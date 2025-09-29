Ajker Patrika
কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নিয়োগ কুমিল্লায়

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটির অ্যালুমিনিয়াম বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ২৮ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী ম্যানেজার, (অ্যালুমিনিয়াম)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা/বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল এবং ই-মেইল যোগাযোগে দক্ষতা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রমাণিত সাফল্যের সাথে ভালো প্রযুক্তিগত জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কুমিল্লা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

