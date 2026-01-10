আজকের রাশিফল: অফিসের বস বেশি খাটিয়ে ক্রেডিট নিয়ে যাবে, ব্যবসায় মন্দা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার কর্মজীবনে উন্নতির যোগ আছে, কিন্তু অফিসের ‘খিটমিটে’ বসের থেকে সাবধান! তিনি আজ আপনাকে দিয়ে অতিরিক্ত খাটিয়ে নিতে পারেন এবং ক্রেডিট নিজে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাই বসকে দেখলেই খুব ব্যস্ত থাকার ভান করুন। আপনার সাহস আজ তুঙ্গে থাকবে, তবে সেই সাহস নিয়ে পাড়ার বড় ভাইয়ের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। সহকর্মীর কাছ থেকে কলম ধার নেবেন না, ফেরত দেওয়ার কথা আপনার মনে থাকবে না এবং তারা আপনাকে ‘কলম-চোর’ উপাধি দিতে পারে।
বৃষ
আত্মবিশ্বাস আপনার শক্তি, তবে সেটা যেন আবার ‘ওভার কনফিডেন্স’ না হয়ে যায়। ব্যবসায় ধকল যাবে, কিন্তু দিন শেষে বিরিয়ানির প্যাকেট আপনার সব ক্লান্তি দূর করে দেবে। আজ বাড়িতে পুরোনো কোনো ঝগড়া নতুন করে শুরু হতে পারে, তাই সময় থাকতেই ইয়ারফোন কানে দিয়ে গান শুনুন। পুরোনো পাওনাদারের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হতে পারে, ছাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন অথবা উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করুন। পকেটে একটা দশ টাকার নোট রাখুন, পাওনাদারকে ধরিয়ে দিয়ে পালাতে হতে পারে।
মিথুন
আজ গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রস্তাব আসতে পারে, সেটা বিয়ের হোক বা মাল্টি-লেভেল মার্কেটিংয়ের! বাড়িতে সবাই আপনার ওপর খুশি থাকবে, যদি একটু মুখ বন্ধ রাখেন। আপনার সৃজনশীলতা আজ বেড়ে যাবে, তাই ফেসবুকে লম্বা স্ট্যাটাস লিখে লোকদের বিরক্ত করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপে আসা সব ফরওয়ার্ড মেসেজ বিশ্বাস করবেন না, বিশেষ করে ‘এই মেসেজ ১০ জনকে পাঠালে লটারি জিতবেন’ টাইপ কিছু। ফেসবুকিং কমাতে ফোনের চার্জ ৮০ পারসেন্টের বেশি রাখবেন না।
কর্কট
শত্রুরা আজ একটু ঝিমিয়ে থাকবে। তবে ঘরে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো অলসতা। আজ খরচ একটু বেশি হতে পারে—হয়তো অনলাইনে কিছু অর্ডার করে বসবেন, যা আপনার কোনো দিন কাজে লাগবে না। ডায়েট করার কথা ভুলে আজ আবার চপ-শিঙাড়া খেয়ে ফেলবেন না। মনে রাখবেন, পেট এক ইঞ্চি বাড়লে সম্মান দুই ইঞ্চি কমে। জিব সামলাতে না পারলে মানিব্যাগটি আলমারিতে তালা মেরে চাবিটি মায়ের কাছে দিয়ে দিন।
সিংহ
আপনার আচরণ আজ এতটাই ‘স্মার্ট’ হবে, যে কেউ প্রেমে পড়ে যেতে পারে। তবে আয়নায় বেশি তাকাবেন না, অফিসের কাজে দেরি হয়ে যাবে। আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আজ প্রবল, কিন্তু সেটা শুধু আড্ডার সময় খাবারের অর্ডার দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। অফিসের গ্রুপে ভুলেও বসের বিরুদ্ধে কোনো মিম পাঠাবেন না, অ্যাডমিন আজ বেশ সিরিয়াস। সেলফি তোলার বদলে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা আজ বন্ধ রাখুন।
কন্যা
স্ত্রীর সঙ্গে সুখ ভাগ করে নিন, দুঃখ ভাগ করলে কিন্তু লিস্ট লম্বা হতে পারে! ব্যবসার কাজে আজ উন্নতির যোগ আছে, তবে শেয়ারবাজারে আজ ভাগ্য পরীক্ষা না করাই ভালো। আজ আপনার নিখুঁত হওয়ার বাতিক অন্যদের বিরক্ত করতে পারে। আজ আপনার পেট একটু বিদ্রোহ করতে পারে, রাস্তার খোলা খাবার বা ঝাল বেশি দেওয়া ফুচকা এড়িয়ে চলুন। আজ সবকিছুর ভুল না ধরে চুপচাপ হাসিমুখে বসে থাকুন।
