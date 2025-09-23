ইউরোপের ধনী দেশ লুক্সেমবার্গে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদনের প্রক্রিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
লুক্সেমবার্গ একটি সমৃদ্ধ এবং বহুভাষিক দেশ। পশ্চিম ইউরোপের এই ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ হিসেবে পরিচিত। এর শক্তিশালী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো ব্যাংকিং, আর্থিক পরিষেবা এবং ইস্পাতশিল্প। পেশাদার ব্যক্তি এবং পরিবার নিয়ে বসবাসের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে এই দেশ।
লুক্সেমবার্গে দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের পরিকল্পনা করলে স্থায়ী বসবাসের (পিআর) অনুমতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। একটি অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদি ভিসার বিপরীতে এই পিআর আপনাকে আইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশে থাকার এবং কাজ করার অধিকার দেয়। এটি পাওয়ার জন্য টানা ৫ বছর বৈধ অনুমতির ভিত্তিতে লুক্সেমবার্গে বসবাস করতে হবে।
যোগ্যতার মানদণ্ড
স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য একজন আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।
টানা ৫ বছরের বৈধ বসবাস: আপনাকে অবশ্যই লুক্সেমবার্গে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট, ব্লু কার্ড বা অন্য কোনো ধরনের দীর্ঘমেয়াদি আবাসিক অনুমতির অধীনে একটানা পাঁচ বছর বসবাস করতে হবে।
পর্যাপ্ত এবং স্থিতিশীল আয়: আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে বসবাসের সময় আপনার জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত আয় ছিল। এর অর্থ হলো, আপনাকে অবশ্যই একটি স্থিতিশীল চাকরির চুক্তি বা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় দেখাতে হবে, যা লুক্সেমবার্গের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট।
বৈধ স্বাস্থ্যবিমা: বসবাসের পুরো সময় আপনার একটি বৈধ এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ থাকা আবশ্যক।
অপরাধের রেকর্ড না থাকা: আবেদনকারীর একটি পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার প্রমাণ দিতে হবে। আপনাকে অবশ্যই লুক্সেমবার্গে বসবাসের সময়কালের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।
সামাজিক সম্পর্ক: লুক্সেমবার্গের সমাজে আপনার একীভূত হওয়ার প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সাধারণত দুটি বিষয়ের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে: ফরাসি, জার্মান বা লুক্সেমবার্গিশ ভাষার একটি নির্দিষ্ট স্তরের জ্ঞান (সাধারণত A2 বা B1 স্তর) ; দেশটির সংস্কৃতি, আইন এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান, যা সামাজিক একীকরণ প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।
উপযুক্ত আবাসন: আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনার জন্য উপযুক্ত এবং স্থিতিশীল আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন একটি বৈধ ভাড়া চুক্তি বা নিজের কেনা সম্পত্তির দলিল।
বৈধ পাসপোর্ট এবং আবাসিক অনুমতি: আবেদনের সময় আপনার একটি বৈধ পাসপোর্ট এবং বসবাসের সময়কালের সমস্ত বৈধ আবাসিক অনুমতির প্রমাণপত্র থাকতে হবে।
অনুবাদ এবং নথিপত্র: ফ্রান্স, জার্মান বা ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লেখা নথিগুলোর জন্য একজন স্বীকৃত অনুবাদকের দ্বারা করা অফিশিয়াল অনুবাদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
কীভাবে আবেদন করবেন
স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদন প্রক্রিয়াটি সাধারণত MyGuichet.lu পোর্টালে সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে অনুসরণ করা হয়।
ধাপ ১: যোগ্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ
প্রথমেই আপনার যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা যাচাই করুন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে:
একটি বৈধ এবং সাম্প্রতিক পাসপোর্ট।
আপনার আয়ের প্রমাণপত্র (যেমন—বেতন স্লিপ, চাকরির চুক্তি বা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট)।
লুক্সেমবার্গে আপনার বসবাসের সময়কালের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।
আপনার আবাসন প্রমাণের জন্য ভাড়া চুক্তি বা সম্পত্তির দলিল।
সামাজিক একীকরণের প্রমাণপত্র (ভাষা কোর্স বা সামাজিক একীকরণ প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট)।
স্বাস্থ্যবিমার প্রমাণপত্র।
জয়েন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি সেন্টার (CCSS) থেকে একটি অ্যাফিলিয়েশন সার্টিফিকেট।
ধাপ ২: MyGuichet. lu পোর্টালে আবেদন জমা দেওয়া
MyGuichet. lu হলো লুক্সেমবার্গের সরকারি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এই পোর্টালে আপনার সমস্ত নথিপত্র আপলোড করে আবেদন ফর্মটি পূরণ এবং জমা দিতে হবে। এই প্ল্যাটফর্ম আবেদন প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে তোলে।
ধাপ ৩: আবেদন ফি প্রদান
আবেদন ফরম জমা দেওয়ার সময়, ৮০ পাউন্ডের একটি বেসিক ফি দিতে হবে। নথিপত্র অনুবাদ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক খরচের জন্য অতিরিক্ত খরচ হতে পারে।
ধাপ ৪: অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা
আবেদন জমা দেওয়ার পর, ইমিগ্রেশন ডিরেক্টরেট (Immigration Directorate) আপনার আবেদন পর্যালোচনা করবে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এই সময়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আপনার কাছে অতিরিক্ত নথিপত্র বা তথ্যের জন্য অনুরোধ আসতে পারে।
ধাপ ৫: বায়োমেট্রিক ডেটা জমা দেওয়া
আবেদন অনুমোদিত হলে আপনাকে বায়োমেট্রিক ডেটা, যেমন আঙুলের ছাপ এবং একটি ছবি জমা দেওয়ার জন্য ইমিগ্রেশন ডিরেক্টরেটের সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে হবে।
ধাপ ৬: পারমানেন্ট রেসিডেন্সি (পিআর) পারমিট গ্রহণ
বায়োমেট্রিক ডেটা জমা দেওয়ার পর আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি কার্ড ডাকযোগে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। এই কার্ড লুক্সেমবার্গে আপনার স্থায়ী বসবাসের এবং কাজ করার বৈধ প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।
লুক্সেমবার্গ একটি সমৃদ্ধ এবং বহুভাষিক দেশ। পশ্চিম ইউরোপের এই ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ হিসেবে পরিচিত। এর শক্তিশালী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো ব্যাংকিং, আর্থিক পরিষেবা এবং ইস্পাতশিল্প। পেশাদার ব্যক্তি এবং পরিবার নিয়ে বসবাসের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে এই দেশ।
লুক্সেমবার্গে দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের পরিকল্পনা করলে স্থায়ী বসবাসের (পিআর) অনুমতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। একটি অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদি ভিসার বিপরীতে এই পিআর আপনাকে আইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশে থাকার এবং কাজ করার অধিকার দেয়। এটি পাওয়ার জন্য টানা ৫ বছর বৈধ অনুমতির ভিত্তিতে লুক্সেমবার্গে বসবাস করতে হবে।
যোগ্যতার মানদণ্ড
স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য একজন আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।
টানা ৫ বছরের বৈধ বসবাস: আপনাকে অবশ্যই লুক্সেমবার্গে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট, ব্লু কার্ড বা অন্য কোনো ধরনের দীর্ঘমেয়াদি আবাসিক অনুমতির অধীনে একটানা পাঁচ বছর বসবাস করতে হবে।
পর্যাপ্ত এবং স্থিতিশীল আয়: আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে বসবাসের সময় আপনার জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত আয় ছিল। এর অর্থ হলো, আপনাকে অবশ্যই একটি স্থিতিশীল চাকরির চুক্তি বা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় দেখাতে হবে, যা লুক্সেমবার্গের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট।
বৈধ স্বাস্থ্যবিমা: বসবাসের পুরো সময় আপনার একটি বৈধ এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ থাকা আবশ্যক।
অপরাধের রেকর্ড না থাকা: আবেদনকারীর একটি পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার প্রমাণ দিতে হবে। আপনাকে অবশ্যই লুক্সেমবার্গে বসবাসের সময়কালের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।
সামাজিক সম্পর্ক: লুক্সেমবার্গের সমাজে আপনার একীভূত হওয়ার প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সাধারণত দুটি বিষয়ের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে: ফরাসি, জার্মান বা লুক্সেমবার্গিশ ভাষার একটি নির্দিষ্ট স্তরের জ্ঞান (সাধারণত A2 বা B1 স্তর) ; দেশটির সংস্কৃতি, আইন এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান, যা সামাজিক একীকরণ প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।
উপযুক্ত আবাসন: আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনার জন্য উপযুক্ত এবং স্থিতিশীল আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন একটি বৈধ ভাড়া চুক্তি বা নিজের কেনা সম্পত্তির দলিল।
বৈধ পাসপোর্ট এবং আবাসিক অনুমতি: আবেদনের সময় আপনার একটি বৈধ পাসপোর্ট এবং বসবাসের সময়কালের সমস্ত বৈধ আবাসিক অনুমতির প্রমাণপত্র থাকতে হবে।
অনুবাদ এবং নথিপত্র: ফ্রান্স, জার্মান বা ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লেখা নথিগুলোর জন্য একজন স্বীকৃত অনুবাদকের দ্বারা করা অফিশিয়াল অনুবাদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
কীভাবে আবেদন করবেন
স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদন প্রক্রিয়াটি সাধারণত MyGuichet.lu পোর্টালে সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে অনুসরণ করা হয়।
ধাপ ১: যোগ্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ
প্রথমেই আপনার যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা যাচাই করুন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে:
একটি বৈধ এবং সাম্প্রতিক পাসপোর্ট।
আপনার আয়ের প্রমাণপত্র (যেমন—বেতন স্লিপ, চাকরির চুক্তি বা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট)।
লুক্সেমবার্গে আপনার বসবাসের সময়কালের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।
আপনার আবাসন প্রমাণের জন্য ভাড়া চুক্তি বা সম্পত্তির দলিল।
সামাজিক একীকরণের প্রমাণপত্র (ভাষা কোর্স বা সামাজিক একীকরণ প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট)।
স্বাস্থ্যবিমার প্রমাণপত্র।
জয়েন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি সেন্টার (CCSS) থেকে একটি অ্যাফিলিয়েশন সার্টিফিকেট।
ধাপ ২: MyGuichet. lu পোর্টালে আবেদন জমা দেওয়া
MyGuichet. lu হলো লুক্সেমবার্গের সরকারি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এই পোর্টালে আপনার সমস্ত নথিপত্র আপলোড করে আবেদন ফর্মটি পূরণ এবং জমা দিতে হবে। এই প্ল্যাটফর্ম আবেদন প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে তোলে।
ধাপ ৩: আবেদন ফি প্রদান
আবেদন ফরম জমা দেওয়ার সময়, ৮০ পাউন্ডের একটি বেসিক ফি দিতে হবে। নথিপত্র অনুবাদ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক খরচের জন্য অতিরিক্ত খরচ হতে পারে।
ধাপ ৪: অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা
আবেদন জমা দেওয়ার পর, ইমিগ্রেশন ডিরেক্টরেট (Immigration Directorate) আপনার আবেদন পর্যালোচনা করবে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এই সময়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আপনার কাছে অতিরিক্ত নথিপত্র বা তথ্যের জন্য অনুরোধ আসতে পারে।
ধাপ ৫: বায়োমেট্রিক ডেটা জমা দেওয়া
আবেদন অনুমোদিত হলে আপনাকে বায়োমেট্রিক ডেটা, যেমন আঙুলের ছাপ এবং একটি ছবি জমা দেওয়ার জন্য ইমিগ্রেশন ডিরেক্টরেটের সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে হবে।
ধাপ ৬: পারমানেন্ট রেসিডেন্সি (পিআর) পারমিট গ্রহণ
বায়োমেট্রিক ডেটা জমা দেওয়ার পর আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি কার্ড ডাকযোগে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। এই কার্ড লুক্সেমবার্গে আপনার স্থায়ী বসবাসের এবং কাজ করার বৈধ প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।
বার্গার, পিৎজা, চিকেন ফ্রাই; অর্থাৎ ফাস্ট ফুড নামে পরিচিত খাবারগুলো ছাড়া পৃথিবীর কথা চিন্তা করলে সবকিছু পানসে লাগতে থাকবে। তাই তো? অথচ এগুলোর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ নানান কথা শুনতে হয় আমাদের। হ্যাঁ, পৃথিবীতে ফাস্ট ফুডের অস্তিত্বকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি এর নেতিবাচকতাকেও।৩ ঘণ্টা আগে
বাজার করতে ভুলে গেছেন? সন্ধ্যায় রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখেন, চিংড়ি ছাড়া কোনো মাছ নেই। তাহলে? বাড়িতে শাপলা আর কচুর মুখি থেকে থাকলে চিংড়ি দিয়েই রান্না করা যাবে সুস্বাদু দুই পদ। আপনাদের জন্য সর্ষে চিংড়ি শাপলা ও কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।১ দিন আগে
এবার পূজায় না হয় আপনিই মায়ের সাজপোশাকের পরিকল্পনা করলেন! পূজার এ কদিন তিনি কোন রঙের শাড়ি পরবেন, তার একটা খসড়া তৈরি করুন। তারপর সে অনুযায়ী শাড়ির জোগাড়যন্ত্র করে চমকে দিন বাড়ির মধ্যমণি এই মানুষকে।১ দিন আগে
প্রতীক্ষার প্রহর ফুরিয়েছে। দুর্গাপূজার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঘরে ঘরে দেবী আগমনের অপেক্ষা। পূজার ছুটির এই কদিন পুরো বাড়ি আনন্দে মেতে থাকে। পূজার কাজ, পরিবারের সবার জন্য কেনাকাটা, উঠোনে আলপনা দেওয়া, মিষ্টি তৈরি, পূজার ভোজ রান্না—আরও কত কাজ! তবে পূজার এই সময়টা প্রণয়িনীদের...১ দিন আগে