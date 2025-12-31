Ajker Patrika
ব্যাংক

কল সেন্টার এজেন্ট পদে চাকরি দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিডেট। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কল সেন্টার এজেন্ট পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কল সেন্টার এজেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: হেল্প লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিযোগ ও প্রশ্নের উত্তর, অন্যান্য বিভাগ বা বিভাগ এবং গ্রাহকদের সঙ্গে মেইল যোগাযোগে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
ব্যাংক

সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সিটি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি লায়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি) পদে কর্মী নেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: লায়াবিলিটি সেলস আরএম (এসও-এভিপি)।

বিভাগ: ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
বেসরকারি

সার্ভিস এক্সপার্ট পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

চাকরি ডেস্ক 
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিভাগে সার্ভিস এক্সপার্ট পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভিস এক্সপার্ট

বিভাগ: হোম অ্যাপ্লায়েন্স

পদের সংখ্যা: ২৫ জন।

যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক পণ্যের উপাদান, ত্রুটি শনাক্তে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি বোনাস।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
বেসরকারি

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে ৩৭ পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রজেক্টের আওতায় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও পদসংখ্যা: আঞ্চলিক পরিচালক ১টি; জেলা ব্যবস্থাপক ২টি; জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড) ৩টি; জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ) ২টি; জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস) ১টি; ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি; ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ১৫টি; অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ ১০টি।

আবেদনের যোগ্যতা: এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
ক্যারিয়ার পরামর্শ

নিয়োগকর্তার বিশ্বাস অর্জন করবেন যেভাবে

ক্যারিয়ার ডেস্ক
নিয়োগকর্তার বিশ্বাস অর্জন করবেন যেভাবে

ক্যারিয়ার বদলানো মানে শুধু নতুন কাজ শেখা নয়। নতুন খাতে প্রবেশ করতে হলে আপনার নিয়োগকর্তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবেন, কাজের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য অবদান রাখতে পারবেন। নিয়োগকর্তাদের সাধারণ প্রশ্ন ‘আপনি কি স্থায়ী থাকবেন? প্রথম দিন থেকে কাজে অবদান রাখতে পারবেন? নাকি শুধুই পরবর্তী সুযোগের খোঁজ করবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে এই চারটি কৌশল। চলুন জেনে নেওয়া যাক—

হাতে-কলমে প্রমাণ দেখান

নতুন খাতে প্রবেশের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বড় শক্তি। এই অভিজ্ঞতা হতে পারে স্বেচ্ছাসেবী কাজ, অস্থায়ী দায়িত্ব, ফ্রেন্ডস বা পরিচিতদের জন্য প্রফেশনাল পরামর্শ দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এমন কিছু কার্যক্রমে অংশ নেওয়া, যা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন এবং একটি কার্যকর পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভিডিও প্রযোজক যদি ব্যাংক, দোকান বা কমিউনিটি সংগঠনের জন্য ভিডিও তৈরি করেন, তাহলে তিনি দেখাতে পারবেন যে তিনি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, রিটেল বা নন-প্রফিট খাতে দক্ষ। একইভাবে, লেখক, ডিজাইনার বা মার্কেটিং পেশাজীবী স্বেচ্ছায় কাজ বা প্রজেক্টে অংশ নিয়ে প্রমাণ দেখাতে পারেন। হাতে-কলমে প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়োগকর্তা সহজেই বুঝতে পারেন, আপনি কাজটি করতে পারবেন।

আগ্রহ ও গবেষণা দেখান

যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এতটাই আগ্রহী যে তার পেশাগত আগ্রহ স্পষ্ট, তাকে সহজেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয়। নতুন খাতেও একই কৌশল কাজ করে। নিয়োগকর্তাদের বোঝানো যায় যে আপনি শুধু অন্য খাতের জন্য কৌতূহলী নন, বরং প্রফেশনালি অবদান রাখতে প্রস্তুত। এ জন্য দুই-তিনটি খাত বেছে নিয়ে সেখানে বিস্তারিত গবেষণা করুন। খাতের ট্রেন্ড, সক্রিয় প্রতিষ্ঠান, উন্নতির সুযোগ এবং কীভাবে আপনি অবদান রাখতে পারবেন—এসব বিষয় জানালে নিয়োগকর্তার মনে হবে আপনি কাজের জন্য প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভিডিও প্রযোজক যদি নতুন খাতে প্রবেশ করতে চান, তবে সংশ্লিষ্ট খাতের জনপ্রিয় কনটেন্টের ধরন, মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং দর্শক কী চায়, তা জানলে নিয়োগকর্তা সহজে বুঝবেন যে তাঁরা খাতটি বুঝতে সক্ষম।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শেয়ার করুন

আপনি যদি চাকরি পান, তবে পরবর্তী সপ্তাহ, মাস বা বছরের জন্য কীভাবে অবদান রাখবেন তা দেখানো নিয়োগকর্তার আস্থা বাড়ায়। খুব বিস্তারিত পরিকল্পনা না হলেও, কাজের প্রক্রিয়া ও নতুন জ্ঞানার্জনের ধারণা দেখালে বোঝানো যায় যে আপনি সমস্যার সমাধানে আগ্রহী এবং অতিরিক্ত বোঝা নন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন ‘প্রথম তিন মাসে আমি এই প্রজেক্টের সঙ্গে পরিচিত হব, এরপর এই নতুন টুল ব্যবহার করে কাজের দক্ষতা বাড়াব এবং ছয় মাসে দলকে সহায়তা করার নতুন পথ তৈরি করব।’ এমন পরিকল্পনা দেখালে নিয়োগকর্তা মনে করবেন, আপনি দায়িত্বশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখতে প্রস্তুত।

এই চারটি কৌশল কাজ করে কারণ এগুলো আপনার বর্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে আপনার সক্ষমতা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে। রিজিউমি শুধু আপনার অতীত অভিজ্ঞতা দেখায়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নয়। তাই সরাসরি যোগাযোগ করুন—আপনার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা নতুন খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছান। হাতে-কলমে প্রমাণ, অভ্যন্তরীণ সুপারিশ এবং আগ্রহভিত্তিক গবেষণা—এই তিনটির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব।

সূত্র: ফোর্বস

নিয়োগছাপা সংস্করণসহায়িকাক্যারিয়ার
