সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে ৩৭ পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও পদসংখ্যা: আঞ্চলিক পরিচালক ১টি; জেলা ব্যবস্থাপক ২টি; জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) ৩টি; জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস) ১টি; ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি; ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ১৫টি; অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ ১০টি।
আবেদনের যোগ্যতা: এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও পদসংখ্যা: আঞ্চলিক পরিচালক ১টি; জেলা ব্যবস্থাপক ২টি; জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) ৩টি; জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস) ১টি; ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি; ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ১৫টি; অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ ১০টি।
আবেদনের যোগ্যতা: এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও পদসংখ্যা: আঞ্চলিক পরিচালক ১টি; জেলা ব্যবস্থাপক ২টি; জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) ৩টি; জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস) ১টি; ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি; ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ১৫টি; অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ ১০টি।
আবেদনের যোগ্যতা: এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও পদসংখ্যা: আঞ্চলিক পরিচালক ১টি; জেলা ব্যবস্থাপক ২টি; জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) ৩টি; জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস) ১টি; ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি; ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ১৫টি; অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ ১০টি।
আবেদনের যোগ্যতা: এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১৫ ঘণ্টা আগে
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৮ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।১৮ ঘণ্টা আগে
ক্যারিয়ার ডেস্ক
ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে কাজে অবদান রাখতে পারবেন? নাকি শুধুই পরবর্তী সুযোগের খোঁজ করবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে এই চারটি কৌশল। চলুন জেনে নেওয়া যাক—
হাতে-কলমে প্রমাণ দেখান
নতুন খাতে প্রবেশের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বড় শক্তি। এই অভিজ্ঞতা হতে পারে স্বেচ্ছাসেবী কাজ, অস্থায়ী দায়িত্ব, ফ্রেন্ডস বা পরিচিতদের জন্য প্রফেশনাল পরামর্শ দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এমন কিছু কার্যক্রমে অংশ নেওয়া, যা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন এবং একটি কার্যকর পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভিডিও প্রযোজক যদি ব্যাংক, দোকান বা কমিউনিটি সংগঠনের জন্য ভিডিও তৈরি করেন, তাহলে তিনি দেখাতে পারবেন যে তিনি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, রিটেল বা নন-প্রফিট খাতে দক্ষ। একইভাবে, লেখক, ডিজাইনার বা মার্কেটিং পেশাজীবী স্বেচ্ছায় কাজ বা প্রজেক্টে অংশ নিয়ে প্রমাণ দেখাতে পারেন। হাতে-কলমে প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়োগকর্তা সহজেই বুঝতে পারেন, আপনি কাজটি করতে পারবেন।
আগ্রহ ও গবেষণা দেখান
যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এতটাই আগ্রহী যে তার পেশাগত আগ্রহ স্পষ্ট, তাকে সহজেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়। নতুন খাতেও একই কৌশল কাজ করে। নিয়োগকর্তাদের বোঝানো যায় যে আপনি শুধু অন্য খাতের জন্য কৌতূহলী নন, বরং প্রফেশনালি অবদান রাখতে প্রস্তুত। এ জন্য দুই-তিনটি খাত বেছে নিয়ে সেখানে বিস্তারিত গবেষণা করুন। খাতের ট্রেন্ড, সক্রিয় প্রতিষ্ঠান, উন্নতির সুযোগ এবং কীভাবে আপনি অবদান রাখতে পারবেন—এসব বিষয় জানালে নিয়োগকর্তার মনে হবে আপনি কাজের জন্য প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভিডিও প্রযোজক যদি নতুন খাতে প্রবেশ করতে চান, তবে সংশ্লিষ্ট খাতের জনপ্রিয় কনটেন্টের ধরন, মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং দর্শক কী চায়, তা জানলে নিয়োগকর্তা সহজে বুঝবেন যে তাঁরা খাতটি বুঝতে সক্ষম।
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শেয়ার করুন
আপনি যদি চাকরি পান, তবে পরবর্তী সপ্তাহ, মাস বা বছরের জন্য কীভাবে অবদান রাখবেন তা দেখানো নিয়োগকর্তার আস্থা বাড়ায়। খুব বিস্তারিত পরিকল্পনা না হলেও, কাজের প্রক্রিয়া ও নতুন জ্ঞানার্জনের ধারণা দেখালে বোঝানো যায় যে আপনি সমস্যার সমাধানে আগ্রহী এবং অতিরিক্ত বোঝা নন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন ‘প্রথম তিন মাসে আমি এই প্রজেক্টের সঙ্গে পরিচিত হব, এরপর এই নতুন টুল ব্যবহার করে কাজের দক্ষতা বাড়াব এবং ছয় মাসে দলকে সহায়তা করার নতুন পথ তৈরি করব।’ এমন পরিকল্পনা দেখালে নিয়োগকর্তা মনে করবেন, আপনি দায়িত্বশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখতে প্রস্তুত।
এই চারটি কৌশল কাজ করে কারণ এগুলো আপনার বর্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে আপনার সক্ষমতা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে। রিজিউমি শুধু আপনার অতীত অভিজ্ঞতা দেখায়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নয়। তাই সরাসরি যোগাযোগ করুন—আপনার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা নতুন খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছান। হাতে-কলমে প্রমাণ, অভ্যন্তরীণ সুপারিশ এবং আগ্রহভিত্তিক গবেষণা—এই তিনটির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব।
সূত্র: ফোর্বস
ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে কাজে অবদান রাখতে পারবেন? নাকি শুধুই পরবর্তী সুযোগের খোঁজ করবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে এই চারটি কৌশল। চলুন জেনে নেওয়া যাক—
হাতে-কলমে প্রমাণ দেখান
নতুন খাতে প্রবেশের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বড় শক্তি। এই অভিজ্ঞতা হতে পারে স্বেচ্ছাসেবী কাজ, অস্থায়ী দায়িত্ব, ফ্রেন্ডস বা পরিচিতদের জন্য প্রফেশনাল পরামর্শ দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এমন কিছু কার্যক্রমে অংশ নেওয়া, যা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন এবং একটি কার্যকর পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভিডিও প্রযোজক যদি ব্যাংক, দোকান বা কমিউনিটি সংগঠনের জন্য ভিডিও তৈরি করেন, তাহলে তিনি দেখাতে পারবেন যে তিনি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, রিটেল বা নন-প্রফিট খাতে দক্ষ। একইভাবে, লেখক, ডিজাইনার বা মার্কেটিং পেশাজীবী স্বেচ্ছায় কাজ বা প্রজেক্টে অংশ নিয়ে প্রমাণ দেখাতে পারেন। হাতে-কলমে প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়োগকর্তা সহজেই বুঝতে পারেন, আপনি কাজটি করতে পারবেন।
আগ্রহ ও গবেষণা দেখান
যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এতটাই আগ্রহী যে তার পেশাগত আগ্রহ স্পষ্ট, তাকে সহজেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়। নতুন খাতেও একই কৌশল কাজ করে। নিয়োগকর্তাদের বোঝানো যায় যে আপনি শুধু অন্য খাতের জন্য কৌতূহলী নন, বরং প্রফেশনালি অবদান রাখতে প্রস্তুত। এ জন্য দুই-তিনটি খাত বেছে নিয়ে সেখানে বিস্তারিত গবেষণা করুন। খাতের ট্রেন্ড, সক্রিয় প্রতিষ্ঠান, উন্নতির সুযোগ এবং কীভাবে আপনি অবদান রাখতে পারবেন—এসব বিষয় জানালে নিয়োগকর্তার মনে হবে আপনি কাজের জন্য প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভিডিও প্রযোজক যদি নতুন খাতে প্রবেশ করতে চান, তবে সংশ্লিষ্ট খাতের জনপ্রিয় কনটেন্টের ধরন, মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং দর্শক কী চায়, তা জানলে নিয়োগকর্তা সহজে বুঝবেন যে তাঁরা খাতটি বুঝতে সক্ষম।
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শেয়ার করুন
আপনি যদি চাকরি পান, তবে পরবর্তী সপ্তাহ, মাস বা বছরের জন্য কীভাবে অবদান রাখবেন তা দেখানো নিয়োগকর্তার আস্থা বাড়ায়। খুব বিস্তারিত পরিকল্পনা না হলেও, কাজের প্রক্রিয়া ও নতুন জ্ঞানার্জনের ধারণা দেখালে বোঝানো যায় যে আপনি সমস্যার সমাধানে আগ্রহী এবং অতিরিক্ত বোঝা নন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন ‘প্রথম তিন মাসে আমি এই প্রজেক্টের সঙ্গে পরিচিত হব, এরপর এই নতুন টুল ব্যবহার করে কাজের দক্ষতা বাড়াব এবং ছয় মাসে দলকে সহায়তা করার নতুন পথ তৈরি করব।’ এমন পরিকল্পনা দেখালে নিয়োগকর্তা মনে করবেন, আপনি দায়িত্বশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখতে প্রস্তুত।
এই চারটি কৌশল কাজ করে কারণ এগুলো আপনার বর্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে আপনার সক্ষমতা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে। রিজিউমি শুধু আপনার অতীত অভিজ্ঞতা দেখায়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নয়। তাই সরাসরি যোগাযোগ করুন—আপনার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা নতুন খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছান। হাতে-কলমে প্রমাণ, অভ্যন্তরীণ সুপারিশ এবং আগ্রহভিত্তিক গবেষণা—এই তিনটির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব।
সূত্র: ফোর্বস
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১৫ ঘণ্টা আগে
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৮ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।১৮ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ মঙ্গলবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি একই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম ধাপে গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। পরের ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
দুই ধাপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও দেশের আট বিভাগের ৬১ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা একযোগে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেন। মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। অর্থাৎ প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র গত শনিবার থেকে ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রার্থীরা।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ মঙ্গলবার রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি একই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম ধাপে গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। পরের ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
দুই ধাপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও দেশের আট বিভাগের ৬১ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা একযোগে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেন। মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। অর্থাৎ প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র গত শনিবার থেকে ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রার্থীরা।
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৮ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।১৮ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন তারিখ শিগগিরই পরীক্ষার্থীদের জানানো হবে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।
প্রথম ধাপে গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।
পরের ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
দুই ধাপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও দেশের আট বিভাগের ৬১ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা একযোগে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র গত শনিবার থেকে ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রার্থীরা।
প্রতি পদে লড়বেন ৭৫ জন
প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেন।
মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। অর্থাৎ প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন তারিখ শিগগিরই পরীক্ষার্থীদের জানানো হবে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।
প্রথম ধাপে গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।
পরের ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
দুই ধাপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও দেশের আট বিভাগের ৬১ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা একযোগে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র গত শনিবার থেকে ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রার্থীরা।
প্রতি পদে লড়বেন ৭৫ জন
প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেন।
মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। অর্থাৎ প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী।
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১৫ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।১৮ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে পিএসসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।
গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সূচি অনুসারে বুধবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন এবং বৃহস্পতিবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
এর আগে, গত ২৭ নভেম্বর ৪ হাজার ৪২ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৯ মে প্রিলিমিনারি প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।
গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ঘোষণা দেয় পিএসসি। আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ফের গত বছরের ২৭ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়।
পরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল কমিশন। তবে প্রার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২১ মে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।
গত ২৪ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এ বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট পর্যন্ত চলে। ১০ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলে পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে পিএসসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।
গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সূচি অনুসারে বুধবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন এবং বৃহস্পতিবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
এর আগে, গত ২৭ নভেম্বর ৪ হাজার ৪২ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৯ মে প্রিলিমিনারি প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।
গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ঘোষণা দেয় পিএসসি। আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ফের গত বছরের ২৭ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়।
পরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল কমিশন। তবে প্রার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২১ মে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।
গত ২৪ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এ বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট পর্যন্ত চলে। ১০ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলে পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা।
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১৫ ঘণ্টা আগে
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৮ ঘণ্টা আগে