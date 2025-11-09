Ajker Patrika
> জীবনধারা
> জেনে নিন

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

ফিচার ডেস্ক
ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ঋতুর বেদিতে এখন হেমন্ত বাস করছে। আবহাওয়ার কারণেই এই মৌসুমে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত অনেকেই অসুখে পড়ছেন। বাড়ির সবাই একসঙ্গে অসুখে পড়ার ঘটনাও যে ঘটছে না, তা কিন্তু নয়। আর এমন হলে বাড়ির সবগুলো ঘর একসঙ্গে যেমন অগোছালো হয়ে যায়, তেমনি বাড়ির উৎফুল্ল ও তরতাজাভাবটাও কেমন উবে যায়। ঘরের যেদিকেই চোখ পড়ে, সেদিকেই অগোছালোভাব। ঘরদোর পরিপাটি না থাকলে বা নোংরা হলে অনেকেই আবার তীব্র অ্যাংজাইটিতে ভোগেন। তখন কোনো কাজেই ঠিকঠাক মন বসানো যায় না। তাই অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনতে বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এই কাজগুলো করতে পারেন, যা ঘরকে তো পরিপাটি করে তুলবেই; আপনিও প্রাণশক্তি ফিরে পাবেন। বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কে তো নতুন করে বলার কিছু নেই। তা-ও বলে রাখি, এটি মূলত প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য এবং নকশাব্যবস্থা; যা মেনে সাজালে ঘরে সুখ, আয়, সুস্বাস্থ্য ও ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ঘরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস বের হতে দিন

ঘরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, বাতাস চলাচলের জন্য জানালা খুলে রাখা। এতে ঘরের গুমোটভাবটা কেটে যাবে। ঘর হয়ে উঠবে ফুরফুরে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

দেয়ালে একাধিক আয়না লাগান

ঘরের উৎফুল্লভাব ফিরিয়ে আনতে দেয়ালে আয়না সেটে দিতে পারেন। এতে জানালা দিয়ে আলো প্রবেশ করে তা আয়নার মধ্য় দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে পুরো ঘরে ছড়িয়ে যাবে। বাস্তুমতে, বাড়িতে দেয়ালে আয়না লাগানো হলে নেতিবাচক শক্তি দূর হয়। তবে শোয়ার ঘরে আয়না রাখার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা চাই। বিছানার অপর পাশে আয়না না রাখার নির্দেশ রয়েছে বাস্তুশাস্ত্রে। রাখলেও তা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা চাই।

অদ্ভুত পেইন্টিং সরিয়ে ফেলুন

মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন পেইন্টিং বাড়িতে থেকে থাকলে, তা সরিয়ে ফেলুন। বাড়িতে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শোক প্রকাশ পায়—এমন কোনো পেইন্টিং থাকে তাহলে অ্যাংজাইটি আরও বাড়তে পারে।

ঘর মোছার পানিতে লবণ ব্যবহার করুন

লবণকে বলা হয় প্রাকৃতিক পরিষ্কারক। রোগ থেকে সেরে ওঠার পর ঘর মোছার পানিতে এক টেবিল চামচ লবণ ফেলে পুরো বাড়ির মেঝে মুছে নিন। এতে জীবাণু তো দূর হবেই, মেঝেও হবে ঝকঝকে। ঘরে দুর্গন্ধ থাকলে তা-ও কেটে যাবে।

দরজায় পিতলের ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখুন

বাড়িতে প্রবেশের দরজায় একটি পিতলের ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। ঘণ্টার শব্দ মনকে প্রশান্ত করে। মুড ভালো রাখতে ও ঘরে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে ঘণ্টার ধ্বনি সত্য়িই কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

