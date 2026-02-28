Ajker Patrika
২৫ কর্মী নেবে ওয়ালটন, আবেদন শেষ ১৩ মার্চ

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির রেফ্রিজারেটর বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভিস এক্সপার্ট, (রেফ্রিজারেটর)।

পদ সংখ্যা: ২৫টি।

যোগ্যতা ও দক্ষতা: রেফ্রিজারেটর ইনস্টল, মেরামত, পরিষেবা, পরীক্ষা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ১–৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০–৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের ভাগ, চিকিৎসা ভাতা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

