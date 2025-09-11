Ajker Patrika
সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে (এসিআই) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে জোনাল সেলস ম্যানেজারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জোনাল সেলস ম্যানেজার (লবণ, ময়দা, ভোজ্যতেল, চাল)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৯ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

