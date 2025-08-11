Ajker Patrika
আকিজ বেকারসে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

আকিজ বেকারসে অফিসার পদে চাকরির সুযোগ

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকিজ বেকারস লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার, (ভ্যাট)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং)।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: গাজীপুর (টঙ্গী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