দেয়ালে হলুদ রং করুন

চোখ কপালে উঠল তো! হলুদের মধ্য়েও কিন্তু অনেক সুন্দর শেড রয়েছে। যে শেডগুলো করলে ঘরে একটা তরতাজাভাব ফিরে আসবে। ইদানীং মাস্টার্ড ইয়েলো রং করাচ্ছেন অনেকে বারান্দায় বা ঘরের কোনো একটা ফিচার ওয়ালে। এতে ঘরের প্রাণহীনভাবটাও দূর হচ্ছে, সঙ্গে ঘর হয়ে উঠছে আনন্দ ও কর্মশক্তির প্রেরণা।

ভাঙা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন

পুরোনো চেয়ার থেকে শুরু করে কলম পর্যন্ত, যেসব জিনিসপত্র ও পরিধেয় আর আপনার কাজে লাগছে না—সেগুলো দান করে দিন। ঘরের বিভিন্ন কোনায় ও আলমারিতে আমরা এমন কিছু জিনিসপত্র ও কাপড়চোপড় জমিয়ে রাখি, যেগুলো প্রয়োজনেও লাগছে না; আবার ফেলে বা কাউকে দিয়ে দেওয়াও হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে যেগুলো দান করা সম্ভব, সেগুলো দান করে দিন। অন্যদিকে ভাঙা কাপ, পিরিচ বা কোনাভাঙা ফুলদানি; ফেলে দিন। এতে ঘর অনেকটাই হালকা হবে, মনটাও ভারমুক্ত থাকবে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

কমলার সুগন্ধিযুক্ত এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করুন

কমলার সুগন্ধ আমাদের মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। ঘরে কমলার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লে বাতাসটাও যেন আরও ফুরফুরে হয়ে ওঠে। তাই দিনে অন্তত একবার ঘরে কমলার সুগন্ধযুক্ত এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করুন। বাড়িতে কমলা থাকলে, সেগুলোর খোসা ও দারুচিনি একসঙ্গে পানিতে ফুটিয়ে নিন আধঘণ্টা। এতে ঘরে সুন্দর সুগন্ধ ভেসে বেড়াবে দীর্ঘক্ষণ।

ঘর সাজানোর উপকরণে বদল আনুন

পিতল, ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম বা তামার উইন্ড চাইম ঝোলাতে পারেন। এতে বাতাসের দোলায় সুন্দর সুরে তা বাজতে থাকবে। ঘর হয়ে উঠবে জীবন্ত। এ ছাড়া বাড়িতে ফুলদানিতে তাজা ফুল রাখতে পারেন। তাজা ফুল রাখলে মন থেকে উদ্বেগ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার মতো নেতিবাচক আবেগ দূর হয়।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ঘরের বিভিন্ন কোণে গাছ রাখুন

সহজেই ঘরে বেড়ে ওঠে—এমন গাছ রাখুন। লাকি ব্যাম্বু, মানিপ্ল্যান্ট, স্নেকপ্ল্যান্ট ইত্যাদি সহজেই ঘরে রাখা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিশোধন

সূর্যের আলোতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা প্রাকৃতিকভাবে ঘরকে জীবাণুমুক্ত করে এবং বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। এটি ঘরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া সূর্যের আলো গায়ে পড়লে মন প্রফুল্ল থাকে ও কাজকর্মে উৎসাহ পাওয়া যায়।

সূত্র: ম্যাজিক ব্রিকস

বিষয়:

জীবনধারাজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

> জীবনধারা
> জেনে নিন

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

আপনি কি ঘুমের সমস্যার জন্য প্রাকৃতিক সমাধান খুঁজছেন? তাহলে ক্যামোমাইল একবার ব্যবহার করে দেখুন।

ক্যামোমাইল এমন এক ভেষজ, যা প্রাচীন গ্রিক যুগ থেকে পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রিকরা প্রাকৃতিক চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন। তাঁরা জানতেন, এই ভেষজে আছে অ্যাপিজেনিন নামের এক রাসায়নিক উপাদান, যা শরীর শান্ত করে এবং ঘুম ঘুম ভাব আনে।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুষ্টিবিদ বেথ জেরওনি বলেন, ‘ক্যামোমাইল মূলত হালকা ঘুমের ওষুধের মতো কাজ করে। কয়েক চুমুক খেলে এটি সত্যিই আপনাকে ঘুমাতে সাহায্য করবে।’

তবে এই উদ্ভিদের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়।

প্রথমত, ক্যামোমাইল চায়ের শান্তিদায়ক প্রভাব রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে।

ডেইজি ফুলের মতো দেখতে এই উদ্ভিদ পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের মতো ভিটামিন ও মিনারেলসে ভরপুর।

ইউসিএলএ হেলথের তথ্যমতে, পটাশিয়াম (একধরনের ইলেকট্রোলাইট) আমাদের স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। কিডনিতে পাথর হওয়া প্রতিরোধ করে এবং হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, পটাশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে; বিশেষ করে যাঁরা বেশি লবণ খান, তাঁদের জন্য এটি উপকারী।

তবে বেশির ভাগ আমেরিকানই পর্যাপ্ত পটাশিয়াম পান না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারীদের দৈনিক ২ হাজার ৬০০ মিলিগ্রাম এবং পুরুষদের ৩ হাজার ৪০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার।

রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের তথ্যানুযায়ী, এক কাপ ক্যামোমাইল চায়ে প্রায় ২১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে।

দৈনিক পটাশিয়ামের চাহিদা পূরণে শাকপাতা, মিষ্টিআলু, কলা ও অ্যাভোকাডো ভালো উৎস হতে পারে।

পটাশিয়ামের মতোই ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। মায়ো ক্লিনিকের মতে, হৃদ্‌যন্ত্র, পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যক্রমের জন্যও ক্যালসিয়াম অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র: দি ইনডিপেনডেন্ট

বিষয়:

চিকিৎসাভেষজজীবনধারা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

> জীবনধারা
> জেনে নিন

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

বিভাবরী রায়
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৪
ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ঝলমলে লম্বা চুল কে না চায়? কিন্তু পর্যাপ্ত পুষ্টি না পাওয়ায় এবং নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কারণে চুলের প্রাকৃতিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, চুলের বৃদ্ধির জন্য তাহলে কী করণীয়...? এককথায় বলতে গেলে চুল বড় হবে খুব সহজে, যদি নিয়মিত সঠিক চর্চা করা যায়। এই সহজ টিপসগুলো অনুসরণ করুন, তারপর নিজের চোখে ফলাফল ধরা দেবে—

নিয়মিত চুল ছাঁটাই

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আট-দশ সপ্তাহ পর নিয়মিত ছাঁটাই করলে চুল দ্রুত বড় হতে পারে। অতিরিক্ত ধুলোবালু ও রোদের তাপের কারণে চুলের প্রান্তভাগ বা আগা তুলনামূলক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে চুলের আগা ফেটে যায়। নিয়মিত চুল ছাঁটাই করার মাধ্যমে সেই ক্ষতিগ্রস্ত ও ফেটে যাওয়া আগা কেটে ফেলা হলে চুল নতুন করে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে কোনো বাধা ছাড়াই চুল লম্বা হতে পারে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

কন্ডিশনারকে করুন নিত্যসঙ্গী

হয়তো লক্ষ করেছেন, চুলের আগার অংশ গোড়ার অংশের চেয়ে তুলনামূলক পাতলা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণ হচ্ছে, নিচের প্রান্তটি গোড়ার অংশের মতো ভালোভাবে পুষ্টি পায় না। প্রতিবার চুল ধোয়ার পরে কন্ডিশনিং করা হলে চুলের আগার অংশ অনেকটা ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। কন্ডিশনার ব্যবহারের ফলে চুল সুস্থতা ফিরে পায়। ফলে দ্রুত লম্বা হতে পারে।

