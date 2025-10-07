ম্যানেজার নেবে আরএফএল গ্রুপ

চাকরি ডেস্ক
আরএফএল গ্রুপ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট-সোলার প্রজেক্ট বিভাগ ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগে দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২টি
যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর
বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ অক্টোবর, ২০২৫
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
