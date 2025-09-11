সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে (এসিআই) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে জোনাল সেলস ম্যানেজারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জোনাল সেলস ম্যানেজার (লবণ, ময়দা, ভোজ্যতেল, চাল)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৯ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
