি হতে পারে। যারা উচ্চ রক্তচাপ, অ্যারিথমিয়া (অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন) বা করোনারি আর্টারি ডিজিজের মতো হৃদ্‌রোগে ভুগছেন, তাঁদের জন্য এই উচ্চ ক্যাফেইন বিপদ ডেকে আনতে পারে। ক্যাফেইন হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে, বুক ধড়ফড়ানি তৈরি করতে পারে কিংবা রক্তচাপ হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে হৃদ্‌রোগীরা ক্যাফেইনমুক্ত বিকল্প, যেমন হারবাল চা বেছে নিতে পারেন। নিয়মিত মাচা পানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মাচাতে ক্যাফেইনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে। তাই যাঁরা হৃদ্‌রোগে ভুগছেন তাঁরা এটি পান করবেন না। ছবি: ফ্রিপিক
মাচাতে ক্যাফেইনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে। তাই যাঁরা হৃদ্‌রোগে ভুগছেন তাঁরা এটি পান করবেন না। ছবি: ফ্রিপিক

স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি

মাচার ক্যাফেইন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে। যাদের দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা বা উদ্বেগজনিত সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মাচা এই উপসর্গগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইনের প্রতি অতি-সংবেদনশীল ব্যক্তিদের জন্য সন্ধ্যার সময় মাচা পান করা এড়িয়ে চলা বা খাদ্যতালিকা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে

অন্যান্য সবুজ চায়ের মতো মাচাও ভিটামিন ‘কে’ সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। সমস্যা হলো, যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, তাঁদের ক্ষেত্রে মাচা পান বিপজ্জনক। কারণ, ভিটামিন ‘কে’র হঠাৎ বৃদ্ধি ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। এতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের মতো গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীদের উচিত একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন ‘কে’ গ্রহণ করা। এমন মানুষদের মাচা পানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের ক্ষেত্রে

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ গর্ভপাত, অপরিণত জন্ম বা কম ওজনের শিশুর জন্মের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। একজন গর্ভবতীর প্রতিদিনের ক্যাফেইন গ্রহণ ৩০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা উচিত। মাচা তৈরির ধরনের ওপর নির্ভর করে এক কাপে ৬০ থেকে ৮০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকতে পারে। এ ছাড়া মাচায় থাকা ক্যাটেকিন্স নামক উপাদান গর্ভকালীন অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান ফলিক অ্যাসিডের শোষণ কমিয়ে দিতে পারে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীদের মাচা পানের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক; বিশেষ করে যাঁরা ফলিক অ্যাসিড বা আয়রন সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি অত্যাবশ্যক।

হজমের সমস্যা ও পাকস্থলীর আলসার

কফির মতোই মাচার ক্যাফেইন পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদনকে উদ্দীপ্ত করে। এটি বমি বমি ভাব, অ্যাসিড রিফ্লাক্স এমনকি পাকস্থলীর ব্যথার কারণ হতে পারে। গ্যাস্ট্রাইটিস, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আলসারে ভোগা ব্যক্তিদের মাচা পান করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পুষ্টিবিদ ল্যান পরামর্শ দেন, খালি পেটে মাচা পান করা উচিত নয়। কারণ, এটি পাকস্থলীর ভেতরের স্তরকে উত্তেজিত করতে পারে।

স্নায়ুতন্ত্রের অতি উদ্দীপনা

স্নায়ুতন্ত্র বিকাশের পর্যায়ে থাকে বলে পুষ্টিবিদেরা শিশুদের জন্য মাচা বা ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় সুপারিশ করে না। তাই ক্যাফেইনের কারণে তাঁরা অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ ও মনোযোগের অভাবে ভুগতে পারে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকসের তথ্য অনুসারে, ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের প্রতিদিনের ক্যাফেইন গ্রহণ ৮৫ থেকে ১০০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের মাচা তো বটেই, ক্যাফেইন এড়িয়ে চলা উচিত।

সূত্র: ইভিএন এক্সপ্রেস

বিষয়:

স্বাস্থ্যঝুঁকিজীবনধারাজেনে নিনখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

কোটালীপাড়ায় ককটেল হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য আহত

সরানো হলো অবসর বোর্ডের ‘বিতর্কিত’ সদস্যসচিব জাফর আহম্মদকে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

ট্রেন্ডি ‘স্লো মর্নিং রুটিন’ আসলে কী, কেনই-বা জরুরি

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

কেএফসির বাকেটের ভেতরের গল্প

ডলারের জন্ম যে শহরে

ডলারের জন্ম যে শহরে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে

আজকের রাশিফল: কর্মস্থলটা মনে হবে প্রেশার কুকার, বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে