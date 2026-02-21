Ajker Patrika
রমজানে ত্বকের যত্ন: ঈদের আগে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক পেতে করণীয়

ফিচার ডেস্ক
ছবি: পেক্সেলস

রমজান মাসে রোজা রাখার পাশাপাশি সঠিকভাবে ত্বকের যত্ন নিতে পারাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘ সময় পানি পান না করা, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এবং ঘুমের সময়ের তারতম্যের কারণে ত্বক স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীর ভেতর থেকে পর্যাপ্ত পানি না পেলে ত্বক রুক্ষ হয়ে যায় এবং দ্রুত বলিরেখা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই ঈদের আনন্দ উৎসবে নিজেকে দীপ্তিময় দেখাতে এখন থেকেই সচেতন হওয়া জরুরি।

ত্বকের আর্দ্রতা নিশ্চিত করুন

ত্বক সুস্থ রাখার প্রধান শর্তই হলো হাইড্রেশন বজায় রাখা। যেহেতু রোজার সময় দিনে পানি পান করা সম্ভব হয় না, তাই ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত অন্তত ৮-১০ গ্লাস পানি পান করার চেষ্টা করুন। পাশাপাশি স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড এবং গ্লিসারিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন। এই উপাদানগুলো বাতাস থেকে আর্দ্রতা টেনে ত্বকের কোষে ধরে রাখার চেষ্টা করে, ফলে ত্বক সতেজ ও কোমল দেখায়। রূপ বিশেষজ্ঞ শারমিন কচি বলেন, পানিশূন্য ত্বকে নিয়মিত কাঠবাদাম বাটা, ঠান্ডা দুধ ও গোলাপজল দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাক ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এটি শুষ্ক পানিশূন্য ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। পানিশূন্যতায় অনেকের ঠোঁট ফাটে। তাঁরা রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে ভালো করে ভ্যাসলিন বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগালে উপকার পাবেন।

ক্লিনজিং ও এক্সফোলিয়েশন

গরমে ধুলাবালু ও ঘামের কারণে ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হয়ে ব্রণ ও ব্ল্যাকহেডস হয়। তাই দিনে অন্তত দুবার একটি মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। তা ছাড়া সপ্তাহে দুই দিন হালকা স্ক্র্যাব করলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে। ঘরোয়া কিছু উপাদানেও মিলতে পারে সমাধান। এর জন্য রূপ বিশেষজ্ঞ শারমিন কচির পরামর্শ ১ টেবিল চামচ পাকা পেঁপে ভালোভাবে চটকে ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস এবং পরিমাণমতো চালের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখসহ পুরো গলায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট ম্যাসাজ করে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলুন।

সিরাম ও ময়শ্চারাইজার

রমজানের শুষ্কতা মোকাবিলায় কেবল একটি সাধারণ ময়শ্চারাইজার যথেষ্ট নয়। তাই প্রথমে হালকা কোনো টোনার ব্যবহার করুন, তারপর ভিটামিন ‘সি’ বা হায়ালুরোনিক সিরাম লাগান। ভিটামিন ‘সি’যুক্ত সিরাম রোদে পোড়া ভাব দূর করতে এবং কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে। সবশেষে একটি ভালো মানের ময়শ্চারাইজার দিন। যাদের ত্বক বেশি শুষ্ক, তাদের জন্য রূপ বিশেষজ্ঞ শারমিন কচির পরামর্শ টমেটো, কলা, শসা একসঙ্গে মিলিয়ে প্যাক তৈরি করে ইফতারের ঘণ্টাখানেক পর লাগিয়ে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। ত্বক শুষ্ক হলে নিয়মিত ময়শ্চারাইজিং ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ত্বকের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ ছাড়া দিনে চার থেকে পাঁচবার মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

ত্বকের জন্য রমজানে কার্যকর কিছু বিশেষ উপাদান

হায়ালুরোনিক অ্যাসিড: এটি একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার, যা নিজের ওজনের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি পানি ধরে রাখতে সক্ষম। রমজানে শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ করে এটি ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেটেড রাখে।

অ্যাভোকাডো অয়েল: এতে থাকা ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তর মজবুত করে এবং গভীরে গিয়ে আর্দ্রতা জোগায়। দীর্ঘ সময় রোজা রাখলেও এটি ত্বককে রুক্ষ বা খসখসে হওয়া থেকে রক্ষা করে।

রেটিনল: রাতের রুটিনে রেটিনল ব্যবহার করলে ত্বকের কোষ পুনর্গঠন ত্বরান্বিত হয় এবং বলিরেখা ও মেছতার দাগ দ্রুত হালকা হয়। এটি ত্বকের গঠন উন্নত করে ঈদের আগেই আপনাকে দেবে একটি মসৃণ ও দাগহীন উজ্জ্বল চেহারা।

ছবি: পেক্সেলস
ছবি: পেক্সেলস

ধাপে ধাপে রমজানের স্কিন কেয়ার রুটিন

ধাপ ১-ক্লিনজার: মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ক্ষারমুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার করা ভালো।

ধাপ ২-টোনার: টোনার ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রেখে ত্বককে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত করে।

ধাপ ৩-সিরাম: সকালে ভিটামিন ‘সি’ এবং রাতে এন্টি-এজিং সিরাম বা রেটিনল ব্যবহার করুন।

ধাপ ৪-আই ক্রিম: রমজানে ঘুমের ঘাটতিতে চোখের নিচে কালি বা ফোলা ভাব হতে পারে। তাই নিয়মিত আই ক্রিম ব্যবহার করুন। আই ক্রিম ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে লাগালে চোখের ক্লান্তি দ্রুত কমে।

ধাপ ৫-ময়শ্চারাইজার: আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী (তৈলাক্তদের জন্য জেল-বেসড এবং শুষ্কদের জন্য ক্রিম-বেসড) ময়শ্চারাইজার বেছে নিন।

ধাপ ৬-সান প্রোটেকশন: দিনের বেলা বাইরে বের হওয়ার অন্তত ১৫-২০ মিনিট আগে এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে।

মনে রাখবেন, রমজানের এ পবিত্র সময়ে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি ত্বকের যত্ন নেওয়াটাও খুব জরুরি, কারণ এটি আপনার আত্মবিশ্বাসেরই অংশ। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, বিশেষ করে প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি গ্রহণ এবং এই সহজ স্কিন কেয়ার রুটিন মেনে চললে আপনার ত্বক থাকবে সতেজ। ঈদের দিন আপনার সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বকেই হবে আপনার প্রকৃত আনন্দের প্রতিফলন।

