বেসরকারি

কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিসিবিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: দুটি (চট্টগ্রাম বন্দরে একজন এবং ঢাকা আইসিডিতে একজন)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সিজিপিএ/ সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।

বেতন: ৬০,২৫০ টাকা।

বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৬৪ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে।

আবেদন ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: প্রার্থীকে সাদা কাগজে এক পৃষ্ঠায় লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে তাঁর পূর্ণ ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ই-মেইল দিতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সিসিবিএল ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখিত কাগজপত্রাদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে।

নিয়োগপ্রক্রিয়া: আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হবে। ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই সব শিক্ষাগত সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং অভিজ্ঞতা সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যেকোনো ধরনের তদবির বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: অফিস চলাকালে ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, কক্ষ নং-৫০৪/৫০৯, ৫ম তলা, রেল ভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০’ বরাবরে পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

সরকারি

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুটেক্স) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (অ্যাপারেল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ফেব্রিক)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (কম্পিউটার)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্রভাষক (এনভায়রনমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (এনভায়রনমেন্ট) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫০,০৬০ টাকা।

পদের নাম: প্রভাষক (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যাপ্লাইড কেমেস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫০,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে মাস্টার্স/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী পরিচালক (অডিট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স/ব্যবসা প্রশাসনে কমপক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স/ব্যবসা প্রশাসনে কমপক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: ল্যাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার (হেভি)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি/জেএসসি পাসসহ ভারী গাড়ি চালানোর লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন ও আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

সরকারি

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

চাকরি ডেস্ক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ঈশ্বরদী, পাবনা। প্রতিষ্ঠানটির ২৯ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। একই দিন সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: মৌলভি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: নির্মাণ ওভারশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: কৃষি ওভারশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: দপ্তর সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: স্টোরকিপার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: স্টেনো টাইপিস্ট (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মেকানিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: করণিক কাম-মুদ্রাক্ষরিক (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টাইপিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টাইপিস্ট (গ্রেড-২)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কারপেন্টার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা/৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: পরীক্ষাগার পরিচর।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: বাবুর্চি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৪টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: হোস্টেল বেয়ারার।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: অতিথি ভবন পরিচর।

পদসংখ্যা: ৯টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: দপ্তরি।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পিয়ন।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: ট্রাক্টর সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: রন্ধন সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: বার্তাবাহক।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: সুইপার (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)।

পদসংখ্যা: ১টি।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

বেসরকারি

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৩০
মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির মাল্টিমিডিয়া বিভাগের একাধিক শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সাব-এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: কনটেন্ট তৈরি ও স্ক্রিপ্ট লেখায় দক্ষ হতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ভিডিও এডিটর (মাল্টিমিডিয়া)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো ও আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা থাকতে হবে। কপিরাইট ইস্যু ও সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্টকাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত এই [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিআজকের পত্রিকাচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

বেসরকারি

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির পারচেজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ, (পারচেজ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (এমই/অটোমোবাইল)।

অন্যান্য যোগ্যতা: অটোমোবাইলে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৮ থেকে ৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-২)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

কনটেইনার কোম্পানিতে চাকরি

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

২৯ পদে কর্মী নেবে বিএসআরআই

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা