ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে চাকরির সুযোগ

দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান প্রতিষ্ঠান ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে জরুরি ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বনিম্ন এসএসসি পাস ও ন্যূনতম জিপিএ-৩ থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ বছরের অটো ও ম্যানুয়াল গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই বিআরটি কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে (হালকা/মাঝারি/ভারী)।
অন্যান্য যোগ্যতা: চোখের দৃষ্টি ৬/৬ হতে হবে। উচ্চতা ৫’৪" (১৬৩ সেন্টিমিটার)। প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে। জিএসই অপারেটর হিসেবে যেকোনো এয়ারলাইনসে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ফৌজদারি মামলা থাকা যাবে না।
কাজের ধরন: ব্যাগেজ টো ট্রাক্টর, এয়ারক্রাফট টো ট্রাক্টর, গ্রাউন্ড পাওয়ার ইউনিট, এয়ার কন্ডিশনিং ভ্যান, ওয়াটার কার্ট, ফ্লাশ কার্ট, বেল্ট লোডার, প্যাসেঞ্জার স্টেপ, এয়ার স্টার্টিং ইউনিট, ক্যাটারিং হাই লিফটসহ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সব যন্ত্রপাতি অপারেট করতে হবে।
বয়সসীমা: ন্যূনতম বয়স ২৫–৩৫ বছর।
কর্মস্থল:
* হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা)
* শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (চট্টগ্রাম)
* ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (সিলেট)
* রাজশাহী বিমানবন্দর
* যশোর বিমানবন্দর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর।
কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা (প্রতি শিফট)।
বেতন: ৩০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: ঢাকা বিমানবন্দরে কর্মরতদের ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী সকালের নাশতা/দুপুরের খাবার/রাতের খাবার দেওয়া হবে। অন্যত্র খাবার বাবদ ভাতা দেওয়া হবে। প্রবেশন পিরিয়ড শেষে বার্ষিক দুটি উৎসব ভাতা দেওয়া হবে। থাকছে চিকিৎসাবিমা সুবিধা। এ ছাড়া কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আপডেটেড সিভি/জীবনবৃত্তান্ত, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের (সামনের ও পেছনের) ছবি, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলে ডেলিভারি স্লিপের ছবি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা/সার্টিফিকেটের কপিসহ সব কাগজপত্রের স্ক্যান করা ছবি পিডিএফ করে এখানে গিয়ে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫।
বি:দ্র:— ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েই কাউকে কোনো ধরনের ব্যাংক ড্রাফট বা টাকা দেওয়ার দরকার হয় না। চাকরিপ্রত্যাশীদের সব ধরনের আর্থিক লেনদেন হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। যেকোনো ধরনের সুপারিশ/রেফারেন্স প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটির ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ) বিভাগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এইচএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও ডেটা ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক এ ব্যাংকটির ‘এসও-ইও’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এসও-ইও (কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিড (সিইআরটি), ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (সিএসই/সিএস/আইটি/সাইবার সিকিউরিটি/এসই/সমমান) ডিগ্রি থাকতে হবে;
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির সংস্থাপন বিভাগের প্রধান মো. শামিম হক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে মোট ৭৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
এর আগে, ৮ নভেম্বর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়, তারিখ ও স্থান পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.baec.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য কোনো ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ অপারেটিং অফিসার, (মেঘনা রি-রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস লিমিটেড)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি। প্রার্থীদের ইস্পাত বিষয়ে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: কুমিল্লা (মেঘনা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
