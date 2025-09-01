Ajker Patrika
কনভেনশন সেন্টার বাছাইয়ে যা খেয়াল রাখতে হবে

আল আমিন হুসাইন
ছবি কৃতজ্ঞতা: ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার লিমিটেড (আইসিসিএল), মিরপুর
এখনকার অনুষ্ঠানগুলো কেবল মিলনমেলা নয়; বরং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং, সংস্কৃতি বিনিময় এবং কমিউনিটি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। তাই কোনো অনুষ্ঠান সফল হবে কি না, তা অনেকাংশে ভেন্যু নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। বিয়ে, করপোরেট সেমিনার কিংবা সামাজিক সমাবেশ—যেকোনো আয়োজনেই ভেন্যুকে শুধু চারদেয়ালের সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকলে চলবে না; বরং পুরো অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে একে ভূমিকা রাখতে হবে।

এই অভিজ্ঞতা নেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে—

স্বপ্ন ধারণ করার মতো স্পেস

যেকোনো কনভেনশন হলের অসাধারণ হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করে তার পরিসর। ছোট পরিসরের বোর্ড মিটিং থেকে শুরু করে শতাধিক অতিথির জমকালো আয়োজন—যা-ই হোক, আধুনিক ভেন্যুর অবশ্যই এমন সক্ষমতা থাকতে হবে, যেন তা নানা ধরনের প্রয়োজন মেটাতে পারে। সেরা ভেন্যুগুলোতে তাই মডিউলার ডিজাইন থাকে,

যা ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়; হোক সেটা থিয়েটার স্টাইল কনফারেন্স, গোলটেবিল আলোচনা বা বৈঠক কিংবা কোনো প্রদর্শনী। এই অভিযোজন-ক্ষমতাই ইভেন্ট আয়োজনকারীদের বেশি আকর্ষণ করে। কারণ, তখন স্পেস অনুষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ না করে বরং তার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয়।

অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার মতো প্রযুক্তি

অসাধারণ ভেন্যুর আরেকটি অপরিহার্য উপাদান হলো উন্নত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, হাই রেজল্যুশন এলইডি স্ক্রিন, ডায়নামিক লাইটিং, নিখুঁত অ্যাকুস্টিকস, হাইস্পিড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি—এসব এখন আর বাড়তি কোনো সুবিধা নয়, বরং আবশ্যকীয় উপাদান। ভেন্যুটি এমনভাবে হতে হবে, যা অনুষ্ঠানের আবহ, প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে পূর্ণতা এনে দিতে পারে। এ ছাড়া ভেন্যুর একাধিক জায়গায় পাওয়ার আউটলেট এবং চার্জিং স্টেশন থাকা উচিত। এই মৌলিক বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে নিশ্চিত করলে হলের যেকোনো প্রান্তে বসে অতিথিরা সমানভাবে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন।

প্রিমিয়াম কালিনারি অভিজ্ঞতা ও আতিথেয়তা

একটি কনভেনশন হলের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে খাবার এবং সেবার মানের ওপর। মানুষ যখন কোনো অনুষ্ঠান থেকে বের হয়, তখন তারা বেশি আলোচনা করে খাবার ও সেবার মান নিয়ে। তাই সর্বোচ্চ মানের খাবার, উৎকৃষ্ট সেবা এবং নিখুঁত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার ক্ষমতাই একটি ভেন্যুর সাফল্যের মাপকাঠি। আতিথেয়তা এমন হতে হবে, যা উৎকর্ষের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সেরা ভেন্যুগুলো কেবল একটি নির্দিষ্ট জায়গা সরবরাহ করে না; বরং একই সঙ্গে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে ওঠে।

অবস্থান ও অ্যাকসেসিবিলিটি

একটি ভেন্যুকে অসাধারণ করে তোলে সেটির অবস্থান। যেকোনো আয়োজনের ক্ষেত্রে লোকেশন নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি আদর্শ কনভেনশন হলে যথেষ্ট পার্কিং স্পেস থাকতে হবে। এ ছাড়া এর অবস্থান পরিবহন কেন্দ্র এবং হোটেলের কাছাকাছি হতে হবে। এটি এমন হতে হবে, যেন প্রধান সড়ক ও গণপরিবহনগুলোতে খুব সহজে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ঢাকায় এ রকম অসাধারণ অনেক ভেন্যুর পর্যাপ্ত সুবিধার সুষম সমন্বয় রয়েছে। এ ধরনের কৌশলগত লোকেশন প্ল্যানিংয়ে আসলে বোঝা যায় সফল ইভেন্ট ইকোসিস্টেমের প্রতি তাদের গভীর বোঝাপড়ার প্রতিফলন।

সব মিলিয়ে, একটি কনভেনশন হল কেবল চারদেয়ালে ঘেরা মঞ্চ নয়; এটি সমাবেশ, উদ্‌যাপন ও সহযোগিতার প্রাণকেন্দ্র। ইভেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। তেমনি কনভেনশন হলগুলোকেও পরিবর্তিত প্রত্যাশা

ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যে ভেন্যুগুলো এক্সেলেন্সকে কোনো গন্তব্য হিসেবে নয়, বরং বিরতিহীন যাত্রা হিসেবে দেখে, তারাই এই খাতে সফল হবে।

