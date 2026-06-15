Ajker Patrika
বেসরকারি

৫ পদে মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, রয়েছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
৫ পদে মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, রয়েছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: ডিভিশনাল ম্যানেজার (শোরুম ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) এবং মার্কেটিংয়ে মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৩০–৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত খরচ, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস ২টি এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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