ঈষদোষ্ণ তেল ম্যাসাজ করুন

চুলে ঈষদোষ্ণ তেল ম্যাসাজ করলে স্ট্রেস দূর হয়, এটা নিশ্চয়ই জানেন। প্রতি সপ্তাহে তিন দিন এভাবে তেল দিয়ে ম্যাসাজ করলে আপনার চুল সুস্থ থাকবে, দ্রুত বেড়ে উঠবে ও চুল পড়া কমে যাবে। চুল দ্রুত বড় করতে চাইলে নারকেল বা জলপাই তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অ্যাসেনশিয়াল তেল মিশিয়ে ব্যবহার করুন।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চুল আঁচড়ান

অতিরিক্ত আঁচড়ানোর ফলে চুল পড়ার আশঙ্কা থাকে, এ কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু এটা তখনই ঘটবে, যখন চিরুনি বেছে নিতে ভুল করবেন। চিকন দাঁতের চিরুনি এড়াতে পারলে ভালো। মোটা দাঁতের চিরুনি চুলের জন্য সব সময় ভালো। এগুলো ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। রাতে ঘুমানোর আগে কমপক্ষে ৫০ বার এমন চিরুনি দিয়ে চুলের সামনে থেকে পেছনের দিকে ও মাথার সব চুল উল্টে পেছন থেকে সামনের দিকে আঁচড়ান। এতে চুল দ্রুত বড় বা লম্বা হবে।

চুল লম্বা করার জন্য খাদ্যতালিকায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে। এর সঙ্গে পর্যাপ্ত পানি পান করা চাই। বাহ্য়িকভাবে পুষ্টি জোগাতে ডিমের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল এবং ভিটামিন ‘ই’ ক্যাপসুলের জেল মিশিয়ে চুলে লাগাতে পারেন। এ ছাড়াও মাথার ত্বকে পেঁয়াজের রস ম্যাসাজ করলে চুল দ্রুত বড় হয়। শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট, শোভন মেকওভার

ভেজা চুল তোয়ালে দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না

শ্যাম্পু করে চুল ধোয়ার পর তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল মুড়িয়ে রাখার অভ্যাস রয়েছে অনেকের। এই অভ্যাসের নেতিবাচক ফল সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। ভেজা চুলের গোড়া নরম থাকে। ফলে ভেজা তোয়ালে দিয়ে এভাবে মুড়ে রাখলে চুল ভাঙা ও পড়ার প্রবণতা বাড়ে। তাই চুল ধোয়ার পর তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মুছে ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নিন।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

৩ মিনিট ব্যাকব্রাশ

অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু চুল দ্রুত বড় করতে চাইলে প্রতিদিন ৩ মিনিট চুল ব্যাকব্রাশ করুন। এতে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং চুল দ্রুত বড় হয়।

মানসিক চাপকে বিদায় জানান

মানসিক চাপ আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর অসংখ্য ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে, চুল পড়া তার মধ্যে অন্যতম। কাজের কারণে বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে অতিরিক্ত চাপ চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে। চুলের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টিকারী মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে ধ্যান, যোগব্যায়াম বা অন্যান্য শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা যেতে পারে।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ডিমের মাস্ক ব্যবহার

ডিম দিয়ে তৈরি প্রোটিন প্যাক দিয়ে কিন্তু চুলে সহজে পুষ্টি জোগাতে পারেন। প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম, আপনার চুলকে পুষ্ট করতে ও নতুন চুল গজানোর ক্ষেত্রে অলৌকিকভাবে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। মাত্র এক চা-চামচ জলপাই তেল একটি ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে মিশিয়ে পুরো চুল এবং মাথার ত্বকে লাগান। এভাবে ২০ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে নিন। মাসে একবার এই মাস্ক ব্যবহার করুন। তিন থেকে ছয় মাস পর অবিশ্বাস্য ফল পাবেন।

বিষয়:

জীবনধারাজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

> জীবনধারা
> রেসিপি

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

ফিচার ডেস্ক
ছবি: রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

জলপাইয়ের মৌসুমে প্রায় সব বাড়িতে আচার তৈরি করা হয়। যাঁরা এই প্রথমবারের মতো জলপাইয়ের আচার তৈরির কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য জলপাই রসুনের ঝাল আচারের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

জলপাই সেদ্ধ এক কেজি, দেশি রসুনের কোয়া আধা কেজি, বোম্বাই মরিচ ১০ থেকে ১২টা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, আদা ও রসুনবাটা এক টেবিল চামচ, লবণ ও বিট লবণ স্বাদমতো, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টা, সরিষার তেল ২ কাপ, চিনি আধা কাপ, সিরকা আধা কাপ।

প্রণালি

জলপাই বোঁটা ফেলে ধুয়ে সেদ্ধ করে চটকে নিন। অন্য একটি বাটিতে রসুনের কোয়া, বোম্বাই মরিচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, বিট লবণ, লবণ, চিনি একসঙ্গে মেখে রেখে দিন। এবার কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে তেজপাতার ফোড়ন দিন। পরে বাটিতে রাখা উপকরণ দিয়ে রান্না করুন ৫-৭ মিনিট। জলপাই দিয়ে আবার নেড়ে রান্না করুন। চুলার তাপ বাড়ানোই থাকবে। তেল ছেড়ে এলে চুলার তাপ কমিয়ে নেড়েচেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল এই মৌসুমের জলপাই রসুনের ঝাল আচার।

বিষয়:

রন্ধনশিল্পীজীবনধারারেসিপিফিচার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

> জীবনধারা
> জেনে নিন

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৩
ভ্রমণের আগে প্রতিটি যাত্রীর বিমান সম্পর্কে একটু গবেষণা করে নেওয়া উচিত। ছবি: পেক্সেলস
ভ্রমণের আগে প্রতিটি যাত্রীর বিমান সম্পর্কে একটু গবেষণা করে নেওয়া উচিত। ছবি: পেক্সেলস

নতুন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই আনন্দ। আর আনন্দ শুরু হয় যাত্রাপথ থেকেই। অর্থাৎ একটি আনন্দময় ভ্রমণের প্রথম ধাপেই থাকে একটি আনন্দময় যাত্রা। কিন্তু প্যাকেজ গোছানো, ব্যাগের ওজন, বা সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছানো নিয়ে কিছু উদ্বেগ আনন্দকে ম্লান করে দিতে পারে। এই চিন্তাগুলো দূর করতে এবং আপনার বিমানের অভিজ্ঞতা আরও মসৃণ করতে, বিশ্বের সেরা কিছু এয়ারলাইনসের কেবিন ক্রু সদস্যরা দিয়েছেন ৯টি বিশেষ টিপস।

বিমান সম্পর্কে খোঁজ নিন

টার্কিশ এয়ারলাইনসের কেবিন চিফ দুয়গু এরেন তোসিয়া মনে করেন, ভ্রমণের আগে প্রতিটি যাত্রীর বিমান সম্পর্কে একটু গবেষণা করে নেওয়া উচিত। এতে আপনার প্রত্যাশা ঠিক থাকবে। যেমন বিমানের ধরন। অর্থাৎ কোন মডেলের বিমানে ভ্রমণ করছেন, তা জেনে নিন। এটি সামগ্রিক উড়ান অভিজ্ঞতা বদলে দিতে পারে। সিট নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটু কৌশলই হতে হবে। বিভিন্ন কেবিন ক্লাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। ফলে আপনি নিজের বাজেট ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক আসনটি বেছে নিতে পারবেন।

