আবুল খায়ের গ্রুপে ৫০০ জনের চাকরি

আবুল খায়ের গ্রুপে ৫০০ জনের চাকরি

জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘এসআর এবং পিএসও’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা: এসআর এবং পিএসও, ৫০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর।

এসআরের দায়িত্ব: রিটেইল আউটলেট থেকে অ্যাপের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ; কোম্পানি প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; বিক্রেতা এবং পরিবেশকের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

পিএসওর দায়িত্ব: পাইকারি বিক্রেতা ও স্টার আউটলেট থেকে অ্যাপের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার সংগ্রহ; কোম্পানি প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; বিক্রেতা এবং পরিবেশকের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

বেতন: পিএসও পদের বেতন ১৫,০০০-২২,০০০ টাকা (গ্রেডভিত্তিক) এবং এসআর পদের বেতন ১১,০০০-২২,০০০ টাকা (গ্রেডভিত্তিক)।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সাক্ষাৎকারের সময়: ৯ আগস্ট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হবে। চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। উপরোক্ত লিংকে ভিজিট করে সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

