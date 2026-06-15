Ajker Patrika
ব্যাংক

সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
সীমান্ত ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এসপিও) বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এসপিও)

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৭–১৪ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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