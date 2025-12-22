Ajker Patrika
২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

চাকরি ডেস্ক
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ঈশ্বরদী, পাবনা। প্রতিষ্ঠানটির ২৯ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। একই দিন সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: মৌলভি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: নির্মাণ ওভারশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: কৃষি ওভারশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: দপ্তর সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: স্টোরকিপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মেকানিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: করণিক কাম-মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টাইপিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টাইপিস্ট (গ্রেড-২)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কারপেন্টার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা/৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: পরীক্ষাগার পরিচর।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: বাবুর্চি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৪টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: হোস্টেল বেয়ারার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: অতিথি ভবন পরিচর।

পদসংখ্যা: ৯টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: দপ্তরি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পিয়ন।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: ট্রাক্টর সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: রন্ধন সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: বার্তাবাহক।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বেসরকারি

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৩০
মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সাব-এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: কনটেন্ট তৈরি ও স্ক্রিপ্ট লেখায় দক্ষ হতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ভিডিও এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো ও আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা থাকতে হবে। কপিরাইট ইস্যু ও সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্টকাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত এই [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বেসরকারি

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ, (পারচেজ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (এমই/অটোমোবাইল)।

অন্যান্য যোগ্যতা: অটোমোবাইলে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি, নেবে ৫০ জন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ, (সিএমএসএমই স্মল বিজনেস ডিপার্টমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বেসরকারি

গাজী গ্রুপের অধীনে চাকরি, বেতন ২৫–৩০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
গাজী গ্রুপের অধীনে চাকরি, বেতন ২৫–৩০ হাজার টাকা

গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী ট্যাংকস অ্যান্ড পাইপসে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (সেলস্ এন্ড মার্কেটিং)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২২-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

