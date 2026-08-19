Ajker Patrika
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শরতের শুরুতে অন্দরমহল সাজাতে যা করবেন, করবেন না

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শরতের শুরুতে অন্দরমহল সাজাতে যা করবেন, করবেন না
ঘরের অন্যান্য জায়গায় উজ্জ্বল বা গাঢ় রঙের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও শোয়ার ঘরে স্নিগ্ধ নিরপেক্ষ শেড বেছে নেওয়াই নিরাপদ। ছবি: পেক্সেলস

ঘর হলো আমাদের শান্তির আশ্রয়। যেখানে সব ক্লান্তি ভুলে স্বস্তি খুঁজি। তবে লালন করা কিছু ভুল সজ্জার কারণে অনেক সময় সেই শান্তির জায়গা অশান্ত বা বিষাদময় হয়ে উঠতে পারে। আবহাওয়ার পরিবর্তন বা ঋতুবদলের এই সময়ে তাই বেডরুমের চেনা রূপ বদলে ফেলার উপযুক্ত সুযোগ। শরতের শুরুতে তাই নতুন করে সাজিয়ে তুলুন অন্দরমহল। কিন্তু তার আগে ঘরটিকে আরও বেশি সুসংহত, আরামদায়ক ও চোখজুড়ানো করে তুলতে ঠিক কোন ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন এবং কী পরিবর্তন আনবেন, তা জেনে নিন।

আলো ও আয়নার নিখুঁত মেলবন্ধন

ঘরের মানসিক আবহ অনেকটাই নির্ভর করে আলোর ব্যবহার ও দেয়ালের সাজের ওপর। মনে রাখবেন, ঘরের অন্যান্য জায়গায় উজ্জ্বল বা গাঢ় রঙের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও শোয়ার ঘরে স্নিগ্ধ, নিরপেক্ষ শেড বেছে নেওয়াই নিরাপদ।

আয়নার জায়গা নির্বাচন

ফেং শুইয়ের মতে, ঘুমানোর সময় সরাসরি নিজের প্রতিফলন দেখা নেতিবাচক। এই তত্ত্ব হলো একটি প্রাচীন চীনা বাস্তুবিদ্যা বা পরিবেশ বিন্যাস প্রথা। এর মূল লক্ষ্য হলো ঘরের ভেতর ইতিবাচক শক্তি বা ‘চি’-এর সঠিক প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতির পাঁচ শক্তি অর্থাৎ আকাশ, মাটি, আগুন, ধাতু ও পানির ভারসাম্য বজায় রেখে জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনা। কিন্তু এই তত্ত্ব বাদ দিলেও নান্দনিকভাবে এটি ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাই আয়না বেড সাইড বা পাশের দেয়ালে ঝোলানোই ভালো।

রঙের প্যালেট ঠিক রেখে বিভিন্ন ইউনিক আসবাবের সংমিশ্রণ ঘটালে ঘরটি আধুনিক দেখায়। ছবি: পেক্সেলস
রঙের প্যালেট ঠিক রেখে বিভিন্ন ইউনিক আসবাবের সংমিশ্রণ ঘটালে ঘরটি আধুনিক দেখায়। ছবি: পেক্সেলস

ছবি ঝোলানোর নিয়ম

বিছানার ওপর ছবি টাঙালে তা অতিরিক্ত উঁচুতে না ঝুলিয়ে বিছানার কাছাকাছি দূরত্বে রাখুন, যাতে অনুপাত ঠিক থাকে।

আলোকসজ্জার কৌশল

ঘরের মাঝখানের সিলিং ফ্যানে লাইট লাগানো বা চোখধাঁধানো স্পটলাইটে পড়ার অভ্যাস বদলে ফেলুন। এর বদলে মানানসই উচ্চতার সুন্দর ডিজাইনের টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করুন। খেয়াল রাখুন বাল্ব যেন সরাসরি বাইরে বেরিয়ে না থাকে এবং আলোর তাপমাত্রা যেন আরামদায়ক হয়।

আসবাব ও পরিমাপের ভারসাম্য

আসবাবের ভুল পরিমাপ বা অতিরিক্ত জিনিস ঘরের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। তাই বেডরুমের আকারের সঙ্গে আসবাবের পরিমাপ মেলা অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত বড় বা ছোট আসবাব ঘরে বেখাপ্পা দেখায়। ঘরে অতিরিক্ত আসবাব ও অগোছালো জিনিস থাকলে প্রশান্তি বিনষ্ট হয়। আবার একেবারে ফাঁকা রাখলে ঘরটিকে বরফের মতো ঠান্ডা ও শীতল মনে হতে পারে। হুবহু একই রং ও ডিজাইনের আসবাবের সেট এখন পুরোনো ফ্যাশন। বরং রঙের প্যালেট ঠিক রেখে বিভিন্ন ইউনিক আসবাবের সংমিশ্রণ ঘটালে ঘরটি আধুনিক দেখায়।

ভাদ্র মাসে বদলে ফেলুন অন্দরের রূপভাদ্র মাসে বদলে ফেলুন অন্দরের রূপ

বিছানা এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের সঠিক রূপ

বিছানাই যেহেতু বেডরুমের মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাই এটি গুছিয়ে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফেং শুই তত্ত্ব অনুযায়ী, বিছানাকে ঘরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান অবস্থানে রাখতে হবে। এটি দরজার মুখোমুখি না রেখে দরজার তির্যক বা ডায়াগনাল অবস্থানে রাখা উচিত। পাশাপাশি বিছানার মাথার অংশটি যেন ভোরের উদীয়মান সূর্যের দিকে বা পূর্ব দিকে থাকে। ফ্রেমের মাপ না দেখে বড় ম্যাট্রেস কেনা মস্ত ভুল। বড় ম্যাট্রেস চাইলে ফ্রেমও বদলে নিন। পাশাপাশি বালিশ রাখার পর হেডবোর্ড যদি ঢেকে যায়, তবে বুঝতে হবে তা ছোট। একটি দৃষ্টিনন্দন বড় হেডবোর্ড ঘরের পুরো রূপ বদলে দিতে পারে। বিছানায় ছোট বালিশ শিশুদের ঘরের জন্য ঠিক হলেও বড়দের জন্য দুটি বড় মাপের বালিশ থাকা নান্দনিক ও আরামদায়ক। তবে অলংকৃত বা ডেকোরেটিভ বালিশে তিন স্তরের বেশি ঢাকবেন না। খুব বেশি হলে বিছানা গোছানো ঝামেলার হয়ে ওঠে। পুরোনো, ক্ষয়ে যাওয়া চাদর ঘর প্রাণহীন করে তোলে। তাই এই ঋতুতে নতুন, পরিষ্কার ও সতেজ বেডিং ব্যবহার করে ঘরে আনুন ফ্রেশ অনুভূতি।

রং নির্বাচন ও তার অর্থ

ফেং শুই শাস্ত্র অনুযায়ী, বেডরুমের দেয়াল বা ডেকোরেশনে নির্দিষ্ট কিছু রঙের ব্যবহার বিশেষ শক্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

ঘরবাড়ি ধুলাবালিমুক্ত রাখতেঘরবাড়ি ধুলাবালিমুক্ত রাখতে

সবুজ: গাছপালা ও প্রকৃতির প্রতীক। এটি জীবনে বিকাশ, বৃদ্ধি ও নতুন প্রাণশক্তির সূচনা নির্দেশ করে।

সাদা: শুভকামনা, ভাগ্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

হলুদ: মন আনন্দিত ও উৎফুল্ল করে তোলে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘায়ুর প্রতীক।

কালো: বিশ্রাম, মন শান্ত করা এবং চিন্তাভাবনার পূর্ণতা বা স্ফটিকীকরণের প্রতীক।

ঋতুবদলের এই সময়ে সামান্য কিছু ভুল শুধরে নিলেই আপনার বেডরুম ফিরে পাবে নতুন জীবন, হয়ে উঠবে প্রশান্তির আসল ঠিকানা।

সূত্র: হাউস বিউটিফুল ও অন্যান্য

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