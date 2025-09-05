Ajker Patrika
মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটির টেকনিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, (টেকনিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিমেন্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা/বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: পণ্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল এবং ই-মেইল যোগাযোগে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