লাগেজের নিয়মাবলি যাচাই করুন

বিমানের স্পেসিফিকেশন দেখার সময় লাগেজের নিয়মাবলি দেখে নিতে হবে। এরেন তোসিয়া জোর দিয়ে বলেন, অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে এবং বিমানবন্দরে অতিরিক্ত ফি দেওয়া থেকে বাঁচতে এটি জরুরি। প্রতিটি ভ্রমণের আগে এয়ারলাইনসের ব্যাগ নীতিগুলো দুবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন। দেখে নিন আপনার চেক-ইন এবং ক্যারি-অন ব্যাগের আকার ও ওজন অনুমোদিত সীমার মধ্যে আছে।

সুচিন্তিতভাবে প্যাকিং করুন

ডেল্টা এয়ারলাইনসের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট টিফসিত তেফেরা ক্যারি-অন ব্যাগে জিনিস গোছানোর কিছু কার্যকর কৌশল জানিয়েছেনঃ

ভারী কাপড়: জ্যাকেটের মতো ভারী পোশাকগুলো ভাঁজ না করে ব্যাগের একদম নিচে একটার ওপর একটা বিছিয়ে রাখুন।

হালকা কাপড়: টি-শার্টের মতো হালকা জিনিস রোল করে রাখুন।

প্যাকিং কিউব: প্যাকিং কিউব ব্যবহার করে কাপড়গুলো ধরন বা কাজ অনুযায়ী গুছিয়ে নিন। এতে নোংরা কাপড় আলাদা করতেও সুবিধা হয়।

ক্যাবল গোছানো: চার্জিং ক্যাবলগুলো একটি ছোট টয়লেট্রি ব্যাগে ভাঁজ করে ভেলক্রো টেপ দিয়ে বেঁধে রাখুন।

প্রতিটি ভ্রমণের আগে এয়ারলাইনসের ব্যাগ নীতিগুলো দুবার পরীক্ষা করুন। ছবি: পেক্সেলস
প্রতিটি ভ্রমণের আগে এয়ারলাইনসের ব্যাগ নীতিগুলো দুবার পরীক্ষা করুন। ছবি: পেক্সেলস

সঠিক লাগেজ নির্বাচন করুন

প্যাকিং জানার পাশাপাশি সঠিক লাগেজ নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ। ডেল্টা এয়ারলাইনসের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট কেটি ট্রেবেন্ডিস এর মতে, টেকসই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফিচারযুক্ত লাগেজ ব্যবহার করা উচিত।

হার্ড-শেল লাগেজ: তিনি হার্ড-শেল লাগেজ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এটি তার আকার ধরে রাখে, ভেতরের জিনিস সুরক্ষিত রাখে, পরিষ্কার করা সহজ এবং পোশাককে সংকুচিত করে আরও জিনিস ভরতে সাহায্য করে।

জরুরি ফিচার: ওজন নির্দেশক, স্পিনার চাকা (চারদিকে ঘোরানো চাকা) এবং প্যাডেড হ্যান্ডেলের মতো ফিচারগুলো ভ্রমণকে আরও মসৃণ করে তোলে।

ট্রলি স্লীভ: যদি একটি ব্যক্তিগত আইটেম (পার্সোনাল আইটেম) ক্যারি-অন হিসেবে নিতে চান, তবে ট্রলি স্লীভ (যা লাগেজের হ্যান্ডেলের ওপর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়) যুক্ত ব্যাগ বেছে নিন, যাতে বিমানবন্দরে হাঁটার সময় সুবিধা হয়।

বাইরের পকেট: হেডফোন, চার্জার বা বইয়ের জন্য ব্যাগের বাইরে ছোট পকেট থাকলে সিটে বসে সহজেই সেগুলোর নাগাল পাওয়া যায়।

পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন

জেটব্লু-এর কেবিন ক্রু জর্জ গুতিয়ারেজ মনে করিয়ে দেন যে উচ্চতায় ওড়ার সময় শরীর দ্রুত ডিহাইড্রেটেড বা পানিশূন্য হয়ে যেতে পারে। তাই ভ্রমণের দিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর নাশতা দিয়ে দিন শুরু করুন। ডিহাইড্রেশন এড়াতে চিনি ও লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। ফ্লাইটের সময় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আট আউন্স (এক কাপ) পানি পান করুন। সাধারণ এই অভ্যাসটি আপনার পুরো ভ্রমণ দিনটিকে আনন্দময় করবে।

ত্বক আর্দ্র রাখুন

এমিরেটসের কেবিন ক্রু আলেকজান্দ্রা জনসন বলেন, যথেষ্ট জল পান করার পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে পণ্য ব্যবহার করাও জরুরি। লম্বা ফ্লাইটে উচ্চতা ও চাপের কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। একটি ট্রাভেল-সাইজ ময়েশ্চারাইজার হাতে রাখুন এবং প্রতি এক বা দুই ঘণ্টা পর পর লাগান। রাতে ঘুমানোর আগে পায়ে লোশন লাগিয়ে তার ওপর মোজা পরে নিলে দীর্ঘ ফ্লাইটে ত্বক আর্দ্র থাকে।

এয়ারলাইনসের অ্যাপ ডাউনলোড করুন

বিমানবন্দর এবং উড়ানের অভিজ্ঞতা দ্রুত করতে এয়ারলাইনসের অ্যাপ ডাউনলোড করা খুব উপকারী। এমিরেটস অ্যাপের উদাহরণ দিয়ে জনসন জানান, এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করে ফ্লাইট বুক করা বা পরিবর্তন করা, ডিজিটাল বোর্ডিং পাস ডাউনলোড করা, খাবারের তালিকা ঠিক করা, এমনকি ইন-ফ্লাইট বিনোদনের জন্য সিনেমা প্রি-সিলেক্ট করা যায়। অন্যান্য অনেক এয়ারলাইনসের অ্যাপেও এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।

প্যাকিং জানার পাশাপাশি সঠিক লাগেজ নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ। ছবি: পেক্সেলস
প্যাকিং জানার পাশাপাশি সঠিক লাগেজ নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ। ছবি: পেক্সেলস

সম্ভব হলে আগের রাতে ব্যাগ জমা দিন

বর্তমানে বিমানবন্দরে ভিড় বেশি থাকে। চেক-ইন এবং নিরাপত্তার লাইন লম্বা হতে পারে। এই চাপ কমাতে জনসন পরামর্শ দেন, সম্ভব হলে ভ্রমণের আগের রাতে লাগেজ জমা দিয়ে দিন। দুবাই থেকে এমিরেটসে উড়লে ২৪ ঘণ্টা আগে ব্যাগ ড্রপ করার সুবিধা আছে। কিছু ব্রিটিশ বিমানবন্দর থেকে সকালের ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য ইজিজেট-ও এই সুবিধা দেয়। আপনার এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখুন তারা কত আগে ব্যাগ ড্রপ-অফের সুযোগ দেয়।

লাগেজ সহজে শনাক্তযোগ্য করুন

ভ্রমণের শেষ ধাপ ব্যাগেজ পিকআপ, যা ভুলে যাবেন না। দীর্ঘ উড়ানের পর লাগেজ ক্লেমে গিয়ে নিজের সুটকেস খুঁজে নিতে বা ভুল করে অন্য কারও ব্যাগ নিয়ে নেওয়া এড়াতে, আপনার লাগেজটিকে সহজে শনাক্তযোগ্য করে তুলুন। যদি আপনার লাগেজের রং সাধারণ হয় (যেমন কালো বা বাদামি), তবে ব্যাগের হাতলে একটি আলাদা ধরনের ট্যাগ বা রঙিন ফিতা বেঁধে দিন।

সূত্রঃ ট্রাভেল+লিজার

বিষয়:

বিমানবন্দরবিমানজীবনধারাভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

জলপাই রসুনের ঝাল আচার

জলপাই রসুনের ঝাল আচার