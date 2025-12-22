পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ, (পারচেজ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (এমই/অটোমোবাইল)।
অন্যান্য যোগ্যতা: অটোমোবাইলে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ, (পারচেজ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (এমই/অটোমোবাইল)।
অন্যান্য যোগ্যতা: অটোমোবাইলে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ, (পারচেজ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (এমই/অটোমোবাইল)।
অন্যান্য যোগ্যতা: অটোমোবাইলে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ, (পারচেজ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (এমই/অটোমোবাইল)।
অন্যান্য যোগ্যতা: অটোমোবাইলে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সাব-এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: কনটেন্ট তৈরি ও স্ক্রিপ্ট লেখায় দক্ষ হতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ভিডিও এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো ও আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা থাকতে হবে। কপিরাইট ইস্যু ও সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্টকাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত এই [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সাব-এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: কনটেন্ট তৈরি ও স্ক্রিপ্ট লেখায় দক্ষ হতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ভিডিও এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো ও আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা থাকতে হবে। কপিরাইট ইস্যু ও সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্টকাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত এই [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ, (সিএমএসএমই স্মল বিজনেস ডিপার্টমেন্ট)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ, (সিএমএসএমই স্মল বিজনেস ডিপার্টমেন্ট)।
পদসংখ্যা: ৫০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (সেলস্ এন্ড মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: ২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (সেলস্ এন্ড মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: ২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ, (ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (বি.ফার্ম/এম.ফার্ম)।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে (এমএস অফিস) দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, ছুটির ভাড়া সহায়তা, লাভ বোনাস, ছুটি নগদীকরণ, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমা, দুপুরের খাবার সুবিধা, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা এবং সাপ্তাহিক ২ দিন (শুক্র-শনিবার) ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং বিভাগে প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ, (ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (বি.ফার্ম/এম.ফার্ম)।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে (এমএস অফিস) দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, ছুটির ভাড়া সহায়তা, লাভ বোনাস, ছুটি নগদীকরণ, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমা, দুপুরের খাবার সুবিধা, পিক অ্যান্ড ড্রপ সুবিধা এবং সাপ্তাহিক ২ দিন (শুক্র-শনিবার) ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে