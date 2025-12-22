Ajker Patrika
বেসরকারি

গাজী গ্রুপের অধীনে চাকরি, বেতন ২৫–৩০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (সেলস্ এন্ড মার্কেটিং)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২২-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