তুলা
আপনি আজ ভারসাম্য বজায় রাখতে ওস্তাদ হবেন। ক্রেতাদের সঙ্গে মিষ্টি কথায় ডিল ফাইনাল করতে পারবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কিছু জট কাটতে পারে। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে আজ একটু দোদুল্যমান অবস্থা তৈরি হতে পারে। নতুন জুতার দিকে তাকাতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন না। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের দিকে চেয়ে থাকবেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনবার লম্বা শ্বাস নিন, যাতে কনফিউশন কমে।
বৃশ্চিক
আর্থিক দিক থেকে আজ আপনি বেশ সফল। তবে প্রেমের দিক থেকে একটু খরা চলতে পারে। প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হতে পারেন, যদি প্রতিদ্বন্দ্বীরা আজ অসুস্থ হয়ে বাড়িতে বসে থাকে। আপনার রহস্যময় আচরণ আজ অন্যদের কৌতূহলী করবে। অপরিচিত লোকের থেকে লিফট নেবেন না, বিশেষ করে যদি তার বাইকের সাইলেন্সার দিয়ে ভয়ংকর আওয়াজ বেরোয়। হাসার চেষ্টা করুন, মানুষ আপনাকে দেখে ভয় পাচ্ছে!
ধনু
সামাজিক সম্মান বাড়বে, লোকে আপনাকে ‘জ্ঞানপাপী’ ভাবলেও মুখে কিছু বলবে না। দান-ধ্যান করার ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু পকেট চেক করলেই সেই ইচ্ছা মরে যাবে। ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে, তবে সেটা বিছানা থেকে বারান্দা পর্যন্ত হওয়াই শ্রেয়। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো তর্কে জড়াবেন না, বেকার সময় এবং ডেটা দুটোই নষ্ট। আজ কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না, উল্টো ঝাড়ি খাওয়ার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ।
মকর
ব্যবসা একটু মন্দা যেতে পারে, কিন্তু আপনার হাসি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় প্রচুর হাসাহাসি হবে এবং আপনিই আড্ডার প্রাণকেন্দ্র হবেন। শিল্পীদের জন্য দিনটি দারুণ, তবে সেটা বাথরুম সিঙ্গারদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ব্যাংকের লোন শোধ করার কথা ভাবুন, না হলে ম্যানেজার স্বপ্নে এসে তাগাদা দেবে। আজ অন্তত ৫ মিনিট কাজের কথা চিন্তা না করে শান্ত হয়ে বসুন।
কুম্ভ
বাড়ির ছোটখাটো মেরামত বা কনস্ট্রাকশন কাজে অগ্রগতি হবে। অনেক দিন ধরে আটকে থাকা টাকা আজ হাতে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে, তবে আজ আপনার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য কোনো ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সাবধানে ড্রাইভ করুন, রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ আজ একটু বেশিই কর্মতৎপর এবং আপনার হেলমেট বা লাইসেন্স চেক করতে ব্যাকুল। জিমের পোশাক পরে আয়নার সামনে একটা ছবি তুলুন, অন্তত মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে।
মীন
শেয়ারবাজারে বড় প্রত্যাশা করবেন না, ছোট লাভে খুশি থাকুন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক, তবে রেস্তোরাঁর বিল দেওয়ার সময় আপনার ‘মানিব্যাগ ভুলে রেখে আসা’র পুরোনো নাটক আজ কাজ না-ও করতে পারে। পাশের বাড়ির আন্টির কুশল জানার দরকার নেই, নিজের কাজে মন দিন; না হলে ঘরের খবর বাইরে চলে যাবে। আজ পানি একটু বেশি খান, মাথা ঠান্ডা থাকবে।
