আজকের রাশিফল: প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে পিঠ বাঁচিয়ে চলা আজ জরুরি

আজকের রাশিফল: প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে পিঠ বাঁচিয়ে চলা আজ জরুরি
মেষ রাশি
আজ আপনার ভেতরের সুপারহিরো জাগ্রত হতে পারে, তবে ভুল করেও অফিসের বসকে নিজের ভিলেন ভাববেন না! কাজের জায়গায় অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাতে গিয়ে সহকর্মীর কফির কাপ উল্টে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা। আর্থিক বিষয়ে বলব, শপিং অ্যাপগুলো আজ ফোন থেকে আনইনস্টল করে দিন, নইলে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে চোখ দিয়ে শ্রাবণধারা বইবে। প্রেমে আজ কোনো বড়সড় রোমান্টিক ডায়লগ মারতে যাবেন না, উল্টো শুনতে হতে পারে ‘তুমি কি পাগল হয়েছ?’ আজ মাথা ঠান্ডা রেখে শুধুই মুড়ি-চা খান এবং শান্ত থাকুন।
বৃষ রাশি
আপনার রাশিচক্রে আলসেমির একটা বিশাল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আজ কাজের চেয়ে বিছানার কোল আপনাকে বেশি আকর্ষণ করবে। তবে সাবধান, কাজের ডেডলাইন কিন্তু আপনাকে তাড়া করছে! হঠাৎ কোনো পুরোনো বন্ধু ফোন করে অতীতের কোনো ধার শোধের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, তাই অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন এলে রিসিভ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দুপুরের খাবারের পর সামান্য ঘুম আপনার মনকে ভালো রাখতে পারে, কিন্তু সেটা যেন আট ঘণ্টার টানা ঘুমে পরিণত না হয়!
মিথুন রাশি
আজ আপনার জিবে একগাদা চটপটি আর আড্ডা ভর করেছে। যাকে পাবেন তাকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্ঞান দিয়ে যাবেন, কিন্তু সাবধান, কেউ যেন আপনার এই বিনামূল্যে পাওয়া উপদেশ শুনে বিরক্ত হয়ে চ্যাটাং করে কিছু না বলে দেয়! ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে যাবেন না, ব্লক খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সন্ধেবেলা নিজের প্রিয় মানুষকে একটি মিষ্টি কথা বললে রাতের খাবারটা অন্তত শান্তিতে কপালে জুটবে।
কর্কট রাশি
আজ সামান্য কথাতেই মন খারাপ করার এক অদ্ভুত রোগ আপনাকে চেপে ধরতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কারো সুন্দর ঘুরতে যাওয়ার ছবি দেখে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া বন্ধ করুন! আপনার গ্রহ বলছে, আপনার ভাগ্যও কম নয়, অন্তত আজ ঘরে বসে গরম গরম সিঙ্গাড়া পাওয়ার যোগ আছে। কর্মক্ষেত্রে অহেতুক আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো সিদ্ধান্তে সই করবেন না। বসের ঝারি খেলে সেটাকে ‘প্রসাদ’ ভেবে হজম করে নেওয়াই আজকের পরম ধর্ম।
সিংহ রাশি
সিংহ মশাই, আজ আপনার রাজার মতো ভাব থাকবে ঠিকই, কিন্তু রাজকোষে অর্থাৎ পকেটে টান পড়তে পারে। আয় কম কিন্তু ব্যয়ের পথ আয়নার চেয়েও পরিষ্কার। আয়না দেখে আজ নিজেকে একটু বেশি সময় দেবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, তবে অফিসে লেট হয়ে গেলে বস কিন্তু আপনার এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করবেন না! ভালোবাসার মানুষকে রাজকীয় কোনো উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার করবেন না, শেষে উপহারের বদলে শুধুই গোলাপ ফুল দিয়ে কাজ চালাতে হবে।
কন্যা রাশি
আজ আপনার নিখুঁত কাজ করার ভূত মাথায় চাপবে। ঘরের কোণের ধুলোবালি থেকে শুরু করে বসের ফাইলের বানান ভুল—সবকিছুর পেছনে লেগে থাকবেন। এতে লোকজনের প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে পিঠ বাঁচিয়ে চলা বেশি জরুরি হয়ে উঠবে, কারণ অতি-বিজ্ঞতা কারও সহ্য নাও হতে পারে। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য আজ বাইরের স্ট্রিট ফুড এড়িয়ে চলুন, নইলে সারাটা দিন বাথরুম আর বেডরুমের মাঝে রান-আউট হতে হতে কাটবে!
তুলা রাশি
ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার স্বভাব, কিন্তু আজ সিদ্ধান্তহীনতা আপনাকে বেশ দোলাচলে রাখবে। সকালে কী জামা পরবেন থেকে শুরু করে দুপুরে কী খাবেন—সবকিছুতেই পাঁচবার করে ভেবে সময় নষ্ট করবেন। প্রেমিকা বা সঙ্গী যদি জিজ্ঞেস করে ‘কোথায় যাবে?’, ভুল করেও বলবেন না ‘যেখানে তোমার ইচ্ছে’, কারণ এরপরের যুদ্ধটা কিন্তু বেশ ভয়ঙ্কর হবে! টাকা-পয়সার দিকটা মোটামুটি ঠিকঠাক, তবে লটারি কাটার কথা চিন্তা করবেন না।
বৃশ্চিক রাশি
আজ আপনার গোয়েন্দা মন অত্যন্ত সক্রিয় থাকবে। অন্যের সিডিউল বা ফোন নজরদারি করার একটা গোপন ইচ্ছে জাগতে পারে। তবে সাবধান, সত্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিজেরই গোপন কোনো কীর্তি ফাঁস হয়ে যেতে পারে! কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে কোনো পরিকল্পনা করতে পারে, তবে আপনার একটা হাসিই তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আজ রাতে রহস্যময় কিছু না ভেবে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে সোজা ঘুমিয়ে পড়ুন।
ধনু রাশি
আজ আপনার মন এক জায়গায় থিতু থাকবে না। ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে কোনো পাহাড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করবে, কিন্তু বাস্তব আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যাংক ব্যালেন্স মাত্র তিন অঙ্কের! কাজেই অহেতুক কল্পনার জগতে না ভেসে অফিসের টেবিলে মন দিন। কোনো সহকর্মী আজ আপনাকে বিনাপয়সায় কফি খাওয়াতে পারে, সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি মধ্যম, তবে পার্টনারকে নিয়ে কোনো হাসির গল্প শেয়ার করলে পরিবেশ হালকা থাকবে।
মকর রাশি
আজ আপনাকে দেখতে অনেকটা ‘ওয়ার্কাহোলিক’ রোবটের মতো মনে হতে পারে। কাজ, কাজ আর কাজ! কিন্তু গ্রহেরা বলছে, একটু জিরিয়ে নিন। অতিরিক্ত কাজের চাপে ল্যাপটপের আগেই হয়তো আপনার নিজের ব্যাটারি লো হয়ে যাবে। পরিবারের লোকজনকে একটু সময় দিন, নইলে তারা ভুলে যেতে পারে আপনি এই বাড়িরই সদস্য! আর্থিক বিষয়ে দিনটি শুভ, হঠাৎ কোথাও আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন যা দেখে মুখে হাসি ফুটবে।
কুম্ভ রাশি
আজ আপনার মাথায় কোনো মহাজাগতিক আইডিয়া আসতে পারে, যা শুনে সাধারণ মানুষ হয়তো আপনাকেই এলিয়েন ভেবে বসবে! নিজের চিন্তাগুলোকে আপাতত নিজের মধ্যেই রাখুন, বসের সামনে আজ নতুন কোনো বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা না করাই ভালো। সোশ্যাল মিডিয়ায় অচেনা কারো সঙ্গে প্রেমে জড়ানোর ঝোঁক বাড়তে পারে, সাবধান—প্রোফাইল পিকচারের পেছনে কোনো মায়াজাল লুকিয়ে থাকতে পারে!
মীন রাশি
আজ আপনি দিবাস্বপ্নের মহাসাগরে সাঁতার কাটবেন। বাস্তবে যা ঘটছে না, তা নিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকা আপনার পুরোনো স্বভাব, আজ সেটা একটু কমান। কাজের জায়গায় বসের ডায়লগ মন দিয়ে শুনুন, না হলে শেষে ‘হ্যাঁ স্যার’ বলতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজ দিনটি চমৎকার, সঙ্গীকে নিয়ে কোনো ক্যাফেতে গিয়ে এক কাপ চা আর হালকা আড্ডা আপনার মন ভালো করে দেবে।